Loại hình bất động sản nào sẽ thu hút đầu tư thời gian tới?

Bất động sản nông trại sinh thái hữu cơ thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động



Đánh giá về mức độ đầu tư và thu hút nguồn vốn thì 6 tháng đầu năm ghi nhận đã có 10,6 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam. Thị trường Long An thu hút gần 400 triệu USD. Bên cạnh đó, Long An là một trong số địa phương kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, mở cửa sớm, tái khởi động lại sản xuất... tạo được niềm tin cho nhà đầu tư.

Nhu cầu sống thay đổi sau dịch Covid-19 cũng tạo "cú hích" cho các dự án BĐS sinh thái, du dịch và nghỉ dưỡng, các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… nổi lên nhờ lợi thế về vị trí và quỹ đất, tỷ lệ bán hàng dự đoán đạt từ 70 - 100%.

Các chuyên gia đánh giá, so với Đồng Nai, Bình Dương thì mặt bằng giá bất động sản tại Long An ở ngưỡng mềm hơn, thu hút nhà đầu tư nhắm đến các dự án sinh thái có khả năng đầu tư trung và dài hạn. Xét trên lợi thế phát triển vùng, Long An là một trong những địa điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Tây Nam với hệ thống sông ngòi, kênh rạch và nguồn tài nguyên da dạng.

Combo 3 trong 1 tại dự án sắp tới Tâm Am Farm: Mô hình Nông trại sinh thái hữu cơ đặc sắc tại Long An

Bất động sản theo mô hình "nông trại sinh thái" đang được quan tâm nhờ các lợi thế về chi phí, hạ tầng và liên kết vùng trong khi nguồn cung có hạn.

Tại dự án sắp tới Tâm An Farm, mô hình nông trại sinh thái hữu cơ do Công ty Cổ phần Đầu tư Edu Farm phát triển là một trong ít dự án hấp dẫn khách mua nhờ quy hoạch chỉn chu đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư kết hợp nghỉ dưỡng của đại bộ phận khách hàng trong xu thế mới sau đại dịch.

Đại diện đơn vị phân phối AVG Corp cho biết: "Với Tâm An Farm, chúng tôi không chỉ phát triển dự án theo mô hình nông trại sinh thái hữu cơ độc đáo nhất tại thị trường Long An mà còn tái khẳng định xu hướng đầu tư mới giúp tối ưu lợi nhuận trước nỗi lo lạm phát, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có tiềm năng tăng giá và thu nhập hàng tháng ổn định. Hiện dự án đang được triển khai với quy mô 30 ha trong đó nổi bật với 10 ha hồ sinh thái, phù hợp cho việc triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ vô cùng hiệu quả".

Với dự án Tâm An Farm – sự đặc sắc của mô hình này chính là combo mua 1 được 3 lợi điểm đầu tư – nghỉ dưỡng – sinh lời trên cùng diện tích đất 1.000m2 chỉ với 2,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được tặng ngay ngôi nhà nghỉ dưỡng 60m2 đầy đủ nội thất, sở hữu tầm nhìn ven hồ thơ mộng. Thứ 2, gia chủ có thu nhập ổn định 15 triệu/ tháng từ việc Chủ Đầu tư thuê lại House Farm để sản xuất, nuôi trồng nông sản, gia cầm hữu cơ. Tại đây khách hàng có thể nghỉ dưỡng cùng gia đình, tận hưởng nguồn không khí trong lành và thực phẩm sạch 100% organic.

Bên cạnh các tiện ích nội khu, Tâm An Farm có kết nối vô cùng thuận tiện và đa dạng với các tiện ích ngoại khu như: cách chợ, siêu thị chỉ 300m; cách UBND 200m, hệ thống trường tiểu học 300m, liền kề Khu dân cư sinh thái Mỹ An quy mô gần 300 ha, cách quận I chỉ 45 phút di chuyển.

Lợi thế liền kề sông Vàm Cỏ Tây giúp không gian và khí hậu khu vực này thuận lợi cho thổ nhưỡng để phát triển có loại hình sinh thái nông nghiệp hữu cơ gia tăng năng suất và thu lợi nhuận ổn định.

Trong thời gian tới, các mô hình nông trại sinh thái hữu cơ tại Mỹ An được dự đoán sẽ trở thành dự án hấp dẫn trong khẩu vị đầu tư mới tại thị trường phía Tây Nam TP. HCM.