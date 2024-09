Lisa thừa nhận yêu bạn trai CEO tỷ phú ngay trên sân khấu?

Sáng 29/9 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã trở thành người diễn chính (headliner) tại đại nhạc hội đình đám nước Mỹ Global Citizen Festival. Khác biệt với màn trình diễn tại lễ trao giải VMAs 2024 trước đó, em út BLACKPINK gây không ít ngỡ ngàng khi lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô tự tin biểu diễn 5 ca khúc liên tiếp. Không chỉ là những sản phẩm âm nhạc quen thuộc như LALISA, Money, New Woman, ROCKSTAR mà Lisa còn lần đầu thể hiện ca khúc Moonlit Floor - một sản phẩm chưa được phát hành.

Clip màn trình diễn ca khúc ROCKSTAR tại Global Citizen Festival - Lisa (BLACKPINK)

Lisa gây bất ngờ với màn trình diễn với 5 ca khúc liên tiếp

Biểu diễn liên tục trong 20 phút với 5 ca khúc nhưng màn trình diễn solo của Lisa lại nhận nhiều phản ứng tích cực. Được cho là rút kinh nghiệm từ tiết mục gây tranh cãi tại VMAs 2024, lần này Lisa thể hiện rõ giọng hát live của mình hơn thay vì bị “backtrack” (nhạc nền) lấn át.

Bên cạnh đó cô cũng không quên xen lẫn phần khuấy động sân khấu, giao lưu giữa những ca khúc để chứng minh toàn bộ màn trình diễn của mình đều là hát live 100%. Thể hiện toàn bộ 4 ca khúc solo trong sự nghiệp, Lisa không chỉ làm mới phần giai điệu bằng cách phối lại hoàn toàn mới mà còn mang đến loạt vũ đạo mới toanh, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng với các vũ công.

Tuy nhiên ở những giây cuối trước khi kết thúc màn trình diễn, em út BLACKPINK suýt vấp ngã khi đi trên những tấm lưng của vũ công để bước lên sân khấu. Rất may mắn cô vẫn bình tĩnh để hoàn thiện tiết mục một cách trọn vẹn và chuyên nghiệp.

Lisa mang đến màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ trong suốt 20 phút

Cô khuấy động sân khấu và không quên chứng minh giọng hát live ngay trên sóng trực tiếp mà không cần đến fancam của khán giả tại lễ hội

4 ca khúc solo trong sự nghiệp cho đến thời điểm hiện tại đều được Lisa mang lên sân khấu

Lisa suýt vấp ngã ở những giây cuối màn trình diễn

Đặc biệt tại Global Citizen Festival, Lisa còn lần đầu mang tới màn trình diễn ca khúc chưa phát hành mang tên Moonlit Floor. Đây là ca khúc Pop Ballad được làm mới lại từ bài hát gốc Kiss Me của Sixpence None The Richer. Chưa ra mắt chính thức nhưng sau khi màn trình diễn được đăng tải, cộng đồng mạng đã háo hức và ngóng chờ được nghe bản audio của ca khúc.



Đáng chú ý, trong Moonlit Floor, Lisa đã hát: “Greened eyes French boy got me trippin” (Tạm dịch: Chàng trai mắt xanh người Pháp khiến tôi ngẩn ngơ). Câu hát này khiến nhiều người cho rằng, dù chưa từng công khai nhưng Lisa đang ngầm thừa nhận chuyện yêu bạn trai CEO tỷ phú người Pháp Frédéric Arnault sau khoảng thời gian 2 năm tin đồn nổ ra. Ca khúc Moonlit Floor sẽ được Lisa chính thức phát hành vào ngày 4/10 (giờ Việt Nam).

Clip màn trình diễn ca khúc Moonlit Floor - Lisa

Lisa lần đầu thể hiện ca khúc chưa phát hành - Moonlit Floor

Em út BLACKPINK được cho ngầm thừa nhận yêu bạn trai CEO tỷ phú người Pháp qua câu hát: “Chàng trai mắt xanh người Pháp khiến tôi ngẩn ngơ”

Hình ảnh Lisa tại sự kiện Global Citizen Festival