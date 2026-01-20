Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT MWG – mới đây đã đăng tải dòng trạng thái: "Ngày 19/1, ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Điện máy Xanh (ĐMX) diễn ra thành công tốt đẹp – dấu mốc khẳng định bước chuyển mới cho chu kỳ tăng trưởng 2026-2030".

Động thái này thu hút sự chú ý trong bối cảnh trước đó, vào giữa tháng 12 năm ngoái, HĐQT MWG đã thông qua chủ trương cho phép CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Kế hoạch dự kiến triển khai trong năm 2026, được xem là bước đi chiến lược quan trọng nhằm phục vụ quá trình tái cấu trúc và tối ưu hệ sinh thái của MWG.﻿

Việc đưa Điện Máy Xanh trở thành công ty đại chúng độc lập được xem là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho doanh nghiệp này, với kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong trung và dài hạn .

MWG đánh giá IPO không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn, mà còn là công cụ quan trọng để ĐMX nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa hệ thống quản trị – vận hành theo chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết. Trong giai đoạn tới, Điện Máy Xanh được định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App, đồng thời đẩy mạnh mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia.

Về phía tập đoàn mẹ, MWG khẳng định ĐMX vẫn là mảnh ghép chiến lược cốt lõi trong hệ sinh thái bán lẻ. Trong giai đoạn 2026–2030, Điện Máy Xanh được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của MWG. Việc ĐMX trở thành công ty niêm yết độc lập được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích dài hạn về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn bộ hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Về tình hình kinh doanh, ﻿theo báo cáo 11 tháng đầu 2025, MWG ghi nhận tổng doanh thu đạt 142.302 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính trong tháng 11, hệ thống bán lẻ của “đại gia” Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu khoảng 14.000 tỷ đồng, tương ứng bình quân 467 tỷ mỗi ngày.

Trong cơ cấu doanh thu, hai chuỗi Thế Giới Di Động / Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) ghi nhận doanh thu đạt 96.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và tích cực so với mặt bằng chung của ngành. Kênh online sau 11 tháng đạt gần 5.600 tỷ đồng, chiếm 5,8%.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu cửa hàng hiện hữu, đạt khoảng 20%, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, và tối ưu hệ thống cửa hàng hiện hữu, thay vì mở rộng mạng lưới.

Riêng trong tháng 11, hai chuỗi TGDĐ/ĐMX mang về tổng cộng gần 9.500 tỷ đồng. Con số này thấp hơn tháng trước do nhu cầu đối với sản phẩm iPhone giảm nhiệt nhưng vẫn tăng trưởng 32% so với cùng kỳ nhờ được hỗ trợ bởi tăng trưởng từ nhiều ngành hàng chủ lực, gồm điện thoại, ti vi, điện lạnh và gia dụng.