Lộ diện 2 "ông lớn" vừa trúng gói thầu trị giá 2.900 tỷ tại dự án sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4.9 - thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu máy bay.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS) và Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long . Giá trúng thầu là gần 2.900 tỷ đồng, thời gian triển khai hợp đồng là 20 tháng (rút ngắn 2 tháng so với tiến độ mời thầu).

Theo ACV, gói thầu số 4.9 được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 30/7/2024 với 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật vì không đạt yêu cầu.

ACV sẽ thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với liên danh nhà thầu trúng thầu. Dự kiến, gói thầu số 4.9 sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10 tới.

Về bên trúng thầu, PTSC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam - PVN). Được thành lập trên cơ sở triển khai quyết định số 458/TTg ngày 24/11/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, trải qua 47 năm, PTSC hiện là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam, và là thương hiệu lớn trên thị trường dịch vụ dầu khí, công nghiệp trong khu vực.

Doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2007 và hiện có vốn hoá trên 18.000 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long là Doanh nghiệp an ninh trực thuộc Bộ Công an, được thành lập từ năm 1993. Công ty hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; xuất nhập khẩu trang thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ; sản xuất biển số xe phản quang và kinh doanh xăng dầu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân và tham gia thị trường.

Ảnh: Tiến độ dự án đến tháng 3/2024.

Thông tin về tiến độ các gói thầu tại dự án sân bay Long Thành, ACV cho biết, hiện nay các gói thầu chính của dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Trên công trường đang có gần 6.000 kỹ sư, công nhân trong nước và quốc tế với hàng ngàn máy móc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ thi công. Các mũi thi công cũng được triển khai tối đa, làm liên tục ngày đêm với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ. Hiện đã ở giai đoạn cuối mùa mưa, khi sang mùa khô việc thi công sẽ được đẩy nhanh hơn nữa.

Trong đó, gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay giá trị đạt gần 30%. Liên danh nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn các lầu. Hiện tại đang gia công, lắp dựng kết cấu thép mái.

Song song với tiến độ thi công phần thô, toàn bộ công tác mua sắm, đặt hàng thiết bị ME, thiết bị nhà ga, hệ thống HBS, vách kính mặt đứng đã được triển khai ký hợp đồng với các nhà cung cấp và nhà sản xuất và đang trong quá trình sản xuất, gia công cấu kiện... theo tiến độ đề ra.

Tiến độ dự kiến hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, trước tháng 12/2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026 và phấn đấu hoàn thành trước 31/8/2026.