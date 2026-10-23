Lộ diện 'siêu trạm sạc' VinFast khủng nhất Việt Nam giữa lòng Thủ đô: Quy mô hơn 1.000 cổng, có đủ sạc nhanh lẫn sạc chậm

V-Green đã đưa vào vận hành Trạm sạc Vinhomes Riverside, nằm đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside, thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội. Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, trạm dự kiến có thể phục vụ 1.038 ô tô điện sạc cùng lúc, theo công bố của đơn vị vận hành.

Trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside tại Long Biên, Hà Nội có quy mô dự kiến phục vụ 1.038 ô tô điện cùng lúc. Ảnh: VinFast

Trạm được xây dựng trên hai lô đất L2 và L3, với tổng diện tích bãi đỗ 28.991,44 m². Quy mô thiết kế gồm 1.038 vị trí đỗ xe.

Hiện tại, hai khu vực Zone 1 và Zone 2 đã đi vào hoạt động, với 814 trụ sạc và 866 cổng sạc ô tô điện. Hệ thống có thể phục vụ 866 xe cùng lúc. Zone 3 dự kiến hoàn thành trong năm 2026, bổ sung thêm 172 cổng sạc, nâng tổng số cổng sạc lên 1.038.

Hệ thống sạc tại đây có các lựa chọn từ sạc AC công suất 22 kW đến sạc DC công suất 120 kW. Ngoài ra, trạm được trang bị 20 tủ đổi pin dành cho xe máy điện và 4 trạm biến áp có công suất 2 × 1.600 kVA.

Trạm sạc Vinhomes Riverside hiện có 866 cổng sạc ô tô điện đang hoạt động. Ảnh: VinFast

Theo V-Green, đây là trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, quy mô 1.038 cổng sạc chỉ đạt được sau khi Zone 3 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Bên cạnh trạm Vinhomes Riverside, mạng lưới sạc của V-Green còn có một số điểm sạc tập trung quy mô lớn. Trạm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội, có 272 cổng sạc ô tô điện. Trong khi đó, trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai, khu vực Nhổn, Hà Nội, được trang bị 42 trụ sạc công suất 120 kW, có khả năng phục vụ 84 ô tô điện cùng lúc.

Khu vực bãi đỗ xe điện tại trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside với diện tích gần 29.000 m². Ảnh: VinFast

V-Green cho biết doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc. Đơn vị này cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc tại các tuyến cao tốc và quốc lộ, với khả năng phục vụ sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 xe mỗi trạm.

Việc mở rộng các điểm sạc công suất lớn là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ ô tô điện VinFast. Khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện các trạm, số lượng cổng sạc hoạt động và mức độ khai thác của người dùng.

Một số hình ảnh khác về Trạm sạc Vinhomes Riverside:



