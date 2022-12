Lộ diện tổ chức nước ngoài vừa chi 800 tỷ để trở thành cổ đông lớn của VPD

Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd vừa thông báo đã mua xong 26,6 triệu cổ phiếu VPD, tương đương gần 25% vốn của CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD). Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 20/12 với giá bình quân 29.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 785 tỷ đồng.



Sau giao dịch, Tepco Renewable Power đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại VNPD sau Tổng công ty Phát điện 1 - EVNGENCO1 (tỷ lệ 36,65% cổ phần). Ngoài ra, VNPD còn có 2 cổ đông lớn khác là CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 17,2% và 10,6%.

Tuy nhiên, Tuấn Lộc mới đây đã đăng ký bán toàn bộ 18,3 triệu cổ phiếu VPD đang nắm giữ nhằm cơ cấu tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian 12/12/2022 đến 16/1/2023. Dù chưa có báo cáo giao dịch nhưng nhiều khả năng tổ chức này đã hoàn tất việc bán cổ phiếu cho cổ đông ngoại trong phiên 20/12.

Về tổ chức nước ngoài vừa trở thành cổ đông lớn của VNPD, TEPCO Renewable Power Singapore Ple. Ltd là pháp nhân đăng ký kinh doanh tại Singapore của TEPCO Renewable Power - thành viên chuyên biệt về lĩnh vực phát điện từ năng lượng tái tạo thuộc Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (TEPCO Group) đến từ Nhật Bản.

Thành lập vào tháng 5/1951, TEPCO Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng với 97 công ty liên kết (tính đến tháng 4/2021). Vốn điều lệ của tập đoàn này lên đến hơn 1.400 tỷ yen (~250.000 tỷ đồng). Tổng tài sản của “gã khổng lồ” ngành điện Nhật Bản tính đến cuối năm 2020 đạt 12.093 tỷ yen (~2,2 triệu tỷ đồng).

Về phía VNPD, công ty được thành lập từ năm 2002 và là một trong những công ty liên kết của EVNGENCO1. VNPD hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, bán điện được, nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời và đủ sản lượng điện theo nhu cầu của Hệ thống điện quốc gia với chất lượng điện năng và độ ổn định cao.

Về kết quả kinh doanh quý 3, VNPD ghi nhận doanh thu thuần đạt 250 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cao ngất ngượng ở mức 68,4% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 171 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, VPD lãi ròng 132 tỷ đồng, tăng 70,5% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNPD ghi nhận doanh thu thuần đạt 524 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 218,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 61% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp ngành điện này đã hoàn thành vượt 88% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu VPD đã bất ngờ quay xe chóng vánh tại đỉnh ngay sau khi thành viên của TEPCO Group trở thành cổ đông lớn. Thị giá VPD hiện dừng ở mức 28.200 đồng/cổ phiếu, tăng gần 70% so với đầu năm 2022 nhưng thấp hơn 4,4% so với giá tổ chức nước ngoài chi ra để gom cổ phần. Ước tính tại mức thị giá này, khoản đầu tư của cổ đông ngoại tạm lỗ gần 35 tỷ đồng.