Lộ diện những địa phương thu tỷ USD từ du lịch trong 9 tháng năm 2023

Những địa phương cán mốc tỷ USD doanh thu từ khách du lịch trong 9 tháng

TP. HCM

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch TP. HCM, trong 9 tháng của năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt gần 3,6 triệu lượt, khách nội địa gần 27 triệu lượt, tổng thu ước đạt gần trên 125.000 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2022 (9 tháng năm 2022 là 92.376 tỷ đồng), đạt 78,4% kế hoạch năm.

Hà Nội

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,9 triệu lượt, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 3,2 triệu lượt khách, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt 15,7 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 69.300 tỷ đồng, tăng 66,9% với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón trên 22 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế và 19 triệu lượt khách nội địa. Và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đã vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Khánh Hòa

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, tính chung 9 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách lưu trú tại Khánh Hòa đạt 5,7 triệu lượt, tăng 173,1% so với cùng kỳ (vượt 42,5% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế hơn 1,45 triệu lượt, gấp 9,6 lần so với cùng kỳ (đạt 96,7% kế hoạch), khách nội địa khoảng 4,25 triệu lượt khách, tăng 119,4% so với cùng kỳ (vượt 70% kế hoạch).

Doanh thu du lịch của tỉnh đã vượt kế hoạch đặt ra trong năm 2023, với hơn 27.502,8 tỷ đồng, tăng 154,8% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh

Tính chung từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 13 triệu lượt du khách, gấp hơn 1,47 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 870.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.

Một số địa phương khác có số thu du lịch cao

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, số lượng khách lưu trú trong 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 5,862 triệu lượt, tăng 134,88% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 21.123 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ

Lào Cai

Trong 9 tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt mức kỷ lục với trên 6 triệu lượt, đã vượt kế hoạch năm, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch từ đầu năm đến nay của Lào Cai đạt khoảng 18.563 tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch năm, tăng 49,5% so với cùng kỳ.

Bình Thuận

Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận đã đón hơn 6,9 triệu lượt khách (kế hoạch đón 6,72 triệu lượt khách), đạt xấp xỉ 104% kế hoạch năm 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 17.600 tỷ đồng (kế hoạch 16.500 tỷ đồng) , tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm trước và đạt 107,13% kế hoạch đề ra. 

Kiên Giang

Tính chung 9 tháng ước đạt 7,3 triệu lượt khách, đạt 88,67% kế hoạch năm và tăng 20,28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch dự tính 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt hơn 14.535 tỷ đồng, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 11,8% kế hoạch năm.