Lo ngại hành vi gian lận, đạo văn bằng AI, trường học ở Mỹ cấm học sinh sử dụng ChatGPT

Theo CNN, Sở Giáo dục Thành phố New York, cơ quan quản lý giáo dục lớn nhất nước Mỹ, thông báo lệnh cấm truy cập ChatGPT trong hệ thống mạng và thiết bị của các trường công tại thành phố này.

ChatGPT là chatbot AI mới nhất có thể trả lời mọi câu hỏi của học sinh, thậm chí viết luận, lập trình… dựa trên kho dữ liệu khổng lồ thu thập từ Internet.

Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ lo ngại ChatGPT có thể đưa ra những câu trả lời thuyết phục cho các đề thi, từ đó gây ra làn sóng gian lận trong học tập và thi cử.

Do đó, Sở Giáo dục thành phố New York đã thông báo cấm sử dụng công cụ này vì những ảnh hưởng tiêu cực lên quá trình học tập của học sinh và lo ngại xoay quanh độ an toàn và chính xác của thông tin.

Jenny Lyle, phát ngôn viên của cơ quan này, cho biết, quyết định này có nguồn gốc từ "các lo ngại về tác động tiêu cực đối với việc học của học sinh, cũng như về sự an toàn và chính xác của nội dung . "

“Mặc dù công cụ này có thể cung cấp câu trả lời nhanh chóng và dễ dàng cho các câu hỏi, nhưng lại không xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Đây lại là những kỹ năng cần thiết cho học sinh”, bà Jenny Lyle cho biết thêm.

Mặc dù chatbot bị hạn chế theo chính sách mới, nhưng các trường công lập ở Thành phố New York có thể yêu cầu cấp quyền truy cập cụ thể vào công cụ này cho các mục đích giáo dục liên quan đến AI và công nghệ.

Thậm chí, do lo ngại sinh viên sẽ dùng AI để gian lận, đạo văn, mới đây trường Đại học Quốc gia Úc đã thay đổi cách đánh giá sinh viên. Theo đó, sinh viên sẽ được đánh giá dựa trên các hoạt động trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực tế, cũng như tăng cường nhiều bài trình bày miệng hơn.

ChatGPT là một chatbot do Open AI phát triển, được ra mắt vào ngày 30/11/2022. Chỉ sau 5 ngày, đã có hàng triệu người dùng đăng ký công cụ này.

ChatGPT được đánh giá là ‘trả lời câu hỏi như người thật’, có thể trình bày ý tứ một cách logic, có chiều sâu và cực kỳ trôi chảy cho các câu hỏi phức tạp.

Được đánh giá là công cụ mạnh hơn bất cứ chatbot nào từng có trước đây, ChatGPT có thể viết kịch bản, viết tiểu luận cấp đại học, viết content…

Khi ChatGPT mới ra mắt, nhiều người dùng thử nghiệm cho rằng ‘ChatGPT có thể thay thế công cụ tìm kiếm của Google’. Trước đó, Google bỏ ngoài tai các bình luận như vậy và nói ‘không có gì phải lo lắng’.

Nhưng chỉ một tháng sau, đội ngũ điều hành của Google bất chợt ‘quay xe’ và phát hoảng trước sự đe dọa tiềm tàng của chatbot này.

Thậm chí, ngay trước lễ Giáng Sinh, Sundar Pichai, CEO của Google, đã vội vã phát ‘Báo động đỏ’ (‘Code Red’) cho toàn công ty công ty vì ChatGPT đang trở nên quá bùng nổ trên toàn cầu.

Tổng hợp: CNN, Tech Sina