Tất cả người có tên trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế
Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị người nộp thuế có tên trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ với Cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý.
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Thuế thành phố Cần Thơ vừa phát đi thông báo về các khoản tiền nộp thừa ngân sách nhà nước đã quá thời hạn 10 năm nhưng chưa được xử lý theo quy định.
Theo thông báo của Thuế thành phố Cần Thơ, căn cứ dữ liệu quản lý thuế đến tháng 6/2026, Cơ quan Thuế xác định một số người nộp thuế đang có khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp vào ngân sách nhà nước.
Đây là các khoản nộp thừa mà người nộp thuế không thực hiện bù trừ với nghĩa vụ thuế phải nộp và cũng chưa làm thủ tục hoàn thuế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
Cơ quan Thuế cho biết, người nộp thuế có quyền gửi văn bản đề nghị hoàn trả khoản nộp thừa hoặc có ý kiến phản hồi đối với số tiền được thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan Thuế.
Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Cơ quan Thuế không nhận được phản hồi của người nộp thuế, cơ quan này sẽ ban hành quyết định không hoàn trả khoản tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật.
Dưới đây là danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được Thuế thành phố Cần Thơ thông báo liên hệ để xử lý các khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm:
STT
MST
Tên NNT
Ngày chứng từ nộp NSNN
Loại thuế
Số tiền nộp thừa
Số tiền nộp thừa thực hiện tất toán, không hoàn trả
Ngày QĐ
1
1801303752
TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vân Huyền Anh
15/05/2013
Lệ phí môn bài mức (bậc) 2
2.000.000
2.000.000
10/6/2026
2
1800564582
Trung tâm xúc tiến du lịch Cần Thơ
10/04/2007
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
840.000
840.000
10/6/2026
3
1800278006
Công ty liên doanh TNHH khí hoá lỏng Mêkông
30/04/2009
Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
328.732
328.732
10/6/2026
4
1800278006
Công ty liên doanh TNHH khí hoá lỏng Mêkông
30/04/2009
Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân)
500.000
500.000
10/6/2026
5
1801027767
Công Ty TNHH Thiết Kế Truyền Thông Tre Việt
04/03/2016
Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý (để thu theo TB của CQT)
3.500
3.500
10/6/2026
An ninh tiền tệ