Lộ diện 10 tỉnh thành thu ngân sách lớn nhất năm 2024

TP. HCM và Hà Nội vượt mốc 500.000 tỷ đồng

Một trong số các kết quả nổi bật của TP. HCM trong năm 2024 là thu ngân sách hơn 508.500 tỷ đồng (vượt 5,3% dự toán, tăng 12% so với năm 2023). Đây là năm đầu tiên tổng thu ngân sách của TP.HCM vượt 500.000 tỷ đồng, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách quốc gia.

Trong khi đó, Hà Nội cũng lần đầu tiên thu ngân sách vượt 500.000 tỷ đồng (tăng gần 20% so với 2023), thu nội địa đạt 470.000 tỷ, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng tích cực của kinh tế Thủ đô, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Sử dụng trợ lý ảo tương tác 24/7, hỗ trợ người nộp thuế mọi lúc mọi nơi.

Hải Phòng 3 năm liên tiếp thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách của Hải Phòng ước đạt 109.388 tỷ đồng , vượt gần 12% dự toán và vượt 3% dự toán HĐND thành phố giao. Đây cũng là mức thu ngân sách cao nhất của Hải Phòng từ trước đến nay và là năm thứ 3 liên tiếp (từ năm 2022), địa phương này thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng .

Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa thu trên 50.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 ước đạt hơn 96.000 tỷ đồng (đạt hơn 108% dự toán, Nghị quyết đặt ra cả năm là 88.600 tỷ đồng), tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 71.234 tỷ đồng, tăng 10% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

Hai địa phương tiếp theo vượt cột mốc 50.000 tỷ là Đồng Nai và Thanh Hóa, với số thu lần lượt là 61.723 tỷ đồng và 54.341 tỷ đồng.

Các địa phương còn lại trong top 10 là Quảng Ninh với 47.500 tỷ đồng, Hưng Yên 40.114 tỷ đồng (đạt 122,2% so với dự toán, tăng 23,6% so với cùng kỳ) và Vĩnh Phúc là 30.500 tỷ đồng (đạt 95,9% so với dự toán).

Riêng với Quảng Ninh, đến hết ngày 10/12 tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh mới đạt trên 31.200 tỷ đồng bằng 73% dự toán tỉnh giao. Để đạt được mục tiêu đặt ra là 55.600 tỷ đồng, tổng thu ngân sách những ngày cuối tháng 12 phải đạt hơn 7.400 tỷ đồng, trong đó ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ trong thu nội địa hơn 6.600 tỷ đồng.