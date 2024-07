Lộ diện các địa phương thu ngân sách lớn nhất 6 tháng đầu năm: Một tỉnh trở lại top 10 sau giai đoạn khó khăn

TP. HCM

Theo thông tin từ Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn TP ước thực hiện 268.947 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 195.583 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán, chiếm 72,7% tổng thu cân đối và tăng 29% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện 17.362 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán, chiếm 6,5% tổng thu và tăng 18,7%.

Thu từ khu vực ngoài Nhà nước ước thực hiện 58.476 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán, chiếm 21,7% tổng thu và tăng 23,1% và thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 42.981 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán, chiếm 16% tổng thu và tăng 19%.

Thu dầu thô ước thực hiện 11.060 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán, chiếm 4,1% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước và giảm 12,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 62.300 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán, chiếm 23,2% tổng thu cân đối và giảm 2,1%.

Thu cân đối ngân sách địa phương tại TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 99.504 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán, chiếm 37% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước và tăng 56,4% so với cùng kỳ.

Hà Nội

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 252.100 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa 237.700 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán và tăng 12,8%; thu từ dầu thô 2.000 tỷ đồng, đạt 66,5% và tăng 3,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.300 tỷ đồng, đạt 45,6% và tăng 9,2%.

Hải Phòng

Với thành phố Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 62.716 tỷ đồng, đạt 58,74% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao và bằng 138,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 30.761 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 6 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 48.674 tỷ đồng tăng 10,63% (chưa có thông tin chi tiết).

Bình Dương

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 35.200 tỷ đồng, đạt 54% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và đạt 49% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10,6% so với cùng kỳ,trong đó: thu nội địa 26.667 tỷ đồng, đạt 55% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 11,2% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 8.495 tỷ đồng, đạt 51% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 30.700 tỷ đồng, bằng 58% dự toán trung ương giao, bằng 55% dự toán tỉnh giao.

Đồng Nai

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh được phục hồi và có bước phát triển tốt. Tổng thu ngân sách lũy kế đạt hơn 30.500 tỷ đồng (đạt 54% so dự toán, bằng 110% so cùng kỳ năm 2023).

Thanh Hóa

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 27.348 tỷ đồng, bằng 76,9% dự toán, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.673 tỷ đồng.

Hưng Yên

Theo báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hưng Yên, trong nửa đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.445 tỷ đồng, tăng 39,83% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 65,34% kế hoạch năm.

Bắc Ninh

Theo thông tin từ Cục Thống kê Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.688 tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán năm 2024 và tăng 31,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 32,3%; thu từ Hải quan ước đạt 3.688 tỷ đồng, tăng 29,8%.

Đáng chú ý, sau 2 năm 2022-2023 nằm ngoài top 10 thì nay Bắc Ninh đã trở lại nằm trong 10 tỉnh thành thu ngân sách lớn nhất. Bắc Ninh - Sau khi tăng trưởng thấp nhất cả nước (-9,28%) vào năm 2023, kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng 2,32% trong 6 tháng đầu năm 2024.