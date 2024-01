Loại hạt đắt đỏ này được Trung Quốc thừa nhận ăn đứt hàng Made in China: nhiều cường quốc săn đón, Việt Nam bỏ túi tỷ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy xuất khẩu điều trong tháng 12/2023 đạt 63 nghìn tấn, tương ứng 343 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước. Tuy nhiên so với tháng 12/2022, xuất khẩu điều tăng 34% về lượng và tăng 27,5% về giá trị.

Tính cả năm 2023, xuất khẩu hạt điều về đích với 644 nghìn tấn, tương ứng 3,6 tỷ USD, tăng 24% về lượng và tăng 18% về kim ngạch so với năm 2022. Với kết quả này, ngành điều đã vượt 18% kế hoạch 3,05 tỷ USD, đây cũng là kết quả cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.657 USD/tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, đạt 885 triệu USD, tăng 5% so với năm 2022 và chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Xếp sau là Trung Quốc và Hà Lan. Đáng chú ý, Trung Quốc đang nổi lên là một người mua tích cực trong nhiều tháng qua.



Cụ thể trong tháng 12/2023, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc đạt 14.079, tương đương 81,2 triệu USD, tăng mạnh 140% về lượng và tăng 155% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả năm, Trung Quốc chi ra hơn 683 triệu USD để nhập khẩu 112.954 tấn hạt điều, tăng 49,8% về lượng và tăng 55,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc chiếm 15,6% về sản lượng và 16,7% về kim ngạch trong cơ cấu các thị trường nhập khẩu hạt điều Việt Nam trong năm 2023.

Giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt 6.047 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Mức giá trên cao hơn 390 USD/tấn so với giá của toàn thị trường. Xuất khẩu tăng mạnh là do nước này dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Theo người Trung Quốc, do thổ nhưỡng địa phương sâu, tơi xốp, chứa nhiều khoáng chất nên so với hạt điều của các nơi khác, hạt điều Việt Nam mẩy, nhân ngon hơn, tỷ lệ hạt xấu thấp hơn.

Chia sẻ với trang tin QQ News (Trung Quốc), người dùng có tên Tianhe Wanwu cho biết thêm, hạt điều Việt Nam giàu dinh dưỡng, thơm ngon ngậy bùi, là đặc sản nhất định phải mua khi sang Việt Nam. 

Trung Quốc cũng có lịch sử và điều kiện trồng điều khi trở thành những nước bắt đầu trồng điều sớm nhất từ những năm 1950. Hiện nay, Trung Quốc đã có những nông trại trồng điều với quy mô nhất định, chủ yếu tập trung ở Hải Nam, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông... Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ngành điều Trung Quốc phát triển chưa đạt yêu cầu.

Theo số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), diện tích trồng điều của Trung Quốc rất hạn chế, năm 2019 chỉ đạt 67.000 ha. Trong khi đó, diện tích trồng điều của Việt Nam là 487.000 ha và sản lượng là 485.000 tấn. Như vậy, diện tích trồng của nước ta gấp hơn 7 lần so với Trung Quốc.

Việt Nam đang giữ vững vị trí số 1 thế giới 16 năm liền về xuất khẩu điều nhân khi chiếm tới gần 80% tổng sản lượng toàn cầu.

Hiện hạt điều Việt Nam đã có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về cơ cấu chủng loại, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt điều W320, W240, W180, tỷ trọng chiếm 63,51% tổng lượng và 69,84% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các chuyên gia dự báo ngành điều sẽ có triển vọng tốt trong năm 2024, thị trường hạt điều toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 4,6% trong giai đoạn 2022-2027. Xu hướng ưa chuộng chế độ ăn thuần chay và thực vật trên toàn cầu đã làm cho nhu cầu về các loại hạt và thực phẩm chế biến từ hạt tăng cao; trong đó có hạt điều.