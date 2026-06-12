Lộ diện những điểm đến hút khách du lịch nhất Việt Nam hè 2026

Du lịch ngắn ngày, thuận tiện đang định hình mùa hè 2026

Bước vào cao điểm du lịch hè cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, cách người Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đang có nhiều thay đổi. Dữ liệu từ Traveloka cho thấy nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh, với lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-5/2026 tăng 46% so với giai đoạn tháng 1-2/2026, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những chuyến đi từ 2-4 ngày, tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng.

Xu hướng du lịch ngắn ngày (micro-holiday), du lịch tại chỗ (staycation) và các chuyến đi gần cũng đang ngày càng phổ biến, khi sự thuận tiện trở thành yếu tố quan trọng không kém sức hấp dẫn của điểm đến.

Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các hành trình chỉ cách nơi sinh sống từ một đến ba giờ di chuyển, như từ TP.HCM đến Vũng Tàu, Phan Thiết - Mũi Né, từ Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình, hay từ Đà Nẵng đến Hội An và Huế.

Biển tiếp tục dẫn dắt mùa hè, nhưng du khách đang tìm kiếm nhiều hơn một bãi biển đẹp

Các điểm đến ven biển tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mùa du lịch hè năm nay, nhưng điều đang thay đổi là cách du khách lựa chọn điểm đến. Bên cạnh biển xanh và nghỉ dưỡng, du khách ngày càng tìm kiếm những nơi vừa dễ tiếp cận, vừa mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng hơn.

Theo Traveloka, Đà Nẵng tiếp tục nổi bật khi vừa là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, vừa sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Lượng tìm kiếm lưu trú tại các khu vực như Ngũ Hành Sơn, Hội An và Sơn Trà đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 45%.

Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng xấp xỉ 3 lần, cho thấy nhu cầu ngày càng cao đối với những điểm đến vừa dễ tiếp cận, vừa giàu trải nghiệm trong thời gian ngắn.

Các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Vũng Tàu tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Trong khi đó, Phú Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch trong mùa hè này, nhờ sự phát triển về đường hàng không. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch biển mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại, những người không chỉ tìm kiếm sự thư giãn mà còn mong muốn có được những trải nghiệm mùa hè phong phú, đáng nhớ và giàu giá trị hơn.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc Gia của Traveloka, cho biết: “Dữ liệu mùa hè năm nay cho thấy du khách đang có cách tiếp cận mới đối với du lịch nội địa. Các kỳ nghỉ biển đảo cao cấp vẫn giữ được sức hút, nhưng bên cạnh đó, ngày càng nhiều du khách Việt xem những chuyến đi biển là một lựa chọn dễ tiếp cận và có thể thực hiện thường xuyên hơn, thay vì chỉ là những kỳ nghỉ mang tính ‘ao ước’. Họ đang đặt các chuyến đi ngắn ngày nhiều hơn, với tần suất cao hơn và sự chủ động lớn hơn. Vai trò của Traveloka là giúp toàn bộ hành trình đó trở nên đơn giản, thuận tiện và liền mạch nhất có thể.”

Xu hướng này cho thấy du lịch mùa hè không còn chỉ xoay quanh việc đi xa hơn hay ở lâu hơn, mà đang dịch chuyển sang những trải nghiệm phù hợp hơn với quỹ thời gian, nhu cầu cá nhân và lối sống của du khách hiện đại.