Lỡ hẹn 12 năm, cuối cùng tôi đã được tận mắt thấy 4 thần tượng của tuổi thanh xuân

Đã hơn 24 giờ kể từ khi đêm diễn thứ 2 kết thúc, chuyến bay về Hà Nội cũng đã hạ cánh lâu rồi nhưng tôi vẫn như đang lâng lâng trong cảm xúc. Cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là được quay trở về tối hôm đó, cả sân vận động như vỡ òa khi 4 chàng trai bước ra sân khấu, mở màn bằng giai điệu cuốn hút của Starlight dưới màn pháo giấy và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đẹp đến mê hồn.

Đây chắc chắn là 1 trong những đêm tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi - cô nhân viên văn phòng 29 tuổi đã dành cả thanh xuân yêu Westlife



Tiếp nối là hàng loạt những bản hit kinh điển mà tôi đã thuộc lòng hơn chục năm nay. Từ Swear it again, My love, I lay my love on you, Season in the sun cho đến Uptown girl, If I let you go hay Nothing’s gonna change my love for you. Tiếng hát của khán giả thỉnh thoảng còn lấn át cả 4 chàng trai nhưng chẳng sao cả, phải vậy thì chúng ta mới biết được tình yêu của các fan Việt đối với Westlife to lớn đến mức nào chứ.

Chờ đợi 12 năm để được quay lại thời thanh xuân

Tôi biết đến Westlife từ hồi mới 8 tuổi. Khi ấy, lưu lại trong lòng tôi vẫn chỉ là những giai điệu cuốn hút của nhóm nhạc trên radio, dù chỉ nghe hiểu bập bõm vài từ thứ ngôn ngữ xa lạ này. Lớn dần lên, tôi học tiếng Anh tốt hơn là nhờ Westlife, biết nhiều hơn về “cuộc sống phương Tây” cũng là nhờ Westlife.

21 năm nghe đi nghe lại các bản nhạc của Westlife không những không chán mà chỉ làm tôi càng phần khích hơn khi được đứng sát gần thần tượng



Năm 2011, nghe tin Westlife đến Việt Nam tôi vui không tả nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ lỡ buổi diễn của 4 chàng trai trong tiếc nuối. 1 năm sau đó, tôi như vỡ vụn khi nghe tin nhóm chính thức tan rã. Kỉ niệm còn lại chỉ là những file MP3 “gói ghém” từ đống đĩa CD, các trang web chia sẻ nhạc trên mạng và những người bạn chung niềm đam mê. Đến 2018, 4 chàng trai trở lại không thiếu mảnh nào, để rồi cô gái tuổi teen trong tôi như sống lại, tiếp tục nuôi hy vọng được 1 lần nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt.

Ước mơ ấy cuối cùng đã thành hiện thực sau 12 năm lỡ hẹn. May mắn được đứng ngay sát sân khấu, tôi cảm thấy như chỉ cần đưa tay ra thôi là đã có thể chạm đến 4 chàng trai.

Vì quá "đắm đuối" ngắm nhìn 4 chàng trai nên đến gần cuối show tôi mới nhớ ra để mà giơ chiếc Galaxy S23 Ultra lên chụp ảnh



Suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi không nhớ nổi có lúc nào đôi mắt không nhòe đi vì xúc động. Ai mà nghĩ rằng cô nhân viên văn phòng đã 29 tuổi lại có thể khóc nấc lên giữa biển người, chẳng khác nào 1 cô nhóc mới lớn?

Màn kết show đầy cảm xúc của 4 chàng trai với khán giả Việt trong đêm diễn thứ 2



Ngồi trên taxi từ Nội Bài về nhà, tai nghe vẫn vang lên những giai điệu quen thuộc suốt 20 năm qua, tôi lại nhớ về những cảm xúc khó tả. Tôi biết chắc rằng vẫn còn rất nhiều khán giả Việt giống tôi, tận hưởng buổi diễn chỉ 2 tiếng thôi là chưa thể đủ và sẽ luôn kì vọng ngày nào đó được tái ngộ với Shane, Nicky, Kian và Mark, nghe thấy những giai điệu mới vang lên và 1 lần nữa được đắm chìm trong bầu không khí thăng hoa đáng nhớ ấy.