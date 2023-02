Lộ diện tỷ phú gom đất nhiều hơn cả Bill Gates, trả lời một câu chí lý khi được hỏi tại sao mua nhiều thế

Tháng 5 năm 2022, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, sở hữu đất nông nghiệp nhiều nhất nước Mỹ. Báo cáo của Land Report 100 năm 2022 cho thấy Bill Gates sở hữu đến hơn 111.000 ha đất nông nghiệp tư nhân.

Thực ra, Bill Gates cũng chỉ là người theo sau trong “cuộc đua gom đất” này. Một tỷ phú khác sở hữu hơn 890.000 ha đất nông nghiệp tư nhân, khiến ông vượt Bill Gate trở thành chủ đất lớn nhất nước Mỹ.

Ông chủ đó chính là John Malone, cựu CEO của Tele-Communications Inc., công ty được AT&T Inc. mua lại với giá hơn 50 tỷ USD vào năm 1999. Vị tỷ phú kỳ cựu trong ngành truyền thông có nhiều doanh nghiệp chăn nuôi gia súc và bất động sản, chủ yếu ở Maine, New Mexico, Colorado và Wyoming. Ông cũng sở hữu ba khách sạn ở Dublin, Ireland và khách sạn thứ tư ở Limerick.

Trả lời thắc mắc của công chúng, tỷ phú Malone cho biết ông mua mảnh đất khổng lồ với giá 9,6 tỷ USD vì "đất đai sẽ không sản sinh ra nữa". Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, ông còn đánh giá từ góc độ tài chính rằng đất là một hàng rào an toàn đối với sự mất giá của tiền. Nó có thể lên như diều gặp gió khi ngành xây dựng của Mỹ phát triển trở lại.

Vì thế, sau khi dành một mùa hè làm việc tại một trang trại của gia đình ở Pennsylvania, ông đã quyết định đầu tư hàng tỷ USD tài sản của mình vào đất đai.

Trang trại Bell Ranch ở New Mexico, một đồng bằng rộng 117.400 ha là một trong những thương vụ mua lại quan trọng đầu tiên của ông. Ngoài ra, Trang trại Bridlewood của Florida là một mảnh đất khổng lồ khác.

Tỷ phú John Malone.

Tỷ phú John Malone, Chủ tịch hiện tại của Liberty Media Corp, hiện giữ danh hiệu chủ đất lớn nhất ở Mỹ với hơn 890.000 ha đất trồng trọt, trang trại và rừng. Số đất ông sở hữu vượt cả ông trùm truyền thông Ted Turner, người sáng lập kênh CNN, với khoảng 809.371 ha đất.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC, tỷ phú Malone lưu ý rằng động lực chính để ông mua đất là bảo tồn và ông dự định sẽ mua thêm. Chính Ted Turner là người đã “lây căn bệnh mua đất” này cho ông. Malone luôn khẳng định đất đai đóng vai trò là nguồn thu nhập đáng tin cậy và là hàng rào vững chắc chống lại lạm phát.

Theo Yahoo Finance