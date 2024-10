Lộ diện doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ quý 3/2024

CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (mã: TDS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 385 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp co hẹp gần 63% so với quý 3/2023 xuống còn vỏn vẹn 4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 1%, sụt giảm mạnh so với con số 3% trong cùng kỳ.

Bên cạnh đó, khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 3 tỷ đồng và 8 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả, Thép Thủ Đức báo lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 500 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, TDS là doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý 3/2024.

Theo giải trình từ phía công ty, tình hình thị trường tiêu thụ thép Cán trong quý 3 khó khăn với nhu cầu thấp, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước về thép xây dựng. Mặc dù sản lượng tiêu thụ phôi thép quý 3/2024 tăng so với cùng kỳ nhưng sản lượng tiêu thụ thép cán giảm so với cùng kỳ 23%, đồng thời giá bán thành phẩm thép Cán tiêu thụ giảm trong kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, Thép Thủ Đức mang về 1.068 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chi phí vốn tăng cao và các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, Thép Thủ Đức lỗ sau thuế gần 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 có lãi hơn 1 tỷ đồng.

Trước Thép Thủ Đức, đã có hai doanh nghiệp trong ngành công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với con số khả quan.

Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) ghi nhận 3.022 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 19%.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận hơn 105 nghìn tỷ đồng doanh thu tương đương hơn 4 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (85.431 tỷ đồng), hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.210 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. 

Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lãi sau thuế quý 3 đạt 11 tỷ, gấp 3,5 lần con số quý 3/2023.   Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TNS ghi nhận doanh thu thuần tăng 251% so với cùng kỳ lên 2.318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, gấp 215 lần số lãi hơn 120 triệu đồng trong cùng kỳ năm 2023.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường thép cán nguội năm 2024 vẫn còn những diễn biến khó lường từ cạnh tranh địa chính trị, khả năng phục hồi chậm tuy nhiên với nỗ lực tìm kiếm khách hàng cũng như nguồn hàng có giá cả hợp lý nhờ đó sản lượng sản xuất tăng 54% và tiêu thụ tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.