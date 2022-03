Lộ giá lăn bánh dự kiến Ford Everest 2022: Từ 1,4 tỷ, về nước vào tháng 10/2022

Một tư vấn bán hàng tại TP. HCM cho biết đã bắt đầu nhận cọc Ford Everest 2022 dù xe mới ra mắt toàn cầu cách đây gần 1 tháng. Tư vấn bán hàng cho biết mức giá lăn bánh tạm tính với phiên bản 1 cầu khoảng 1,4 tỷ đồng, trong khi phiên bản 2 cầu là khoảng 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, Ford Everest thế hệ cũ đang mở bán 3 phiên bản là Sport, Titanium 1 cầu và Titanium 2 cầu, mức giá lần lượt 1,12 tỷ; 1,193 tỷ và 1,41 tỷ đồng.

Thời gian xe có mặt tại Việt Nam cũng được người này tiết lộ là khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay. Trong khi đó, Ford Việt Nam vẫn chưa công bố kế hoạch đưa mẫu SUV này về nước. Giá bán chính thức cũng như trang bị chi tiết của xe vẫn là một bí ẩn.

Thế hệ mới của Ford Everest đã ra mắt toàn cầu vào ngày đầu tháng 3 với bộ khung đầy sức nặng lấy từ Ranger mới chào sân vào cuối năm ngoái. Về thiết kế, không khó để hình dung Ford Everest 2023 là "Ranger SUV" ở cả phương diện nội và ngoại thất.

Kích thước xe bao gồm chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở được tăng nhẹ so với "người tiền nhiệm", cải thiện không gian cabin. Không ít chi tiết trên Ranger 2023 cũng được mang lên Ford Everest 2023 như đèn pha hình chữ C hay thanh lưới tản nhiệt to bản chạy ngang.

Nội thất Ford Everest 2023 mang dáng vẻ mới, cảm giác rộng rãi hơn đáng kể nhờ mặt táp lô ngang kéo dài hết sang 2 bên. Khu vực cụm điều khiển trung tâm xuất hiện sạc điện thoại không dây, cần gạt số bọc da và phanh tay điện tử trong khi phía trên là màn trung tâm 10,1 hoặc 12 inch tùy cấu hình, bên trái là bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn tối đa 12,4 inch.

Ford Everest được giới thiệu với ba tùy chọn động cơ, là V6 3.0L diesel tăng áp, 2.0L diesel và máy xăng 2.3L EcoBoost. Nếu lấy bản V6 từ F-150 xuống tham khảo, ta có mức công suất hơn 250 mã lực và mô-men xoắn xấp xỉ 600 Nm.

Ngoài ra, Blue Oval cũng cung cấp cho người dùng 2 lựa chọn khác là xăng 2.3L EcoBoost (tham khảo tạm thời là 270 mã lực, 420 Nm mô-men xoắn) và diesel 2.0L với 2 mức công suất khác nhau. Hộp số đi kèm là loại 6 cấp tự động cũ hoặc 10 cấp SelectShift mới cho các bản cao cấp. Các tùy chọn dẫn động vẫn bao gồm 1 cầu, 2 cầu bán thời gian và 2 cầu toàn thời gian quen thuộc như Ranger.

Các tính năng phổ biến có mặt trên đời 2022 bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hướng lực kéo, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm...

