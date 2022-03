Loại cá có công dụng trị ho đủ kiểu, vừa bồi bổ cơ thể vừa tăng cường collagen nhưng người Việt giờ ít ăn

Cá bống có công dụng trị ho đủ kiểu, vừa bồi bổ cơ thể vừa tăng cường collagen

Cá bống dường như đã quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam từ trong những câu chuyện cổ tích. Quen thuộc từ lâu trong dân gian nhưng chúng ta vẫn chỉ nghĩ đó là món ăn đơn thuần. Thực tế, cá bống có thể làm thuốc chữa bệnh, nhất là trị ho đủ kiểu, vừa bồi bổ cơ thể vừa tăng cường collagen cho chị em phụ nữ.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, cá bống có vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận, có tác dụng kiện tỳ ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thủy, an thai.

Lương y Bùi Hồng Minh nhận định, cá bống rất tốt cho người bị chứng tỳ hư bụng đầy, đàm thấp ho thở, đau tức ngực sườn, nhức mỏi, người bị hư nhược liên quan tỳ phế hư đàm thấp trệ…

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cá bống giàu protein, ít chất béo, chứa vitamin B2, D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca, là thực phẩm rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, chân tay yếu mỏi, ho suyễn, tiêu hóa kém.

Nghiên cứu cũng nhận định, trong cá bống có chứa lượng collagen rất phong phú nên có tác dụng tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Điều này giúp làn da của chị em phụ nữ được tăng sinh collagen. Ăn cá bống thường xuyên cũng sẽ làm giảm các vấn đề như tóc khô rụng, da khô, đầu có gàu…

Tốt là vậy nhưng người Việt hiện nay lại rất ít ăn loại cá này. Thay vào đó, chúng ta tìm ăn những loại cá ngoại khiến món cá bống bị lãng quên đáng tiếc.

Cá bống có thể dùng chữa bệnh theo cách nào?

Theo lương y Bùi Hồng Minh, chúng ta có thể dùng cá bống làm món ăn ngon, đồng thời là thuốc chữa bệnh, sản xuất collagen cho làn da căng bóng. Một số bài thuốc chữa bệnh cực hay từ cá bống được "bật mí" ngay dưới đây:

- Trẻ em tỳ hư ăn kém, người già mệt mỏi do thiếu đạm, chứng ngoại cảm, nội thương, mệt mỏi ăn kém: Cá bống mú đem nấu gạo ngon, đậu xanh, cho hành hoa, giá đậu, rau mùi, gừng hành gia vị vừa đủ. Ăn khi nóng sẽ giúp kiện tỳ hóa thấp, bổ khí huyết.

- Ăn ngủ kém, đau lưng, thường xuyên tiểu đêm, sinh lý yếu: Cá bống đem nấu hoa lý, cho hành, gừng gia vị vừa đủ nấu canh ăn sẽ giúp bổ tâm tỳ, dưỡng khí huyết, an thần.

- Ho nhiều đờm , ăn kém, bụng đầy, chậm tiêu: Cá bống tượng, mộc nhĩ, gừng, dầu ăn, hành củ, đường, tiêu, gia vị mắm muối vừa đủ om ăn. Món ăn có công dụng kiện tỳ hóa đàm, dưỡng khí huyết.

- Ho đau tức ngực sườn do đàm thấp huyết ứ, di mộng tinh, người sợ lạnh sợ gió: Cá bống, rau hẹ, thịt heo gia vị vừa đủ. Thịt, cá băm nhỏ tẩm gia vị trộn đều viên nấu canh rau hẹ. Món ăn giúp kiện tỳ, hóa thấp, ích dương.

- Người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc sau sinh; các trường hợp ăn kém, chậm tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ: Cá bống 250-1.000g, khổ qua 200-250g, khế chua 60g (nếu có). Cá làm sạch, khổ qua thái lát, khế chua thái lát, thêm nghệ giã nát, hành sống, gia vị nấu dạng canh riêu.

Lưu ý ăn cá bống chữa bệnh, tăng sinh collagen cho da

Mặc dù ăn cá bống rất tốt cho sức khỏe nhưng lương y Bùi Hồng Minh khuyên:

- Không nên lạm dụng vì ăn nhiều cá bống dễ sinh đàm trợ nhiệt.

- Nếu để bồi dưỡng cơ thể, tăng cường collagen chỉ nên ăn 1 lần mỗi tuần.

- Không phải loại cá bống nào cũng tốt cho sức khỏe. Có vô vàn các loại cá bống khác nhau nhưng nhiều người nhầm lẫn, nghĩ cá bống nào cũng như nhau. Thậm chí nhiều người ăn nhầm cá bống vân mây dẫn đến hậu quả bị ngộ độc tetrodotoxin, nguy hiểm tính mạng.

- Khi chọn cá bống nên chọn cá không quá to. Nên chọn loại cá bống cỡ vừa vừa hoặc hơi nhỏ. Không chọn cá bống có đầu to, thân cá ngắn và tròn, toàn thân màu nâu đỏ, mỗi bên thân có bốn vệt đen hình đám mây, màng vây lưng và màng vây đuôi có nhiều hàng chấm đen. Vì đây là cá bống vân mây rất nguy hiểm.

