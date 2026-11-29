Trong tập chung kết Vũ trụ đồng tiền 2026 được phát sóng ngày 29/11, 6 phi hành gia trẻ gồm Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần), Nguyễn Thành Vinh (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Trần Minh Tú Nhi (Trường Đại học Quy Nhơn), Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam), Lương Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM) và Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) đã bước vào cuộc đua gay cấn nhất của Vũ trụ đồng tiền – The Moneyverse 2026.

Năm nay, chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội).

Bám sát tinh thần của chủ đề “BIGbang DATA”, năm nay, thử thách tại Chung kết được Ban Tổ chức thiết kế theo nguyên tắc edu-tainment (giáo dục kết hợp giải trí) dưới dạng Escape Room với 5 thử thách, tương ứng 5 “hành tinh” Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn. Quán quân của chương trình sẽ giành được giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng kèm suất học bổng trị giá 9.787 AUD của CPA Australia.

Sau những vòng thi đầu, thí sinh Nguyễn Thành Vinh và Đặng Tuấn Kha dừng bước trong tiếc nuối.

Chặng cuối tại hành tinh Bảo toàn với 3 thí sinh còn lại là Nguyễn Kim Đạt, Trần Minh Tú Nhi và Lương Hoàng Bửu Ngọc bước vào hành trình giải mã 3 lớp mật mã trong thời gian giới hạn. Các lựa chọn liên quan đến dữ liệu, thời gian và Monee có thể mở ra cơ hội nhưng đi kèm đánh đổi, đòi hỏi tính toán chiến lược ở từng bước. Người đầu tiên giải được thành công cả 3 lớp mật mã sẽ giành ngôi Quán quân.

Các thí sinh trải qua nhiều thử thách thú vị và hóc búa trong chung kết Vũ trụ đồng tiền 2026

Kết quả, Trần Minh Tú Nhi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt và suất học bổng trị giá 9.787 AUD của CPA Australia, khiến không khí tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa bùng nổ trong niềm hân hoan và vui sướng từ các cổ động viên.

Khoảnh khắc Trần Minh Tú Nhi giơ tay ra hiệu đã hoàn thành phần giải mã. Kết quả chính xác ngay trong lần thử đầu tiên đã giúp nữ sinh của Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng chung cuộc.

Trần Minh Tú Nhi nhận giải thưởng 1 tỷ đồng của chương trình.

Chia sẻ sau khi giành được ngôi vị quán quân, Tú Nhi cho biết, xuyên suốt hành trình từ Bán kết đến Chung kết, mỗi vòng thi đều mang lại những áp lực riêng. Nhưng với em, áp lực lớn nhất chính là khoảnh khắc không được phép sử dụng AI. Việc đã quá quen với sự hỗ trợ của công nghệ khiến em có chút chới với khi đột ngột phải tự lực hoàn toàn. Dù vậy, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự trấn an bản thân rằng: “Khi không còn phao cứu sinh, chính mình sẽ tự cứu lấy mình”.

“Sự bùng nổ của AI mang đến cho người trẻ vô vàn tiện ích, nhưng cũng giăng ra cái bẫy của sự phụ thuộc. Bài học em rút ra là AI có thể cung cấp dữ liệu, phân tích rủi ro, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay cuộc đời mình. Vì vậy, trong mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính, AI chỉ là ‘người cố vấn’, còn ‘người cầm lái’ đưa ra quyết định cuối cùng bắt buộc phải là chính mình”, Tú Nhi chia sẻ.

Bước ra từ “Vũ trụ đồng tiền 2026” với ngôi vị Quán quân, bài học lớn nhất về quản trị tài chính cá nhân mà Nhi rút ra là phải luôn giữ cho mình một “cái đầu lạnh”. “Đôi khi, sức hút của đồng tiền khiến chúng ta dễ hành động theo cảm xúc, chỉ mải mê chi tiêu mà quên mất việc dùng lý trí để gìn giữ và gia tăng tài sản. Chính vì thế, quản trị tài chính luôn đi liền với quản trị bản thân. Khả năng duy trì kỷ luật sẽ giúp chúng ta làm chủ đồng tiền và không bao giờ phải hối hận về những quyết định chi ra”, nữ quán quân chia sẻ.

Top 6 Chung kết nhận giấy chứng nhận từ chương trình Vũ trụ đồng tiền 2026.

Đánh giá cao cách tiếp cận của chương trình khi đưa những tình huống thực tiễn về quản trị tài chính, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các phần thi, đại diện Trường Đại học Quy Nhơn cho rằng, đây là cơ hội để sinh viên bước ra khỏi khuôn khổ lý thuyết, trực tiếp vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề gần gũi với đời sống.

Theo đại diện Trường Đại học Quy Nhơn, điểm giá trị nhất mà chương trình mang lại chính là môi trường trải nghiệm thực tế, nơi sinh viên phải tư duy độc lập, đưa ra quyết định trong thời gian giới hạn, phối hợp đồng đội và linh hoạt ứng phó với những tình huống phát sinh. Đặc biệt, việc tiếp cận dữ liệu lớn và AI giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò của công nghệ trong phân tích thông tin, quản lý tài chính và hỗ trợ ra quyết định trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình Vũ trụ đồng tiền – The Moneyverse được thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đối tác đồng hành chiến lược chính của chương trình.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV, sứ mệnh lớn nhất của ngân hàng là mang lại tiện ích, lợi ích tốt nhất cho cộng đồng cũng như phụng sự Tổ quốc.

Việc đồng hành cùng chương trình suốt 3 năm qua đã thể hiện sự kiên định và cũng là một phần trong sứ mệnh của BIDV. Ngân hàng mong muốn lan tỏa kiến thức tài chính đến nhiều tầng lớp xã hội, nhất là học sinh, sinh viên và lớp trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy, việc tiếp cận kiến thức về quản trị tài chính cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Ông cho rằng điều này cũng góp phần vào các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra.