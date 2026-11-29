Ở tuổi 70, sau khi trải qua đủ những thăng trầm của cuộc đời, tôi từng nghĩ mình đã học được cách chấp nhận mọi mất mát. Tôi đã mất người bạn đời, chứng kiến nhiều mối quan hệ dần phai nhạt, trải qua những tháng ngày phải tính toán từng đồng lương hưu để trang trải cuộc sống.

Nhưng nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi sợ nhất khi bước vào tuổi già, câu trả lời không phải sự cô đơn, cũng chẳng phải những bữa cơm đạm bạc. Điều tôi sợ nhất là không còn một mái nhà thuộc về mình.

Hai năm sống cùng con trai đã khiến tôi hiểu một sự thật: Con cái có thể rất hiếu thảo, nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi sống phụ thuộc dưới mái nhà của con.

Đến tuổi này, tôi càng tin rằng một căn nhà riêng, dù nhỏ, vẫn là tài sản quan trọng mà người già nên cố gắng giữ lại.

1. Không có bạn đời, tôi vẫn có thể học cách sống một mình

Vợ tôi qua đời khi tôi 62 tuổi, sau nhiều năm chung sống. Suốt nửa đời người, chúng tôi từng tranh cãi về đủ chuyện, từ giá thực phẩm ngoài chợ đến việc nấu ăn mặn hay nhạt. Thế nhưng khi bà ấy không còn, những điều nhỏ nhặt ấy lại trở thành ký ức khiến tôi nhớ nhất.

Sáu tháng đầu tiên thực sự khó khăn. Tôi không quen nấu cơm cho một người, không quen thức dậy giữa đêm mà chẳng có ai bên cạnh. Những lần đi chợ, xách túi đồ nặng trở về, tôi mới nhận ra trước đây mình đã quen có người chia sẻ mọi việc đến thế nào.

Người thân khuyên tôi chuyển đến sống cùng con trai, bởi một ông già sống một mình nghe có vẻ đáng thương.

Nhưng rồi tôi dần thích nghi. Tôi học cách nấu những bữa ăn vừa đủ, buổi chiều ra công viên đánh cờ, trò chuyện cùng những người hàng xóm lớn tuổi. Thỉnh thoảng, tôi tự thưởng cho mình một món ăn ngon hoặc một buổi đi dạo xa hơn thường lệ.

Tôi nhận ra, có bạn đời đồng hành là một điều may mắn, nhưng mất đi người bạn đời không có nghĩa cuộc sống cũng chấm dứt.

Người già vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những thói quen nhỏ, miễn là còn sức khỏe và khả năng tự quyết định cuộc sống của mình.

2. Người thân, bạn bè dần xa cách, tôi cũng học được cách chấp nhận

Khi còn trẻ, tôi từng tin rằng càng có nhiều bạn bè, càng duy trì tốt các mối quan hệ họ hàng thì tuổi già sẽ càng bớt cô đơn.

Vì suy nghĩ ấy, tôi dành không ít thời gian và tiền bạc cho những cuộc gặp gỡ, quà cáp, hiếu hỷ. Ai cần giúp đỡ, tôi cố gắng có mặt. Tôi nghĩ những tình cảm tích lũy suốt nhiều năm sẽ trở thành chỗ dựa khi mình già đi.

Thế nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.

Bạn bè cũ lần lượt chuyển đi, có người bận chăm cháu, có người sức khỏe yếu, người khác lại sống cùng con cái ở thành phố xa. Họ hàng cũng ít gặp nhau hơn. Những cuộc gọi từng kéo dài hàng giờ giờ chỉ còn vài lời hỏi thăm vào dịp lễ Tết.

Ban đầu, tôi buồn và cảm thấy mình bị bỏ quên. Nhưng sau này, tôi hiểu rằng ai cũng có cuộc sống riêng và những mối bận tâm riêng.

Tôi không còn cố duy trì mọi mối quan hệ bằng tiền bạc hay những cuộc gặp gỡ miễn cưỡng. Tôi giữ liên lạc với một vài người thực sự thân thiết, còn phần lớn thời gian dành cho bản thân.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng người già nên cắt đứt các mối quan hệ. Một vài người bạn tốt, hàng xóm đáng tin cậy vẫn rất cần thiết, đặc biệt khi đau ốm hoặc gặp chuyện bất ngờ.

Chỉ là tôi không còn đặt toàn bộ cảm giác an toàn của mình vào việc có bao nhiêu người thường xuyên lui tới.

3. Lương hưu ít, cuộc sống khó khăn vẫn có thể xoay xở

Lương hưu của tôi không cao. Muốn sống thoải mái, tôi phải tính toán cẩn thận.

Tôi không mua quần áo mới nếu những bộ cũ vẫn còn tốt. Bữa ăn thường chỉ có rau, trứng, cá hoặc một chút thịt. Những món đồ đắt tiền, những chuyến du lịch xa hay các cuộc tụ tập tốn kém đều không phải ưu tiên.

Thời trẻ, tôi từng nghĩ có nhiều tiền mới có thể sống an nhàn. Nhưng khi về già, tôi nhận ra điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu mà còn là giữ được bao nhiêu và cần tiêu bao nhiêu mỗi tháng.

Tôi cố gắng dành riêng một khoản dự phòng cho việc khám chữa bệnh, sửa chữa đồ dùng và những tình huống phát sinh. Số tiền ấy không lớn, nhưng giúp tôi bớt lo lắng.

Dĩ nhiên, không phải người già nào cũng có thể sống ổn với khoản thu nhập thấp. Chi phí y tế, nhà ở và chăm sóc dài hạn có thể vượt xa khả năng tiết kiệm. Tuy vậy, khi đã có chỗ ở ổn định, tôi ít nhất không phải đối mặt thêm với áp lực trả tiền thuê nhà hằng tháng.

Và đó chính là điều khiến tôi càng trân trọng căn nhà của mình.

4. Hai năm sống cùng con trai khiến tôi hiểu: Có nhà riêng là giữ lại sự tự chủ

Sau khi vợ mất, có thời gian sức khỏe tôi không tốt. Con trai thương bố nên đón tôi về sống cùng gia đình.

Ban đầu, mọi chuyện rất vui vẻ. Con dâu chuẩn bị phòng riêng, các cháu quấn quýt bên ông. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì tuổi già được sống gần con cháu.

Nhưng cuộc sống chung dưới một mái nhà không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tôi quen dậy sớm, mở tivi nghe tin tức, trong khi các cháu cần ngủ thêm. Tôi thích ăn cơm đúng giờ, còn gia đình con trai thường về muộn. Có hôm muốn mời bạn đến uống trà, tôi lại ngại vì sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.

Những chuyện ấy nhỏ đến mức chẳng đáng để tranh cãi, nhưng tích tụ lâu ngày khiến tôi cảm thấy mình phải liên tục điều chỉnh.

Đặc biệt, mỗi khi con trai và con dâu có chuyện cần bàn bạc về tiền bạc, công việc hay việc học của các cháu, tôi thường chủ động tránh đi. Dù chẳng ai yêu cầu, tôi vẫn có cảm giác mình đang ở trong không gian của người khác.

Có những ngày tôi muốn tự nấu một món ăn theo ý thích, muốn đi ngủ sớm hay thức khuya đọc sách, nhưng lại phải cân nhắc xem có bất tiện cho ai không.

Con trai tôi không bất hiếu. Con dâu cũng chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Chỉ là hai thế hệ có nhịp sống và thói quen khác nhau.

Sau hai năm, tôi quyết định trở về căn nhà cũ. Đó không phải một ngôi nhà rộng rãi hay sang trọng, nhưng tôi có chìa khóa riêng, có thể sắp xếp mọi thứ theo ý mình.

Buổi sáng muốn dậy lúc nào cũng được. Bữa trưa thích ăn gì thì nấu. Bạn bè đến chơi, tôi không phải nhìn trước ngó sau.

Từ ngày sống riêng, mối quan hệ giữa tôi và các con cũng thoải mái hơn. Cuối tuần, con cháu đến ăn cơm, cả nhà trò chuyện vui vẻ. Khi sức khỏe không tốt, tôi vẫn có thể nhờ con hỗ trợ.

Tôi nhận ra, sống riêng không đồng nghĩa với xa cách. Đôi khi, có một khoảng không gian độc lập lại giúp các thế hệ yêu thương và tôn trọng nhau hơn.

5. Sau tuổi 60, đừng vội bán nhà, cho hết tài sản để đổi lấy sự chăm sóc của con cái

Ở tuổi 70, điều tôi muốn nhắn nhủ với những người đang chuẩn bị nghỉ hưu là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bán nhà, sang tên toàn bộ tài sản hoặc dồn hết tiền tiết kiệm để hỗ trợ con cái.

Nhiều cha mẹ sẵn sàng bán căn nhà đang ở để góp tiền mua nhà lớn cho con, với suy nghĩ sau này cả gia đình sống chung sẽ thuận tiện chăm sóc nhau.

Điều đó có thể phù hợp với một số gia đình. Nhưng nếu không còn tài sản và khoản dự phòng đứng tên mình, người già cũng dễ mất đi khả năng lựa chọn khi hoàn cảnh thay đổi.

Một căn nhà riêng không nhất thiết phải lớn. Thậm chí, nếu điều kiện cho phép, tuổi già nên ưu tiên nơi ở nhỏ gọn, dễ vệ sinh, ít bậc thang, gần chợ, cơ sở y tế và thuận tiện đi lại.

Nếu không sở hữu nhà, người già vẫn có thể hướng đến sự ổn định bằng khoản tích lũy đủ để thuê chỗ ở lâu dài, cùng kế hoạch chăm sóc và hỗ trợ phù hợp.

Điều quan trọng nhất không phải bằng mọi giá phải có một căn nhà đứng tên, mà là đừng để tuổi già rơi vào tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và điều kiện kinh tế của người khác.

Tôi không phản đối việc sống cùng con cháu. Có những gia đình nhiều thế hệ chung sống rất hạnh phúc, hỗ trợ nhau cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhưng lựa chọn ấy nên xuất phát từ sự tự nguyện và điều kiện thực tế, thay vì vì cha mẹ không còn nơi nào khác để về.

Bây giờ, mỗi sáng thức dậy trong căn nhà nhỏ, tôi pha một ấm trà, mở cửa đón nắng và tự chuẩn bị bữa sáng. Cuộc sống không dư dả, cũng chẳng có nhiều điều đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy bình yên.

Ở tuổi 70, tôi hiểu rằng tiền bạc giúp con người có thêm lựa chọn, con cái mang đến tình yêu thương, còn một nơi ở ổn định giúp tuổi già giữ được sự tự chủ.

Vì thế, nếu được đưa ra một lời khuyên cho những người sắp bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi chỉ muốn nói: Hãy thương con, giúp con trong khả năng của mình, nhưng đừng quên giữ lại cho bản thân một mái nhà, một khoản tiền dự phòng và quyền quyết định cuộc sống.

Bởi sự an tâm lớn nhất khi về già không phải là biết chắc sẽ có ai nuôi mình, mà là vẫn có thể sống đàng hoàng, ngay cả khi không muốn làm phiền con cháu.