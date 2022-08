Lỗ lũy kế hơn 859 tỷ đồng, Agifish bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish, UPCoM: HoSE:AGF ) báo lỗ 12 tỷ đồng trong nửa đầu năm, kéo dài tình hình kinh doanh thua lỗ từ cuối 2021 đến nay.

Theo văn bản giải trình mới công bố, công ty cho biết doanh thu 6 tháng đầu năm giảm 35% so cùng kỳ do 3 nguyên nhân. Thứ nhất, tình hình xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine làm cho giá dầu leo thang, chi phí vận chuyển tăng vọt kéo theo các mặt hàng đầu vào biến động mạnh ảnh hưởng đến các đơn hàng trong nước. Tình hình xuất khẩu cũng bị kìm hãm khi cước vận tải biển tăng cao.

Thứ hai, doanh thu cung cấp dịch vụ gia công giảm do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đạt chuẩn và giá cá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên các đơn vị đang cho thuê dịch vụ gia công của Agifish không đủ điều kiện để sản xuất, kéo theo nhà máy không hoạt động đủ công suất.

Thứ ba, doanh thu hàng nội địa giảm do công ty sắp xếp lại mặt hàng sản xuất không hiệu quả, cắt giảm những khách hàng phân phối có chi phí bán hàng cao. Cơ cấu lại danh mục mặt hàng sản xuất có hiệu quả.

Các khoản chi phí ghi nhận thu hẹp. Chi phí tài chính giảm 11% do dư nợ vay giảm, chi phí bán hàng giảm 46% do doanh số giảm. Chi phí quản lý giảm 13,6 tỷ đồng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó, chi phí khác tăng 1 tỷ đồng (+31%) do thanh lý hợp đồng thuê ao các ao nuôi không còn hoạt động.

Kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ tại báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm của Agifish. Theo Hợp đồng mua bán bất động sản ngày 14/5/2010 giữa Agifish và CTCP Đầu tư Xây dựng Delta AGF, Agifish đã nhận chuyển nhượng 19.674,7 m2 đất và tài sản trên đất là kho lạnh Mỹ Thới với tổng giá trị chuyển nhượng 120 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/06, Agifish vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nói trên.

Các tài sản trên đất có nguyên giá và giá trị hoa mòn khấu hao tại thời điểm cuối quý II lần lượt lượt là 69 tỷ và 59 tỷ đồng. Trong đó, chi phí khấu hao trong kỳ 1,6 tỷ đồng. Quyền sử dụng đất lâu dài có nguyên giá gần 36 tỷ đồng và không trích khấu hao. Kiểm toán viên cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về quyền sở hữu hợp pháp của Agifish đối với các tài sản nêu trên cũng như xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan trên BCTC giữa niên độ.

Tại thời điểm 30/6, khoản lỗ lũy kế của Agifish hơn 859 tỷ đồng, nợ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản ngắn hạn 375 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 165 tỷ đồng, kết quả kinh doanh trong kỳ 6 tháng đầu năm lỗ gần 12 tỷ đồng. Kiểm toán chỉ ra sự tồn tài của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Agifish.

Kiểm toán viên còn đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh. Tại thời điểm cuối quý II, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến dự án vùng nuôi Nhơn Hòa chưa được hoàn tất do diện tích 72,362.4 m2 đất nuôi trồng thủy sản vẫn chưa có kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang.

Ngày 17/8, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu AGF. Lý do Agifish bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ BCTC bán niên 2022 đã soát xét.

Trong phiên sáng 31/08, cổ phiếu AGF đang đứng ở 3.200 đồng/cp, giảm 15% qua một quý.