Loại quả phổ biến ở Việt Nam được người dân Trung Quốc cực ưa chuộng, thương lái đổ xô đi thu mua làm thành kẹo bán giá chục triệu/kg

Nói về đồ ăn vặt nội địa Trung Quốc thì có vô vàn món độc lạ mà nhiều người chưa từng được thử. Một trong số đó chính là kẹo cau (hay còn gọi là cau khô tẩm vị).

Quả cau tại Việt Nam vốn là món ăn quen thuộc của các bà, các cụ hoặc được sử dụng trong việc thờ cúng, cưới hỏi. Được biết, cau già (có hạt to bên trong) không được thương lái Trung Quốc ưa chuộng cho lắm, nếu có mua thì cũng với giá rất thấp. Thay vào đó, họ thường thu mua ồ ạt loại cau non với giá trung bình có khi lên tới 26.000 đồng/kg.

Cau non bán qua Trung Quốc để làm kẹo

Sau khi mua về, người ta thường lựa cau non đủ chất lượng (hạt nhỏ hoặc không có hạt) luộc ở nước sôi, rồi sấy khô đóng vào bao chuyển sang thị trường Trung Quốc làm kẹo. Loại kẹo này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở xứ Trung.

Một số tiktoker ở Việt Nam sau khi thử món kẹo cau Trung Quốc đã chia sẻ rằng: Kẹo cau rất cứng, có vị chát của cau, có vị ngậy của chocolate, nếu chưa ăn quen hoặc ăn vào buổi sáng sớm chưa ăn gì thì rất dễ bị say, người nóng bừng.

Trên các chợ mạng, kẹo cau Trung Quốc được bán với giá trung bình từ 35k - 100k (tuỳ loại). Mỗi gói kẹo có trọng lượng tầm 20g, gồm nhiều màu sắc và nhãn hiệu khác nhau.

Khác với loại kẹo cau trên, ở Việt Nam, kẹo cau lại là một món khác. Nó là món ăn vặt dân dã gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em xứ Huế. Phần trong của kẹo có màu vàng nhạt được làm từ nước đường đông đặc lại, thể hiện cho nhân cau. Phần ngoài của kẹo có màu trắng, được làm từ hỗn hợp bột gạo và đường như lớp vỏ cau. Kẹo thường được gói trong lá chuối khô.