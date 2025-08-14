Lộ diện nữ chủ tịch đội bóng trẻ nhất Việt Nam: Sinh năm 2k1, là ái nữ của bầu Thuỵ, học vấn cực đáng nể

CLB Ninh Bình vừa giành quyền lên chơi V.League mùa giải 2025/26. Bước vào mùa giải mới, CLB Ninh Bình đã có những thay đổi tích cực từ băng ghế huấn luyện đến đội hình cầu thủ. Nhưng điều khiến dân tình chú ý nhất là sự xuất hiện của chủ tịch đội bóng.

Mùa giải 2025/2026, doanh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - sinh năm 2001 chính thức làm chủ tịch CLB Ninh Bình. Ở độ tuổi 24, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh trở thành chủ tịch đội bóng trẻ nhất Việt Nam.

Chủ tịch CLB Ninh Bình Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (đứng giữa)

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là ai?

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001 là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy, nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể.

Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (Luna Nguyễn, sinh năm 2001) vẫn gây ấn tượng với hình ảnh một cô gái giỏi giang, tài năng qua những thông tin hiếm hoi được chia sẻ.

Năm 2013, Mỹ Anh sang Mỹ du học và định cư. Việc rời xa vòng tay gia đình từ sớm khiến cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng và đặc biệt là nỗi nhớ nhà. Tuy vậy, chỉ sau thời gian ngắn nỗ lực thích nghi, Mỹ Anh đã nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh và khả năng học tập nổi bật trong môi trường mới. Đáng chú ý, năm 2016, cô cùng "thần đồng" Đỗ Nhật Nam được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao bằng khen vì thành tích học tập xuất sắc tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart (Bellevue, Washington, Mỹ) – ngôi trường từng là nơi con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Nhan sắc đời thường của Mỹ Anh được khen ngợi xinh đẹp

Hình ảnh hiếm hoi của nữ chủ tịch CLB Ninh Bình cách đây 3 năm

Cách đây vài năm, bầu Thuỵ (doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ) từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái gái kèm hình ảnh tấm bằng khen năm 2016 với niềm tự hào. Giải thưởng "Honors Award for Diligence" mà Mỹ Anh nhận được vinh danh những học sinh luôn nỗ lực bền bỉ, tích cực đóng góp trong học tập và có khả năng tự lập cao.

Với nền tảng kiến thức và sự hậu thuẫn từ bầu Thuỵ, Mỹ Anh hứa hẹn sẽ thành gương mặt lãnh đạo mới với sức trẻ, xây dựng đội bóng hiện đại.

Đội bóng của chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh có gì?

CLB Ninh Bình (tên cũ Phù Đổng Ninh Bình) đang có bước chuẩn tích cực cho mùa giải V.League 2025/2026 sau khi vô địch hạng Nhất và giành vé thăng hạng sớm. Đội bóng đổi tên, thay logo, bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo và giữ lại loạt trụ cột như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đinh Thanh Bình. Song song đó, Ninh Bình chiêu mộ hàng loạt "bom tấn" nội binh gồm Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, cùng dàn ngoại binh chất lượng như Gustavo Henrique, Janclesio, Alfredo Pedraza và Victor Morales. Cơ sở vật chất cũng được nâng cấp với sân vận động đạt chuẩn V.League, trung tâm huấn luyện hiện đại và nguồn tài chính dồi dào từ các nhà tài trợ lớn. Với lực lượng mạnh, sự đầu tư bài bản và tham vọng lớn, đội bóng cố đô Hoa Lư đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 V.League ngay ở mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.