Loại quả bé xíu mệnh danh là "siêu trái cây", giàu vitamin C hơn cam, ra chợ là thấy

Kiwi là loại trái cây có kích thước nhỏ, vẻ ngoài xù xì với lớp lông mỏng bao phủ, nhưng lại được mệnh danh là "siêu trái cây" nhờ hàm lượng dưỡng chất ấn tượng. Theo phân tích dinh dưỡng, kiwi chứa lượng vitamin C cao gấp 2 đến 3 lần cam, đồng thời còn giàu chất xơ, kali, vitamin E và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Loại quả này không chỉ hỗ trợ tăng đề kháng mà còn tốt cho tiêu hóa, tim mạch và làm đẹp da.

Giữa mùa kiwi đang vào vụ, giá cả phải chăng và hàng về nhiều, đây là thời điểm lý tưởng để bạn mua và thưởng thức loại quả bổ dưỡng này. Muốn mua được kiwi ngon thì phải biết cách chọn lựua. Dưới đây là 5 mẹo đơn giản giúp bạn phân biệt đâu là kiwi chín tự nhiên, thơm ngọt, không bị sượng hay hỏng giữa chừng.

1. Nhìn hình dáng

Kiwi ngon thường có hình dáng giống quả trứng, một đầu to hơn đầu còn lại nhưng nhìn chung vẫn cân đối và đầy đặn. Những quả có hình dáng này thường là quả phát triển tự nhiên, thịt dày, ngọt và mọng nước.

Ngược lại, nếu thấy quả to bất thường, hình thù méo mó thì có thể là loại đã được can thiệp bằng chất kích thích tăng trưởng. Những quả như vậy thường ít ngọt, xốp hoặc bị sượng, ăn không ngon. Ngoài ra, những quả quá nhỏ thường là quả non, chưa đủ chất dinh dưỡng, nếu ép chín thì thường sẽ chua và khô. Vì vậy, nên chọn kiwi cỡ vừa là chuẩn nhất.

2. Quan sát màu vỏ

Kiwi ngon thường có lớp vỏ màu nâu vàng hơi sậm, bề mặt có độ bóng nhẹ. Màu này cho thấy trái đã được tiếp xúc đủ ánh nắng trong quá trình phát triển, chín đều và có vị ngọt tự nhiên.

Nếu quả có màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt thì có thể là do bị hái quá sớm khi chưa chín. Ngược lại, nếu kiwi ngả sang nâu sẫm và vỏ nhăn nheo, rất có thể là quả đã để lâu, bị mất nước, dễ dập nát và ăn không ngon.

3. Xem phần đáy

Ít ai biết rằng kiwi cũng có thể phân biệt "đực" và "cái" thông qua phần đáy quả. Phần đáy quả kiwi, tức là chỗ tiếp giáp với cuống hoa, nếu hơi lõm xuống hoặc bằng phẳng thì đó là quả cái. Còn nếu phần này nhô lên thì là quả đực.

Quả cái thường có thịt mềm hơn, vị ngọt đậm và dễ ăn hơn quả đực. Vì vậy, khi chọn kiwi, cứ ưu tiên những quả có phần đáy lõm là sẽ dễ gặp quả ngon.

4. Kiểm tra lớp lông

Bề mặt vỏ kiwi có lớp lông tơ bao phủ, bạn có thể dựa vào đặc điểm này để đánh giá độ tươi mới của quả. Kiwi mới hái thường có lớp lông dày, bám chắc vào vỏ. Nếu cầm nhẹ mà thấy lông rụng nhiều hoặc lớp lông thưa thớt thì rất có thể quả đã để lâu, bị khô hoặc sắp hỏng.

5. Sờ thử độ mềm

Nhiều người đi chợ thích chọn những quả kiwi mềm tay vì nghĩ như vậy là chín sẵn, có thể ăn ngay. Tuy nhiên, kiwi mềm sẵn dễ bị dập trong quá trình vận chuyển và bảo quản, đôi khi mềm do bị ép nhiều chứ không phải chín thật sự.

Tốt nhất, nên chọn quả còn cứng nhẹ, mang về rồi ủ cho chín tự nhiên. Cách ủ cũng rất đơn giản: bạn có thể cho kiwi vào túi kín cùng một quả táo hoặc vài mẩu vỏ chuối. Các loại quả này sẽ phát ra khí ethylene giúp kiwi nhanh chín hơn. Ngoài ra, còn 1 mẹo khác là vùi kiwi vào thùng gạo, sau 3 đến 4 ngày là kiwi sẽ mềm đều, có thể ăn ngay mà không bị chua hay hỏng.

