Loại lá rẻ tiền, có nhiều ở Việt Nam, nấu nước uống có ngay 'thuốc' trị gout, mát gan bổ phổi

Cây thuốc truyền thống của nhiều quốc gia

Trong các loại rau lá ở Việt Nam, tía tô được đánh giá rất cao với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, tía tô còn gọi là tử tô. Tía tô có vị cay, tính ấm, mùi thơm, vào 3 kinh tâm, phế, tỳ. Tía tô là loại cây được trồng rất nhiều ở làng quê Việt Nam, được dùng làm rau gia vị trong các món ăn như canh chuối đậu, bún ốc, cháo. Tía tô là vị thuốc giải biểu, dùng để trừ cảm mạo.

Không chỉ được sử dụng tại Việt Nam, tía tô còn được sử dụng như một vị thuốc truyền thống ở một số nước châu Á.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lá tía tô có tác dụng làm toát mồ hôi và trừ hàn, điều hòa chức năng dạ dày, chữa cảm hàn với ho và nôn, nôn do thai nghén, tiêu chảy, ngộ độc cua cá.

Trong y học cổ truyền Nhật Bản, tía tô được sử dụng như một hoạt chất chữa bệnh dị ứng, hen suyễn do dị ứng, viêm khớp và bước đầu ứng dụng để điều trị bệnh Alzheimer.

Tại Ấn Độ, tía tô được coi là có tác dụng an thần, chống co thắt, làm toát mồ hôi, chữa nhức đầu và rối loạn hoạt động tử cung. Dịch chiết lá tía tô có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, chống dị ứng, chống viêm.

Nước lá tía tô pha cùng đường phèn và chanh (Ảnh minh họa).

Công dụng của nước lá tía tô

Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Trưởng khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang), cho biết để bảo vệ sức khỏe, vào mỗi buổi sáng, bác sĩ dùng tía tô nấu cùng đường phèn và lá chanh, uống khi ấm. Loại nước này nấu đơn giản nhưng có tác rất tốt trong việc nâng cao sức khỏe.

Theo bác sĩ Thủy, lá tía tô giàu vitamin và chất khoáng: vitamin A, vitamin C, Ca, Fe và P.

Trong lá tía tô và chanh đều có hàm lượng lớn vitamin C cùng các hoạt chất có khả năng kháng viêm hiệu quả. Do đó, sử dụng nước lá tía tô đường phèn và chanh sẽ giúp cải thiện và tăng sức đề kháng, rất tốt cho cả người lớn tuổi và trẻ em.

Nước tía tô, đường phèn và chanh còn có công dụng hiệu quả trong hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản,… Lý do là tía tô chứa hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa, từ đó giúp bảo vệ tốt hơn hệ hô hấp trước những tác động gây hại từ khói bụi. Trong lá tía tô còn chứa thành phần luteolin, có tác dụng làm dịu và phục hồi các tổn thương ở phổi.

Nước lá tía tô đường phèn và chanh hỗ trợ trị bệnh gout.

Ngoài ra, một tác dụng khác của nước tía tô đường phèn và chanh là hỗ trợ điều trị bệnh gout. Đây là căn bệnh ngày càng tăng do chế độ ăn lối sống mất cân đối. Nguyên nhân chính của căn bệnh này chính là việc nạp quá nhiều chất đạm và chất béo vào cơ thể, trong khi việc hoạt động mỗi ngày diễn ra rất ít. Lối sống này kéo dài sẽ khiến khớp xương bị xơ, cứng và sưng to do tích lũy acid uric.



Theo bác sĩ Thủy, nước tía tô, chanh và đường phèn giúp hạn chế acid uric trong máu, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh gout hiệu quả.

Ngoài ra, uống nước lá tía tô còn giúp điều trị các bệnh về da như mày đay, nổi mụn nhọt… Lý do là trong Đông y, tía tô là loại lá có tính hàn, vị mát, là một vị thuốc được sử dụng chủ yếu trong các bài thuốc hỗ trợ làm mát gan, giải độc bên trong cơ thể.