Tất cả người có tên trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế

Thuế thành phố Cần Thơ vừa phát đi thông báo về các khoản tiền nộp thừa ngân sách nhà nước đã quá thời hạn 10 năm nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Theo thông báo của Thuế thành phố Cần Thơ, căn cứ dữ liệu quản lý thuế đến tháng 6/2026, Cơ quan Thuế xác định một số người nộp thuế đang có khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp vào ngân sách nhà nước.

Đây là các khoản nộp thừa mà người nộp thuế không thực hiện bù trừ với nghĩa vụ thuế phải nộp và cũng chưa làm thủ tục hoàn thuế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Cơ quan Thuế cho biết, người nộp thuế có quyền gửi văn bản đề nghị hoàn trả khoản nộp thừa hoặc có ý kiến phản hồi đối với số tiền được thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan Thuế.

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Cơ quan Thuế không nhận được phản hồi của người nộp thuế, cơ quan này sẽ ban hành quyết định không hoàn trả khoản tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được Thuế thành phố Cần Thơ thông báo liên hệ để xử lý các khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm: