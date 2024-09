Lộ quy định đặc biệt trong hôn lễ hào môn của Trần Kiều Ân và thiếu gia kém 9 tuổi

Ngày 13/8, theo tờ Sohu, Minh Đạo là 1 trong những khách mời VIP tại hôn lễ của Trần Kiều Ân và thiếu gia Alan Tằng Vỹ Xương. Tham dự sự kiện thương mại mới đây, tài tử Người tình thiên sứ xác nhận anh đã nhận được thiệp cưới và quà tặng từ vợ chồng Trần Kiều Ân. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ cô dâu - chú rể, các khách mời không được tiết lộ chính xác thời gian cũng như địa điểm diễn ra hôn lễ. Nguyên nhân là nhà chồng hào môn Trần Kiều Ân muốn lễ cưới diễn ra kín đáo, riêng tư và không phô trương trên truyền thông.

Ngoài ra, Minh Đạo tiết lộ vợ chồng Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương còn đặt 1 quy định đặc biệt với các khách mời nghệ sĩ là hy vọng họ không bỏ phong bì mừng cưới. Thay vào đó, cặp đôi muốn nhận được những món quà mang giá trị kỷ niệm, có thể lưu giữ lâu dài từ bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz. "Tiền bạc chẳng có ý nghĩa với Trần Kiều Ân. Vợ chồng em ấy không thiếu tiền nên họ mong muốn mọi người cân nhắc không bỏ phong bì, thay vào đó là dùng những cách đặc biệt khác để bày tỏ lời chúc phúc cho ngày trọng đại của em ấy. Tôi cũng đang phải đau đầu chuẩn bị 1 món quà vừa độc đáo, vừa ý nghĩa theo đúng nguyện vọng của cô em thân thiết đây", Minh Đạo chia sẻ.

Tài tử Minh Đạo chia sẻ vợ chồng Trần Kiều Ân không nhận phong bì mừng cưới trong ngày trọng đại

Cuối tháng 9 tới đây, Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương sẽ tổ chức đám cưới tại đảo Langkawi, Malaysia. Cặp đôi đã bao trọn 1 resort 5 sao để tổ chức hôn lễ. Ngày trọng đại của Trần Kiều Ân và ông xã kém 9 tuổi sẽ quy tụ dàn sao khủng của showbiz Trung Quốc như Minh Đạo, An Dĩ Hiên, Triệu Hồng Kiều, Lại Vy Như, Mân Khiết và nhiều ngôi sao tên tuổi khác. Ngoài ra, lễ cưới của cặp đôi dự kiến còn có sự góp mặt của nhiều quan chức, nhân vật giàu có hàng đầu Malaysia. Họ là đối tác làm ăn, bạn bè lâu năm của bố mẹ chồng Trần Kiều Ân. Do đó, công tác an ninh để đảm bảo sự riêng tư được đặc biệt chú trọng. Không chỉ vậy, các khách mời còn được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển bằng máy bay, ô tô và chi phí ăn ở khi sang Malaysia dự đám cưới của vợ chồng Trần Kiều Ân. Loạt thông tin này càng hâm nóng cho hôn lễ hào môn được đánh giá là sự kiện giải trí hot nhất Cbiz trong tháng 9.

Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương chi trả toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở cho các khách mời sang Malaysia dự hôn lễ của họ

Dàn sao đã nhận được thiệp cưới được tiết lộ có Hạ Vu Kiều, An Dĩ Hiên, Minh Đạo...

... và 3 người chị em từng hoạt động chung nhóm 7 Flowers với Trần Kiều Ân như Triệu Hồng Kiều, Lại Vy Như, Mân Khiết

Theo tiết lộ mới nhất từ người trong giới, Trần Kiều Ân đã mang thai con đầu lòng trước ngày cưới. Nhà chồng hào môn của Trần Kiều Ân rất vui mừng khi hay tin con dâu có tin vui. Họ mong ngóng ẵm cháu nhiều năm qua và dự định thưởng nóng 1 món quà khủng cho nữ diễn viên trong hôn lễ sắp tới đây. Món quà cụ thể chưa được hé lộ nhưng giá trị ước tính không hề nhỏ, lên đến hàng chục triệu USD (hàng trăm tỷ đồng).

Trước ngày cưới, Trần Kiều Ân được tiết lộ đã mang thai con đầu lòng

Trong bức ảnh mới nhất, nữ diễn viên để lộ vòng 2 lấp ló khi diện lễ phục ôm sát cơ thể

Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương nên duyên thông qua một chương trình thực tế về tình yêu. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn vào 2022. Sau khi kết hôn, Trần Kiều Ân và ông xã thường xuyên đi du lịch, chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào lên mạng xã hội. Cuối tháng 7 vừa qua, Trần Kiều Ân và chồng kỷ niệm 2 năm ngày kết hôn.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Ngoài ra, Trần Kiều Ân còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Sau khi kết hôn với Alan Tằng Vỹ Xương vào năm 2022, Trần Kiều Ân từng tạm dừng sự nghiệp diễn xuất một thời gian để vun vén tổ ấm. Vừa qua, cô hâm nóng tên tuổi và nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất khi đóng vai người mẹ kế xấu tính và điên rồ Quý Thục Nhiên trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Mặc vũ vân gian.

Alan Tằng Vỹ Xương kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, là phú nhị đại (thế hệ giàu thứ hai) tại Malaysia. Anh có khối gia sản lớn với biệt thự rộng lớn, máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe. Cha mẹ của Alan Tằng Vỹ Xương đều là doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty.