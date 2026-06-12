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Tất cả người có tên trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị người nộp thuế có tên trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ với Cơ quan Thuế để được hướng dẫn xử lý.

Thuế thành phố Cần Thơ vừa phát đi thông báo về các khoản tiền nộp thừa ngân sách nhà nước đã quá thời hạn 10 năm nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Theo thông báo của Thuế thành phố Cần Thơ, căn cứ dữ liệu quản lý thuế đến tháng 6/2026, Cơ quan Thuế xác định một số người nộp thuế đang có khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp vào ngân sách nhà nước.

Đây là các khoản nộp thừa mà người nộp thuế không thực hiện bù trừ với nghĩa vụ thuế phải nộp và cũng chưa làm thủ tục hoàn thuế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 26 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Cơ quan Thuế cho biết, người nộp thuế có quyền gửi văn bản đề nghị hoàn trả khoản nộp thừa hoặc có ý kiến phản hồi đối với số tiền được thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan Thuế.

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Cơ quan Thuế không nhận được phản hồi của người nộp thuế, cơ quan này sẽ ban hành quyết định không hoàn trả khoản tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được Thuế thành phố Cần Thơ thông báo liên hệ để xử lý các khoản tiền nộp thừa đã quá thời hạn 10 năm:

STT

MST

Tên NNT

Ngày chứng từ nộp NSNN

Loại thuế

Số tiền nộp thừa

Số tiền nộp thừa thực hiện tất toán, không hoàn trả

Ngày QĐ

1

1801303752

TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vân Huyền Anh

15/05/2013

Lệ phí môn bài mức (bậc) 2

2.000.000

2.000.000

10/6/2026

2

1800564582

Trung tâm xúc tiến du lịch Cần Thơ

10/04/2007

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)

840.000

840.000

10/6/2026

3

1800278006

Công ty liên doanh TNHH khí hoá lỏng Mêkông

30/04/2009

Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công

328.732

328.732

10/6/2026

4

1800278006

Công ty liên doanh TNHH khí hoá lỏng Mêkông

30/04/2009

Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân)

500.000

500.000

10/6/2026

5

1801027767

Công Ty TNHH Thiết Kế Truyền Thông Tre Việt

04/03/2016

Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý (để thu theo TB của CQT)

3.500

3.500

10/6/2026

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Thư Lương

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