Loại quả đang bị người Việt chê bai, lãng quên được Amazon rao bán tiền triệu mỗi cân, khám phá công dụng càng khiến mọi người xuýt xoa

Mỗi khi nhắc đến quả lêkima , hay còn gọi là quả trứng gà, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có những người nghĩ ngay đến màu vàng óng ả từ ngoài vào trong của loại quả này, có người nhớ đến nó qua tên một bài hát gắn liền với chị Võ Thị Sáu "mùa hoa lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ...". Hầu như không mấy ai ấn tượng với hương vị của loại trái cây này, càng không mấy ai để ý ăn quả trứng gà có tốt cho sức khỏe hay không, tốt như thế nào...

Nhưng bạn có biết, loại trái cây đang bị lãng quên, nhiều người thậm chí chê bai tại quê hương lại đang được Amazon rao bán với giá tiền triệu mỗi cân? Được biết, sản phẩm bột quả trứng gà hay bột quả lêkima là sản phẩm rất hút khách nước ngoài bởi những công dụng sức khỏe siêu tuyệt vời.

Theo PGS.TS Trần Đình Toán (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), quả lêkima hay còn gọi là quả trứng gà rất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroten, sắt và chất xơ, tăng hồng cầu. giảm cholesterol và triglecirid, tăng lực tốt... là những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da và cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Lêkima còn giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, giảm cholesterol và triglecirid trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim, tăng hiệu quả của hệ miễn nhiễm và tăng lực rất tốt. Nó được dùng để làm sinh tố chung với quả bơ và làm kem.

Loại quả này cũng có khả năng thay thế đường mía do hàm lượng carbohydrate sẽ tác động lành mạnh đến lượng đường trong máu hơn so với đường trắng (sucrose) và một số chất làm ngọt tinh chế khác. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, 100g thịt quả lêkima tươi cung cấp đến 13% nhu cầu vitamin B3 mà cơ thể cần mỗi ngày cùng 2,3g protein và 143,8 calo, đồng thời rất giàu vitamin C, A, chất xơ, canxi.

Công dụng chữa bệnh cùng giá trị dinh dưỡng của quả lêkima được cụ thể như sau:

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tiềm năng phòng chống bệnh tật mãn tính như ung thư

Theo Healthline, quả lêkima có chứa nhiều chất chống oxy hóa, là những hợp chất mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử phản ứng cao gây ra gọi là gốc tự do. Duy trì một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể, chống lại các tình trạng sức khỏe như bệnh tim và một số bệnh ung thư .

Nhiều nghiên cứu cho thấy, quả lêkima đặc biệt giàu polyphenol và carotenoid, hai nhóm chất chống oxy hóa được biết đến với đặc tính chống viêm, chống ung thư và tăng cường sức khỏe tim mạch. Chưa hết, loại quả này đặc biệt chứa nhiều xanthophylls, một nhóm các carotenoid tạo ra màu vàng óng cho quả trứng gà được cho là có tác dụng thúc đẩy sức khỏe của mắt và duy trì thị lực tốt. Chúng còn rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng có đặc tính chống oxy hóa, đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bạn, chẳng hạn như hỗ trợ thị lực, hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và sức khỏe tim mạch...

Ngoài ra, polyphenol trong quả lêkima có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim.

Mặc dù vậy, các nghiên cứu về các loại chất chống oxy hóa cụ thể trong quả lêkima còn hạn chế, cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để hiểu đầy đủ về lợi ích chống oxy hóa của loại quả này.

Kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Mặc dù giàu carbs, quả lêkima lại rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Theo Healthline, quả lêkima chứa hàm lượng carb phức tạp vì rất giàu chất xơ, tinh bột. Chất xơ hòa tan trong quả lêkima có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến sau ăn.

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy cơ chế hạ đường huyết của quả lêkima tương đương một số loại thuốc trị bệnh tiểu đường. Do đó, tuy có vị ngọt đậm đà nhưng loại quả này lại rất phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả lêkima có hàm lượng polyphenol dồi dào, có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch, cao huyết áp. Một nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy, quả trứng gà có thể ngăn chặn hoạt động của enzym chuyển đổi angiotensin I (ACE), có liên quan đến việc điều chỉnh huyết áp, do đó, có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả, tất nhiên vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích cho sức khỏe tim mạch từ loại quả này.

Dưỡng trắng, chống lão hóa da hiệu quả

Bên cạnh vai trò là thực phẩm dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, phòng chống nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm, quả lêkima còn có công dụng dưỡng da trắng mịn. Trong thành phần làm kem dưỡng của nhiều hãng mỹ phẩm, dưỡng chất chiết xuất từ quả lêkima luôn hiện hữu.

Nhờ hàm lượng niacin, beta-carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa, ăn quả lêkima thường xuyên sẽ giúp chị em phụ nữ sở hữu làn da săn chắc, rạng ngời. Loại quả này còn có công dụng chống viêm, giúp tái tạo mô, cải thiện vết thương, giúp vết thương nhanh lành hơn. Chưa hết, nhờ khả năng tăng sinh tế bào nhanh chóng nên loại quả này cũng giúp chống lão hóa da hiệu quả.

Do đó, đây không chỉ là thực phẩm mà xứng đáng là siêu thực phẩm, đặc biệt tốt cho phụ nữ cả về sức khỏe lẫn dưỡng nhan. Bây giờ, liệu bạn có nên loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn của mình?