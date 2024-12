Không như một số hãng xe điện khác khi triển khai ra thị trường, các xe của Wuling khi bán tại Việt Nam đều không phải lo lắng về hạ tầng trạm sạc vì đều được trang bị bộ sạc riêng, sạc tại nhà với lưới điện thông thường. Tuy nhiên, với hạ tầng đô thị tại Việt Nam, điều này sẽ khá khó khăn đối với nhiều khách hàng. Đây cũng có thể là lý do vì sao, dù Wuling Mini EV được tung ra thị trường trước VinFast VF3 nhưng doanh số lại không thực sự bùng nổ như kỳ vọng của TMT Motor. VinFast VF 3 được hưởng lợi từ hệ thống trạm sạc trải rộng khắp 63/63 tỉnh thành trên cả nước của “nhà Vin”, hệ thống này lại liên tục được phát triển, tạo ra “nhất tiện, tam tứ tiện” cho người dùng.

Mẫu minicar Wuling Mini EV được bán ra bởi TMT Motor không đạt được doanh số kỳ vọng, khiến cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp càng thêm khó khăn.

Kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, trong báo cáo tài chính quý III năm nay, TMT Motor ghi nhận lỗ gộp 42 tỷ đồng, trong khi doanh thu đạt hơn 352 tỷ đồn, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nâng mức lỗ gộp của công ty trong 3 quý đầu năm lên tới 192 tỷ đồng. Đây là mức thua lỗ chưa từng có kể từ khi doanh nghiệp này chuyển sang cổ phần hóa (năm 2006).

Theo văn bản giải trình cổ đông thì “TMT Motors chấp nhận kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2024 để đảm bảo chuẩn bị tốt cho chu kỳ kinh doanh mới và hướng tới sự ổn định phát triển và tăng trưởng bền vững cho những năm tương lai, cụ thể là năm 2025 và các năm tiếp theo"

Lý giải nguyên nhân của thua lỗ, TMT cho biết chủ yếu đến từ sự khó khăn chung của nền kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sút; chi phí tài chính quá cao trong nhiều năm và hàng tồn kho lớn, công ty cũng phát sinh thêm nhiều chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Do đó, ban lãnh đạo TMT đã mạnh tay chi cho bán hàng để cắt lỗ chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh mới, đồng thời triển khai tái cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tái cấu trúc sản phẩm, tái cấu trúc lại nhà cung cấp và tái cấu trúc lại toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh của TMT cũng cho biết, công ty đã thống nhất với đối tác nước ngoài chọn lựa dòng xe phù hợp hơn với thị trường Việt Nam, đặc biệt thống nhất được mức giá bán có sức cạnh tranh cao.

Như vậy, việc bán thêm 3 mẫu xe mới gồm Baojun E100, Baojun Yep và Baojun Yep Plus hoàn toàn nằm trong chiến lược kinh doanh mới của công ty.

Baojun E100.

TMT Motor đã thống nhất cùng liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) để đưa ra bản thương mại của 3 mẫu xe điện Trung Quốc, cung cấp tới thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đáng lưu ý là cũng giống như các xe đang được bán ra bởi TMT là Wuling Mini EV và Wuling Bingo, 3 mẫu xe điện Trung Quốc mới cũng được dán nhãn “sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V”. Đây đều là những mẫu xe nhỏ gọn, có giá thành tương đối mềm mại để nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Baojun E100 là mẫu xe điện hai chỗ ngồi nhỏ gọn, phạm vi di chuyển theo công bố khoảng 200km một lần sạc. Mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 7/2017 với mục tiêu dần thay thế xe hai bánh gắn máy và cải thiện môi trường, giảm khí thải do các phương tiện giao thông gây ra. Theo nhiều nguồn tin, TMT đang đàm phán với đối tác để bán xe với mức dự kiến kèm pin dưới 150 triệu đồng.

Baojun Yep bao là mẫu xe điện được quảng cáo di chuyển 303km cho một lần sạc đầy. Xe có kiểu dáng vuông vức, hai cửa, gầm cao, trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ với tính năng đặc biệt tự đỗ, mẫu xe này sẽ được bán với mức giá dự kiến kèm pin khoảng 300 triệu đồng.

Baojun Yep.

Cuối cùng là Baojun Yep Plus có kiểu dáng giống với Yep nhưng là phiên bản 5 cửa, phạm vi di chuyển 401km cho mỗi lần sạc đầy. Dự kiến Baojun Yep Plus sẽ có hai phiên bản tiêu chuẩn và Plus trang bị đầy đủ, có giá từ 409 – 449 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.

Trong năm 2023, số ô tô con chạy điện đăng kiểm lần đầu thương hiệu Wuling là 274 chiếc. Số liệu thống kê tính từ đầu năm đến 21/12/2024 ghi nhận 1.084 xe Wuling đã thực hiện đăng kiểm lần đầu. Nếu đúng như vậy, doanh số bán ra của thương hiệu này đã đạt được mục tiêu cơ bản đặt ra trong năm 2024 là bán được 1.016 xe điện.