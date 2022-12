Loại củ rất giàu vitamin C, kích thích cơ thể sản sinh collagen giúp đẹp da

Với người Việt thì loại củ này rất quen thuộc, tuy nhiên không phải ai cũng biết những công dụng của nó mang lại cho sức khỏe con người.

Có lẽ với người Việt nói riêng thì chẳng ai là không biết đến cây sen. Ngoài hoa dùng để trang trí và là biểu tượng trong nhiều tiết mục nghệ thuật, hạt dùng để làm thuốc hoặc nấu chè, lá để ngâm trà, thân dùng để chế biến các món đặc sản… thì củ sen cũng có những công dụng tuyệt vời của riêng nó.

Củ sen có nhiều công dụng với sức khỏe, đặc biệt là giúp đẹp da.

Lợi ích của củ sen

Củ sen trong Đông y mang tên là liên ngẫu, chính là phần rễ của cây sen nằm phía dưới lớp bùn. Chúng thường được dùng làm nguyên liệu trong các phương thuốc chữa bệnh, cũng như làm gia vị cho các món ăn. Trên thế giới, củ sen được xem như là loại thực phẩm mang lại may mắn và có nhiều công dụng với sức khỏe.

Trong văn hóa Trung Quốc, củ sen là phương pháp tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể. Họ thường xuyên ăn củ sen với thịt heo vào đầu năm để cầu may mắn và xóa bỏ những xui xẻo của năm cũ. Với người Nhật, củ sen được xem như món ăn cầu vận may, thông qua những chiếc lỗ rỗng có thể tìm thấy ánh sáng của tương lai.

Củ sen mang nhiều ý nghĩa tâm linh trong phong tục của các quốc gia trên thế giới.

Theo Ayana Habtemariam – chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Bang Morgan (Mỹ), củ sen chứa nhiều vitamin và chất xơ lành mạnh. Đặc biệt nó không chứa chất béo là cholesterol nên vô cùng an toàn với sức khỏe. Sau đây là một số công dụng của củ sen mà bạn nên biết để bổ sung vào thực đơn ngay.

1. Giàu vitamin C

Một trong những đặc trưng của củ sen chính là giàu vitamin C, chỉ 100gr củ sen đã chiếm đến 73% nhu cầu vitamin C cơ thể cần hàng ngày. Ngoài ra vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do và ngăn ngừa khởi phát các chứng bệnh nguy hiểm như bệnh tim và ung thư.

2. Kích thích cơ thể sản sinh collagen

Nhờ lượng vitamin C dồi dào mà củ sen có thể giúp cơ thể sản sinh thêm collagen – một chất giúp da luôn trẻ trung và căng tràn. Da được cung cấp collagen sẽ bảo vệ khỏi các tổn thương do lão hóa và tia cực tím gây ra, đồng thời giảm các dấu hiệu tăng sắc tố (nám, tàn nhang…) và sự đổi màu của da.

Loại củ này giúp cơ thể sản sinh collagen nhiều hơn nhưng ít người biết.

3. Tăng cường sức khỏe não bộ

Củ sen chứa nhiều đồng giúp thúc đẩy mức năng lượng trong cơ thể, củng cố xương khớp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường sức khỏe não bộ bằng cách kích hoạt chức năng của hệ thần kinh. Thêm vào đó, một lượng lớn chất polyphenolic còn giúp cải thiện nhận thức và ngăn ngừa thoái hóa thần kinh, ngừa bệnh Alzheimer.

4. Ngăn ngừa tăng cân, hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ lượng chất xơ dồi dào nên củ sen có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm các vấn đề như khó tiêu hoặc táo bón. Đặc biệt hơn cả, một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng và Chuyển hóa cho thấy, củ sen còn tạo cảm giác no lâu khi ăn vào. Nhờ vậy mà làm giảm cơn thèm ăn và ngăn ngừa tăng cân.

5. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ayana cho biết, kali trong củ sen chịu trách nhiệm đảm bảo nhịp tim luôn ổn định. Khi đi vào cơ thể, kali sẽ kết hợp với các khoáng chất khác như magie và canxi giúp ngăn chặn sự tích tụ chất lỏng trong tế bào. Chính vì vậy mà củ sen có thể làm giảm mức huyết áp và các vấn đề tim mạch như lưu thông máu kém, tim đập nhanh…

Củ sen có thể cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ các khoáng chất tuyệt vời.

Những lưu ý khi ăn củ sen

Củ sen có vị bùi, giòn thường được mọi người ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị: Có nơi thích làm củ sen chiên giòn, nơi lại hầm với thịt làm tô canh nóng… Nhưng dù chế biến theo hình thức nào thì củ sen vẫn là một món ngon và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng.

Tuy tốt là thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng củ sen. Ayana cảnh báo, những bệnh nhân tiểu đường không nên ăn củ sen vì chúng rất giàu tinh bột, nếu ăn sẽ làm tăng lượng insulin không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra củ sen cũng giàu chất xơ nên những ai mắc bệnh dạ dày, chướng bụng, viêm loét đại tràng… cần phải tránh.

Thêm một lưu ý khác, củ sen là một loài thủy sinh, sống ở vùng nước bùn lầy dễ bị ô nhiễm nên hay bị các loài ấu trùng ký sinh. Nếu ăn sống sẽ bị nhiễm ký sinh trùng và nhiều bệnh khác. Triệu chứng của bệnh trùng lát gừng là đau âm ỉ vùng bụng trên, đại tiện loãng, tiêu hóa không tốt… Tốt nhất vẫn là nên ăn củ sen nấu chín.

Ăn củ sen cũng phải lưu ý một vài điều để đảm bảo sức khỏe.

Nguồn: Theo Healthify, Verywell