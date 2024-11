Loại quả có đầy ở Việt Nam được New Zealand ví như 'vàng xanh', đến vỏ cũng tốt cho sức khỏe

Nội dung chính: - Quả chanh được ví như "vàng xanh" tại New Zealand. - Lợi ích của vỏ chanh.

Chanh là loại quả không hề xa lạ với người Việt Nam. Chanh được dùng làm nước giải khát, gia vị chấm, dùng để làm đẹp… Đây cũng là loại quả Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Ngày 15/11/2022, Việt Nam và New Zealand đã kí kết thỏa thuận xuất khẩu chanh xanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand. Trước đó, mới chỉ có xoài, thanh long và chôm chôm Việt Nam được xuất khẩu sang quốc gia này, Báo Chính Phủ đưa tin.

Năm 2023, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson cho biết giá chanh Việt Nam tại New Zealand rất đắt, do đó, chanh từng được ví như "vàng xanh" ở quốc gia này, VnExpress đưa tin. Do không thể trồng được, 1 kg chanh tại đây thường có giá hơn 50 NZD (khoảng hơn 700.000 đồng).

Chanh tươi tại Việt Nam (ảnh minh họa).

Lợi ích của vỏ chanh

Chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng ít người biết vỏ chanh có tác dụng tốt tới bất ngờ.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), cho hay chanh là một loại trái cây họ cam quýt phổ biến. Thông thường, chanh được mọi người sử dụng phần cùi và nước, sau đó bỏ vỏ. Tuy nhiên, ít ai biết vỏ chanh có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Về giá trị dinh dưỡng, vỏ chanh có lượng lớn chất xơ và vitamin C, cung cấp 9% giá trị vitamin C hằng ngày. Vỏ chanh còn có chứa một lượng nhỏ canxi, kali và magiê.

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng chỉ ra rất nhiều tác dụng của vỏ chanh với sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng nổi bật của vỏ chanh được bác sĩ Vũ nhắc tới:

Kháng khuẩn

Vỏ chanh có chứa chất kháng khuẩn, có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Có bốn hợp chất trong vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng thông thường một cách hiệu quả.

Ngăn ngừa tổn thương tế bào

Bác sĩ Vũ cho biết vỏ chanh giàu chất chống oxy hóa. Đây là các hợp chất thực vật có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong vỏ chanh có thể kể tới như D-limonene và vitamin C. Trong đó, D-limonene có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm xác định rằng vỏ chanh có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn vỏ bưởi hoặc quýt, bác sĩ Vũ thông tin.

Tăng cường miễn dịch

Chiết xuất vỏ chanh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ hàm lượng flavonoid và vitamin C cao trong vỏ chanh.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo bác sĩ Vũ, một số nghiên cứu đã chỉ ra các hợp chất như flavonoid, vitamin C và pectin – chất xơ chính trong vỏ chanh – có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát huyết áp. Pectin trong vỏ chanh cũng có thể làm giảm mức cholesterol bằng cách tăng bài tiết axit mật do gan sản xuất và liên kết với cholesterol.

Ngoài ra, vỏ chanh còn được biết tới có khả năng phòng ngừa ung thư, kháng nấm.

“Mặc dù vỏ chanh thường bị vứt đi nhưng nghiên cứu cho thấy nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy tận dụng vỏ chanh để nâng cao sức khỏe, sử dụng, không lạm dụng vỏ chanh để không gây tác dụng phụ”, bác sĩ Vũ nói.