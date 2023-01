Lo sợ bị bỏ lại phía sau, Trung Quốc tham gia "cuộc đua ChatGPT" với mục tiêu tham vọng

Theo nguồn thạo tin, công ty công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc có kế hoạch ra mắt ứng dụng kiểu ChatGPT vào tháng 3 năm nay. Ban đầu, họ sẽ nhúng nó vào các dịch vụ tìm kiếm của mình. Công cụ chưa được đặt tên này sẽ cho phép người dùng nhận kết quả tìm kiếm theo kiểu tương tác hội thoại giống như ChatGPT của OpenAI.

Cổ phiếu của Baidu đã tăng 5,8% sau báo cáo của Bloomberg, mức tăng trong ngày lớn nhất gần 4 tuần qua.

Baidu đã chi hàng tỷ USD để nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm chuyển đổi từ tiếp thị trực tuyến sang chuyên sâu hơn về công nghệ. Mô hình học máy (machine-learning) quy mô lớn, được đào tạo về dữ liệu trong nhiều năm của Baidu, sẽ là nền tảng cho công cụ kiểu ChatGPT mà họ sắp triển khai.

Đại diện Baidu từ chối bình luận về vấn đề này.

ChatGPT, công cụ trí tuệ nhân tạo của OpenAI, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý không lâu sau khi ra mắt vào tháng 11. Nó có hơn 1 triệu người dùng trong vài ngày và khơi mào các cuộc tranh luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong trường học, nơi công sở và tại các gia đình.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn và tiềm năng của nó đã khiến các ông lớn không đứng ngoài cuộc. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm Microsoft Corp., đang đầu tư hàng tỷ USD để thử và phát triển các ứng dụng dạng này trong thế giới thực. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp đang tận dụng sự nổi tiếng của ChatGPT để huy động vốn. Cổ phiếu Buzzfeed Inc. đã tăng hơn gấp đôi trong tháng này sau khi công bố kế hoạch kết hợp ChatGPT vào nội dung của mình.

Trở lại Trung Quốc, những cái tên như Baidu, Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. và ByteDance Ltd. đều đang nỗ lực vực dậy tăng trưởng trong kỷ nguyên di động sau khi bị tụt hậu so với các đối thủ toàn cầu vài năm qua. Ngoài nghiên cứu về AI, những gã khổng lồ công nghệ này cũng đang phát triển các công nghệ xe tự lái….

Trong một cuộc nói chuyện nội bộ tháng 12, Giám đốc điều hành của Baidu, Robin Li, đã nêu ChatGPT như một ví dụ để giúp tập đoàn này vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, Li cũng cho biết việc thương mại hóa AI bằng cách biến nó thành sản phẩm mà mọi người cần dùng sẽ là một thách thức.

ChatGPT cũng đang thu hút sự quan tâm của người dùng Internet Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã chia sẻ những ảnh chụp màn hình, ghi lại cuộc trò chuyện đáng ngạc nhiên của họ với AI trên các mạng xã hội của nước này.

Ngoài Baidu, một số công ty khởi nghiệp của Trung Quốc cũng đang khám phá tiềm năng từ công nghệ như ChatGPT. Các nhà đầu tư như Sequoia và Sinovation Ventures cũng đang tỏ thái độ sẵn sàng bơm tiền cho những Startup đang dồn tâm sức nghiên cứu lĩnh vực mới mẻ và nhiều hứa hẹn này.

Trên thực tế, Trung Quốc có những quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt với Internet và các ứng dụng quốc tế nên những công ty như Baidu có tiềm năng lớn để cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu ở thị trường 1,4 tỷ dân.

Tham khảo: Bloomberg