Lộ diện 5 lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất 8 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm so với tháng trước do tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch, thời điểm người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,2% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 48,3%.

Theo đó, trong tháng 8, cả nước có 11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 130,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 75,2 nghìn lao động, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,1% về vốn đăng ký và giảm 29,1% về số lao động so với tháng 7/2022.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 101,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.136,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 696,2 nghìn lao động, tăng 24,2% về số doanh nghiệp, tăng 0,3% về vốn đăng ký và tăng 16,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu xét theo một số lĩnh vực hoạt động, báo cáo chỉ ra rằng, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022, với 35.631 doanh nghiệp đã được thành lập, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

5 lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất 8 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TCTK

Ngành tiếp theo có số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều thứ hai đó là công nghiệp chế biến chế tạo. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã có 13.047 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2021. Theo sau là ngành xây dựng, với 10.975 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh doanh bất động sản và vận tải kho bãi là hai lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm cao thứ 4 và thứ 5 cả nước. Theo đó, có khoảng 6.573 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được thành lập, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong giai đoạn này, số lượng doah nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực vận tải kho bãi là 4.979 doanh nghiệp, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.388 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm trước; 25,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,2%; 74,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 28,6%.

Ngoài ra, báo cáo cho biết, nếu tính cả 2.502,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,1 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2022 là 3.638,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2022, có 48,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 lên gần 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.