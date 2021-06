[Live ĐHĐCĐ AAA] Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Mỹ

Sáng nay, 29/6/2021 CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán AAA) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Nội dung các tờ trình Đại hội đã được công bố trước đó.

Đến 9h, Đại hội khai mạc. Có mặt dự họp. Tổng số cổ đông công ty 11.329 đại diện cho 221.759.974 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Số cổ đông tham dự và ủy quyền có 19 cổ đông, đại diện cho 125.435.050 chiếm 56,56% số cổ phần dự họp. Theo luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Sau năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Nhựa An Phát Xanh kỳ vọng tạo sự bứt phá trong năm 2021 với tổng doanh thu tăng khoảng 21%, lên 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước tính tăng gần gấp đôi năm 2020, lên 550 tỷ đồng.

Về mảng sản phẩm nhựa, bao bì, định hướng kinh doanh năm 2021, công ty tiếp tục đầu tư tăng công suất bao bì, đặc biệt là bao bì tự hủy sinh học. Tăng công suất vận hành nhà máy bao bì công nghiệp. Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, trong đó chú trọng lĩnh vực xuất khẩu vào các thị trường tiêu thụ lớn ở Châu Âu, châu Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. AAA cũng tiếp tục phát triển các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường tại thị trường nội địa.

Về mảng khu công nghiệp, Nhựa An Phát kỳ vọng đưa tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát lên 100% trong năm 2021. Triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng cho khu công nghiệp mới An Phát 1. Đây được xem là dự án trọng điểm, đem lại tiềm năng và nguồn doanh thu, lợi nhuận lớn cho công ty trong các năm tới. Báo cáo của Hội đồng quản trị Nhựa An Phát Xanh cho biết trong năm 2021 sẽ đưa Khu công nghiệp An Phát 1 với diện tích 180ha vào khai thác chính thức. Theo kế hoạch phát triển đến 2030, công ty sẽ mở rộng quỹ đất khu công nghiệp rộng hơn 1.000ha đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nhựa An Phát Xanh cũng trình kế hoạch phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 297 tỷ đồng lấy từ thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Dự kiến sau phát hành Nhựa An Phát Xanh tăng vốn điều lệ lên 3.264 tỷ đồng.

BCTC kiểm toán năm 2020 ghi nhận tính đến 31/12/2020 Nhựa An Phát Xanh có hơn 682 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra công ty còn 80 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 26 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 569 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về công tác nhân sự, Đại hội lần này trình việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hoàng Việt do có đơn xin từ nhiệm. Đồng thời ông Đinh Xuân Cường – Thành viên HĐQT cũng đã hết nhiệm kỳ. Nên Nhựa An Phát Xanh sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Phần thảo luận tại Đại hội

Cổ đông hỏi: Ban chủ tọa cho biết định hướng phát triển của công ty vào mảng khu công nghiệp. Quỹ đầu tư Actis công ty mời đầu tư vào có vai trò gì?

Ông Phạm Ánh Dương trả lời: Đối với mảng phát triển khu công nghiệp, trong nhữung năm vừa qua AAA đã tái cấu trúc, trong đó phát triển mạnh mảng nhựa thân thiện, công nghiệp hỗ trợ và bất động sản công nghiệp. Trong những năm tới công ty sẽ phát triển quỹ đất tại Hải Dương, lên đến 2.000ha, dành để phát triển Bất động sản KCN.

Hiện tại công ty đã xây dựng được hệ sinh thái với các công ty về bao bì, khuôn mẫu, nhự ép, nhất là mảng công nghiệp phụ trợ... hỗ trợ cho các mảng công nghiệp chính như tivi, điện thoại.... như vậy nếu phát triển mảng bất động sản khu công nghiệp, ngoài việc hưởng lợi cho công ty, còn có thể là nguồn thu lớn.

Về câu hỏi Quỹ đầu tư Actis có vai trò gì? Xin trả lời là Quỹ này của Anh, chuyên đầu tư các mảng bất động sản KCN. Đây là lần đầu tiên quỹ này đầu tư vào Việt Nam ở mảng bất động sản KCN. Quỹ này có kinh nghiệm trong mảng bất động kcn cho thuê, hợp tác cùng AAA để đầu tư, liên doanh, xây dựng các kcn cho thuê.

Actis sẽ đầu tư 200 triệu USD. Đối với mảng cho thuê kho, nhà xưởng tạm của công ty hiện nay đang hoạt động rất tốt, do vậy với việc hợp tác với Actis sẽ có lợi thế rất lớn. Đồng thời Actis sẽ hỗ trợ AAA trong việc khai thác khách cho thuê.

Hiện Actis tham gia 49% vào KCN AnPhat 1. Việc ghi nhận lợi nhuận sẽ công bố theo quy định công bố thông tin, dự kiến trong năm nay hoặc năm sau.

Cổ đông hỏi: Dự án mảng nguyên liệu tiến độ thế nào? Vốn đầu tư dự án? AAA hưởng lợi gì?

Ông Phạm Ánh Dương trả lời: Đối với dự án xây dựng nhà máy nguyên liệu, hiện AAA đang chuẩn bị xây dựng nhà máy PBAT với công suất 30.000 tấn/năm tại Hải Phòng. Nếu xây dựng được, sẽ rất thuận lợi cho AAA nhằm cung cấp nguyên liệu đủ lớn phục vụ sản xuất cho công ty. Dự kiến tháng 9 khởi công, cuối 2023 hoàn thành.

Vốn đầu tư, sẽ phát hành cho đối tác chiến lược nước ngoài. Hiện mảng nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn được các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm.

Cổ đông hỏi: Mảng xuất khẩu vào Mỹ của Công ty đang như thế nào? Đóng góp bao nhiều % tổng xuất khẩu.

Trả lời: Hiện các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn đang là nhu cầu lớn của các quốc gia Châu Âu, và tại Mỹ. Với sản lượng hiện nay, khoảng 10-15% trên tổng sản lượng đang xuất khẩu. Mục tiêu tăng 30% tổng sản lượng túi sinh học phân hủy.

Thị trường Mỹ đi sau Châu Âu nhưng lại có nhu cầu lớn. Kỳ vọng nhu cầu này tăng trưởng mạnh, là đối tác quan trọng của AAA trong những năm tiếp

Cổ đông hỏi: Công ty có ý định niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài hay không?

Ông Phạm Ánh Dương trả lời: Câu chuyện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài hiện đã có nhiều công ty đề cập tới, đối với Nhựa An Phát Xanh cũng không phải mới. Công ty đã nghiên cứu hơn 2 năm nay. Hiện công ty đã có chủ trương niêm yết tại thị trường nước ngoài, cụ thể là tại Mỹ. Còn cách thức, công ty đã làm việc với các nhà môi giới có kinh nghiệm. Có 2 hình thức là niêm yết qua chứng chỉ lưu ký, hoặc niêm yết gián tiếp. Công ty đang nghiên cứu các khung pháp lý, làm việc với các bên liên quan.

Để niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ thì tính minh bạch rất cao. AAA đang cố gắng trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết tại Mỹ. Và AAA đang có lợi thế là một doanh nghiệp xanh – phù hợp với các tiêu chí tại Mỹ.

Cổ đông hỏi: Xin cho biết ước tính lợi nhuận 6 tháng/2021 của công ty?

Trả lời: AAA ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận này chưa tính được chuyển nhượng KCN sắp tới. Công ty kỳ vọng trong thời gian tới khi dịch bệnh Covid -19 giảm sẽ còn khả quan hơn.

Cổ đông hỏi: Nhựa sinh học là sản phẩm của tương lai. Công ty có dự định phát triển hơn không?

Trả lời: Thị trường và tiềm năng phát triển của mảng này trên thế giới rất lớn. Tại Việt Nam và Châu Á cũng rất lớn. Việc xây nhà máy tại VN tạm thời chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại. Trong tương lai công ty sẽ xây dựng thêm các nhà máy, đặc biệt là nhà máy tại Mỹ.

Cổ đông hỏi: Lợi nhuận 5 năm tới của công ty?

Ông Phạm Ánh dương trả lời: Nhựa An Phát Xanh hiện đang tăng trưởng rất nhanh. Công ty đang cố gắng đầu tư, mở rộng các mảng cốt lõi, trong đó có mảng bất động sản khu công nghiệp, bao bì, công nghiệp hỗ trợ. Dự kiến đến cuối 2023 có nhà máy nguyên liệu sinh học Hải Phòng đưa vào hoạt động, đóng góp lợi lớn cho AAA. Mảng bất động sản khu công nghiệp ước tính đóng góp 250 tỷ/năm. Bao bì PPP đóng góp 150 tỷ/năm

Việt Nam cũng đang hướng tới dùng các sản phẩm nhựa an toàn, tự phân hủy. Đây là lợi thế của công ty. Dự kiến đến năm 2024 đạt 1250 tỷ lợi nhuận/năm. Và dự kiến năm 2025 lên đến 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trên năm.

Một nhà đầu tư hỏi: Tôi đã đầu tư vào cổ phiếu AAA và đã có lãi trong thời gian qua. Vậy công ty đánh giá mức tăng trưởng cổ phiếu thế nào?

Ông Phạm Ánh Dương trả lời: Xin phép không bình luận cổ phiếu AAA sẽ đi đến mức độ giá thế nào. Tuy nhiên cá nhân ông Dương chia sẻ, trong những năm trước cty luôn tập trung vào việc mở rộng. Do sự mở rộng lớn, nhanh dẫn đễn đòn bẩy,việc dư nợ vay nhiều trong khi các KCN,. Nhà máy chưa kịp mang lại lợi nhuận. Đây cũng là lý do cổ phiếu AAA mãi không tăng.

Vừa rồi AAA có chường trình phát hành theo hình thức đấu giá, là một hình thức phát hành cổ phiếu rất hay. Sau khi đấu giá, Công ty vừa thu tiền về cân đối tài chính với giá cao. Đây cũng là động lực giúp giá cổ phiếu AAA đã bứt tốc. Ông Dương kỳ vọng với tình hình SXKD hiện tại, các nhà đầu tư sẽ có sự đánh giá xác thực hơn được định giá đúng hơn đối với cổ phiếu này.

Cổ đông hỏi: Tiềm năng của sản phẩm nhựa? Thị trường nào đang hướng đến?

Hàng năm sản phẩm nhựa phân hủy tăng trưởng khoảng 10% về doanh thu cho công ty. Bên cạnh đó, với việc hoàn thành nhà máy tại Hải Phòng, dự kiến doanh thu 2024-2025 mảng này sẽ tăng trưởng khoảng 40% về doanh thu.

Chuyển dịch mảng nhựa truyền thống sang nhựa sinh học đang là xu hướng tất yếu. Do vậy xu thế tăng về tỷ trọng doanh thu và xuất khẩu là đương nhiên. Ảnh hưởng của Covid-19 cũng chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn, vẫn còn nhiều diễn biến phía trước nhưng dự kiến thế giới đang dần khống chế được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thị trường Châu Âu hiện chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu, trong khi đó khu vực này đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nên AAA kỳ vọng sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến công ty.

Hỏi: Tỷ lệ lấp đầy của Khu công nghiệp An Phát Complate hiện tại?

Về cơ bản đã ký hết hợp đồng. Tuy vậy do covid nên 1 số nhà đầu tư chưa thanh toán,. Dự kiến time tới thu được khoảng 240 tỷ nữa.

Hiện việc hợp tác với actis đầu tư vòa dự án bds kcn sẽ giúp hoạt động mở rôbgj nhà xưởng cho thuê của công ty,làm cho nguồn thu tăng mạnh.

Tiếp tục cập nhật....