Vì sao gọi Westlife là huyền thoại: Số lượng hit toàn cầu nhiều không xuể, giữ đến 4 kỉ lục Guiness thế giới

Như vậy, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, khán giả Việt Nam sẽ chính thức được tái ngộ Westlife sau 12 năm chờ đợi với 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour. Đêm diễn đầu tiên đã “sold-out” chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, đêm diễn thứ 2 cũng đã bán hết sạch các hạng ghế trên khán đài. Dự kiến sẽ có hơn 30 nghìn khán giả đổ về SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11.

Westlife đã trở nên quá quen thuộc với hàng thế hệ khán giả Việt Nam và Châu Á từ thời kì MTV Asia bùng nổ. Westlife xứng danh một “huyền thoại” vì trong sự nghiệp, họ đã nắm giữ đến 4 kỉ lục Guinness ấn tượng.

Nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 7 đĩa đơn liên tiếp đều đạt Quán quân ở BXH Anh quốc

Kỉ lục Guinness đầu tiên gọi tên Westlife chính là việc họ là nghệ sĩ đầu tiên của nước Anh sở hữu 7 đĩa đơn liên tiếp vươn lên vị trí số 1 BXH UK Singles Chart (BXH ca khúc chính thức của nước Anh). Đáng chú ý, chỉ cần ra mắt album debut của nhóm mang tên Westlife (1999) đã có 4 đĩa đơn từ album này đều vươn lên vị trí #1 BXH Vương quốc Anh, bao gồm Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings và Fool Again. 3 ca khúc tiếp theo mang về thành tích #1 cho Westlife là Seasons In The Sun, I Have A Dream và Fool Again.

Westlife - Swear It Again

Nhiều đĩa đơn debut tại vị trí Quán quân BXH Anh quốc nhất

Từ việc sở hũu 7 đĩa đơn liên tiếp dẫn đầu BXH Anh quốc, họ cũng trở thành nhóm nhạc có nhiều đĩa đơn debut vị trí cao nhất ở BXH nước này như một điều nghiễm nhiên. Tổng cộng trong sự nghiệp của mình, Westlife đã có 14 ca khúc Quán quân và 25 ca khúc lọt vào top 10 BXH của nước Anh, giúp họ trở thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử “đảo quốc sương mù”, sánh ngang với các huyền thoại như The Beatles,....

Nhóm nhạc pop xuất hiện trước công chúng trong thời gian lâu nhất: 36 tiếng

Vào năm 2002, Westlife ra mắt bản hit #1 mang tên Unbreakable cũng như album tổng hợp các bản hit cùng tên. Trong thời gian này, các chàng trai Westlife đã có chuyến hành trình xuyên suốt nước Anh để quảng bá cho album Unbreakable và mang về một kỉ lục Guinness thú vị: nhóm nhạc pop có thời gian xuất hiện liên tục trước công chúng lâu nhất - 36 tiếng. Kỉ lục này đến từ thời gian họ giao lưu liên tục không ngừng nghỉ với khán giả và công chúng ở 5 thành phố lớn của nước Anh: Dublin, Belfast, Edinburgh, London và Manchester.

Nhóm nhạc bán nhiều album nhất Vương quốc Anh trong thế kỉ 21

Và cuối cùng, Westlife cũng trở thành nhóm nhạc bán nhiều nhất album Vương quốc Anh trong thế kỉ 21. Tổng cộng 55 triệu bản đã được tiêu thụ trên toàn thế giới. Westlife có thể không có quá nhiều thành tích “bùng nổ” tại thị trường Mỹ khi ở thời điểm đó nước Mỹ cũng có những boygroup đối trọng như Backstreet Boys và N’Sync, tuy nhiên ở quê nhà họ nhận được sự ủng hộ khổng lồ!

Góp phần tạo nên sự kiện hấp dẫn cũng như thành công mang đến khán giả Việt Nam 2 đêm diễn liên tiếp giữa một lịch trình chặt chẽ của Westlife, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đã luôn đồng hành cùng BTC. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.

Những năm qua, VPBank vẫn luôn là thương hiệu gắn liền với những sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp, thành công mang các tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới đến Việt Nam như Richard Clayderman, Kenny G, Steve Aoki… Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế "thịnh vượng" của ngân hàng không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Việt Nam Thịnh Vượng là tên gọi và cũng là sứ mệnh của ngân hàng chúng tôi, hướng đến bốn giá trị tài chính, tinh thần, thể chất và cộng đồng. Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế''.