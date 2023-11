Từng phá sản, bán cafe dạo, cuộc sống của Westlife - một trong những nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới hiện ra sao?

Westlife được thành lập năm 1998, là một trong những nhóm nhạc Pop vĩ đại nhất thế giới. Nhóm sở hữu 12 album tất cả đều lọt vào Top 3 trong bảng xếp hạng ở Anh và 16 đĩa đơn đạt vị trí số 1, phá nhiều kỷ lục trên toàn cầu. Năm 2012, Westlife tuyên bố tan rã rồi lại tái hợp vào năm 2018 với 4 thành viên.



Westlife là nhóm nhạc gắn liền với "thanh xuân" của nhiều khán giả Việt thế hệ 8X và 9X

Không chỉ được yêu thích trên thế giới, Westlife còn gắn liền với thanh xuân của khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8X và 9X tại Việt Nam. Mỗi khi những giai điệu của các bài hát như I Have A Dream, Seasons In The Sun, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, You Raise Me Up, Soledad, I Lay My Love On You... vang lên, nhiều người lại không khỏi bồi hồi và xúc động nhớ về một thời tuổi trẻ đầy lãng mạn, mộng mơ.

Vì thế, khi Westlife xác nhận sẽ mang concert The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam, khán giả Việt đã “đứng ngồi không yên”. Được biết đêm diễn của nhóm nhạc đình đám thế giới sẽ diễn ra tại TP. HCM vào 2 ngày 21/11 và 22/11 tại Sân vận động Thống Nhất.

Vào 21/11 và 22/11 sắp tới, Westlife sẽ concert The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam với 4 thành viên hiện tại

Trước thềm concert, hãy cùng nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp các thành viên nhóm nhạc Westlife sau 25 năm thăng trầm.

Shane Filan

Shane Filan là nhóm trưởng kiêm giọng hát chính của Westlife. Sau khi ban nhạc tan rã năm 2012, anh là thành viên gắn bó nhất với sự nghiệp ca hát.

Vào năm 2012, thủ lĩnh Westlife từng lâm cảnh khó khăn vì kinh doanh thua lỗ và phải tuyên bố phá sản. Nguyên do là vì anh quyết định đầu tư nhanh chóng và liều lĩnh vào cơn sốt bất động sản tại Ireland. Không may, nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, nam ca sĩ phải gánh trên vai khoản nợ 18 triệu bảng.

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo, Shane Filan không bỏ cuộc. Anh bắt đầu làm lại từ đầu bằng những sân khấu nhỏ nhằm gầy dựng lại hình ảnh. Nhờ gia đình luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ để có được hợp đồng thu âm, Shane đã vực dậy sau thất bại.

Shane Filan

Nam ca sĩ còn tích cực tổ chức tour diễn tại châu Á – nơi có lượng fan hùng hậu của Westlife. Trước concert The Wild Dreams Tour - All The Hits, Shane Filan từng một lần cùng cả nhóm đến Việt Nam với đêm diễn Love Always vào năm 2011 và ba lần với tư cách ca sĩ solo. Bên cạnh đó, anh cungxsáng tác ca khúc cho các nghệ sĩ khác bao gồm John Ostberg, Jerry Given và nhóm II Divo.

Về đời tư, Shane Filan kết hôn cùng người đẹp Gillian Walsh vào năm 2003. Cả hai quen nhau từ thời thanh mai trúc mà và được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt. Sau 20 năm chung sống, họ có với nhau 4 người con, 2 gái và 2 trai.

Shane Filan có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp và các con

Nicky Byrne

Nicky Byrne là anh cả của nhóm Westlife. Nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhưng trước đây, Nick từng là một cầu thủ bóng đá. Anh từng chơi cho đội Cộng hòa Ireland và Leeds United. Năm 1997, nam ca sĩ rời đội bóng và gia nhập Westlife một năm sau đó.

Nicky Byrne

Sau khi Westlife vào năm 2012, Nicky Byrne từng có thời gian im ắng. Anh trở lại với âm nhạc khi tham gia chương trình Eurovision Song, thể hiện ca khúc Sunlight nhưng không được vào chung kết.

Sau đó, Nicky chuyển hướng làm người dẫn chương trình các show Football's Next Star, The Hit, Dancing With The Stars... Năm 2018, anh thắng hai giải thưởng Dẫn chương trình nam xuất sắc và Chương trình truyền hình xuất sắc với Dancing With The Stars tại lễ trao giải của tạp chí Goss.ie.

Cũng giống như Shane Filan, Nicky Byrne có chuyện tình ngọt ngào và chung thuỷ với người bạn thời thơ ấu Georgina Ahern. Năm 2003, cặp đôi kết hôn trong sự chúc phúc của nhiều người. Sau bốn năm chung sống, họ chào đón cặp song sinh là hai bé trai. Đến năm 2013, vợ chồng Nicky Byrne có thêm một bé gái.

Nicky Byrne kết hôn với bà xã Georgina Ahern vào năm 2003

Hình ảnh đời thường của anh cả nhóm Westlife

Mark Feehily

Là một trong những giọng hát chính của Westlife, lại sở hữu vẻ điển trai, đôi mắt xanh hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ, Mark Feehily từng là gương mặt hút fan trong nhóm. Sau khi Westlife tan rã, Mark hoạt động solo nhưng không mấy thành công.

Mark Feehily

Năm 2015, công chúng không khỏi bất ngờ khi phát hiện Mark đi bán cà phê và bánh dạo trên chiếc xe di động ở London, Anh. Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ, dù tình hình tài chính không khả quan nhưng anh không từ bỏ ca hát. Sau này, Mark Feehily tiếp tục tung ra một số album và tích cực tham gia các tour lưu diễn.

Trong các thành viên của Westlife, Mark Feehily là người có đời tư thu hút nhiều sự quan tâm. Anh công khai yêu đồng tính nam ca sĩ Kevin McDaid, thành viên của nhóm nhạc V. Trước đó, Mark luôn phải giữ bí mật theo yêu cầu của nhà quản lý. Đáng tiếc là Mark và Kevin chỉ bên nhau 7 năm rồi chia tay.

Năm 2013, Mark Feehily tìm được hạnh phúc mới bên Cailean O'Neill. Đến tháng 2/2019, cặp đôi quyết định đính hôn sau nhiều năm gắn bó.

Mark Feehily và cô con gái đáng yêu

Tháng 7 cùng năm, Mark và Cailean thông báo có con gái đầu lòng thông qua phương pháp mang thai hộ. Hiện tại, bé Layla đã 4 tuổi và thường xuyên được 2 người bố đăng ảnh lên trang cá nhân. Cô bé nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn như thiên thần.

Kian Egan

So với những người anh em trong Westlife, Kian Egan không tập trung ca hát mà tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Anh làm giám khảo năm mùa của chương trình The Voice of Ireland. Năm 2013, Kian giành chiến thắng I’m a Celebrity – một gameshow thực tế về khả năng sinh tồn.

Kian Egan

Sau đó một năm, Kian Egan mắt album solo Home, đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng âm nhạc Ireland. Ngoài ra, anh còn làm MC cho nhiều chương trình như This Morning, Surprise Surprise, Fat Pets: Slimmer of the Year...

Năm 2009, Kian kết hôn cùng nữ diễn viên người Anh Jodi Albert năm. Hai người có ba con trai Koa. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống cực kỳ viên mãn bên gia đình.