Lỗ liên tiếp 2 năm, Dịch vụ Phú Nhuận (MSC) bị đưa vào diện kiểm soát

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc đưa cổ phiếu MSC của CTCP Dịch vụ Phú Nhuận vào diện kiểm soát từ ngày 05/03/2020.

Nguyên nhân MSC bị đưa vào diện kiểm soát là do Lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 điều 14 Quy chế niêm yết.

Trước đó, MSC đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 16/04/2019 do lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 và điểm 1.5 khoản 1 điều 13 Quy chế niêm yết.

Với việc bị đưa vào diện kiểm soát, MSC sẽ bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu MSC ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Lũy kế cả năm 2019, MSC ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 793 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Phía công ty cho biết do hoạt động kinh doanh ngành điện tử giảm sút, hàng hóa bị lỗi thời, chậm luân chuyển, không còn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ngoài ra, Công ty đã chấm dứt kinh doanh hàng điện tử trong năm 2019. Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh ô tô mới của MSC mới đưa vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019 nên không đủ bù lại khoản doanh thu sụt giảm do hoạt động kinh doanh điện tử.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng của MSC trong năm 2019 tăng mạnh 71% so với năm 2018, đạt hơn 42 tỷ đồng do Công ty tuyển dụng nhiều nhân sự bán hàng, đáp ứng cho hoạt động kinh doanh ô tô. Chi phi quản lý doanh nhiệp giảm sâu từ 52,3 tỷ đồng xuống còn 6,7 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí thuế, MSC ghi nhận lỗ gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2018 lỗ hơn 164 tỷ đồng.

Trên thị trường, thanh khoản của MSC khá ít ỏi. Hiện cổ phiếu MSC đang giao dich quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm 17% trong hơn 3 tháng.