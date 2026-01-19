Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu Bluechips bị tự doanh CTCK bán ròng hàng trăm tỷ trong phiên đầu tuần

19-01-2026 - 18:07 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 112 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch đầu tuần tích cực mặc dù chịu áp lực bán và phân hóa mạnh hơn ở vùng giá 1.900 điểm. Đóng cửa, VNI-Index tăng 17,46 điểm (+0,93%) lên mức 1.896,59 điểm, nhưng vẫn dưới vùng giá tâm lý quanh 1.900 điểm. Khối ngoại cũng tranh thủ "gom" ròng 494 tỷ đồng trên toàn thị trường sau 4 phiên bán ròng liên tiếp.﻿

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -120 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-47 tỷ), VIC (-33 tỷ), VCB (-25 tỷ) và VCG (-19 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như KBC (-15 tỷ), VNM (-15 tỷ), VRE (-9 tỷ), VJC (-7 tỷ) và HDB (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 74 tỷ đồng. Theo sau là SHB (53 tỷ), VPB (51 tỷ), VCI (34 tỷ), VHM (27 tỷ), TCB (20 tỷ), KDH (20 tỷ), VND (7 tỷ), FUEVFVND (5 tỷ) và FUESSV30 (5 tỷ đồng).

