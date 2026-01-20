Lộ diện chủ nhân 100 chỉ vàng - Giải đặc biệt iLucky của TCBS

Chủ nhân của 100 chỉ vàng 999.9 là khách hàng cá nhân hạng hội viên Gold, tên Nguyễn Thị Dung, có lịch sử giao dịch cổ phiếu và sử dụng margin làm đòn bẩy tài chính trên nền tảng TCInvest với quy mô lớn và đều đặn, đại diện cho xu hướng nhà đầu tư hiện đại, chủ động, am hiểu thị trường và khai thác hiệu quả nền tảng giao dịch số.

Khách hàng Nguyễn Thị Dung nhận 100 chỉ vàng 999.9 giải đặc biệt iLucky tại trụ sở TCBS

iLucky là chương trình quay thưởng may mắn được TCBS ra mắt toàn quốc từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành một điểm chạm cảm xúc quen thuộc trong hệ sinh thái TCBS trong nhiều năm.

Thông qua cơ chế tích lũy vé quay thưởng từ chính các hoạt động giao dịch và trải nghiệm trên nền tảng TCInvest, iLucky không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn góp phần gia tăng sự gắn kết giữa TCBS và cộng đồng nhà đầu tư. Trong năm 2025, chương trình đã trao thưởng định kỳ với nhiều phần quà giá trị như iPhone 16 Pro Max hàng tháng, AirPods 4 hàng tuần cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn mỗi ngày, tạo nên sức hút xuyên suốt nhiều năm.

Chia sẻ về trải nghiệm với chương trình iLucky, khách hàng trúng Giải Đặc biệt cho biết: “ Việc tích lũy và quy đổi điểm iXu để nhận vé quay thưởng rất là thuận tiện, với thể lệ và điều kiện tham gia được công bố rõ ràng, giúp tôi dễ dàng nắm bắt thông tin và chủ động trải nghiệm trên nền tảng số. Bên cạnh đó, TCBS đã tạo được sự tin cậy với khách hàng nhờ giao diện nền tảng thân thiện, chi phí giao dịch cạnh tranh và thông tin minh bạch, cùng sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp từ đội ngũ chăm sóc khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn TCBS đã tạo điều kiện và trao cơ hội may mắn đến cho tôi”.

TCBS trao thưởng Giải tuần, tháng iLucky đến khách hàng trong năm 2025

Việc nhà đầu tư cổ phiếu giao dịch 100% trực tuyến trên nền tảng số, trở thành chủ nhân phần thưởng cao nhất của chương trình may mắn iLucky không chỉ cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm giao dịch liền mạch, mà còn phản ánh hiệu quả của các chính sách ưu đãi cạnh tranh dành riêng cho nhà đầu tư cổ phiếu tại TCBS.

Thông qua các chính sách hỗ trợ phí như miễn phí giao dịch cổ phiếu Zero Fee không giới hạn thời gian, lãi suất margin ưu đãi từ 7,89%/năm cho khách hàng giải ngân lần đầu với hạn mức lên tới 5 tỷ đồng, cùng ưu đãi hoàn tiền giao dịch lên tới 40 triệu đồng cho khách hàng giao dịch cổ phiếu lần đầu, TCBS đã và đang tạo điều kiện để nhà đầu tư cổ phiếu tối ưu chi phí, chủ động sử dụng đòn bẩy tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Hiệu quả của các chính sách này được phản ánh rõ nét qua bức tranh tăng trưởng của TCBS trong năm 2025, đặc biệt ở mảng cổ phiếu. Công ty duy trì 9 quý liên tiếp nằm trong Top 3 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE, quý 4/2025 đột phá với thị phần đạt mức 9%, cao nhất từ trước tới nay. Trên sàn HNX, TCBS giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới cổ phiếu trong 8 quý liên tiếp. Lợi nhuận cả năm 2025 của Công ty ghi nhận ở mức kỷ lục 7.109 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, TCBS tiếp tục dẫn đầu thị trường về dư nợ cho vay ký quỹ cổ phiếu, đạt gần 44.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 69% so với năm trước, phản ánh nhu cầu sử dụng margin ngày càng cao của nhà đầu tư cũng như năng lực quản trị rủi ro hiệu quả của doanh nghiệp. Song song đó, cổ phiếu TCX ghi nhận đà tăng trưởng tích cực chỉ sau hơn hai tháng niêm yết trên sàn HOSE, nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến của VN-Index.

Bước sang năm 2026, đại diện TCBS cho biết chương trình iLucky phiên bản khai xuân Bính Ngọ dự kiến sẽ được triển khai vào đầu tháng 2 với thể lệ đơn giản, tạo điều kiện để tất cả khách hàng tham gia đều có cơ hội nhận lượt quay và những phần quà lì xì may mắn đầu năm. Thông qua phiên bản iLucky Tết 2026, TCBS mong muốn mang tới một khởi đầu tích cực, như lời chúc an khang, thịnh vượng và đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trên hành trình quản lý gia sản trong năm mới.