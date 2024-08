Loại trái cây Việt là "vị thần cho sức khỏe", từng không ai ngó nay giá đến 200.000 đồng/kg vẫn không có để bán

Cứ mỗi độ cuối tháng 6 đến tháng 9, dân tình lại rần rần lên vì một loại quả đặc biệt. Loại quả này có hình dáng tròn tròn, vỏ xù xì mà khi chín lại có thịt trắng thơm ngon, ngọt lịm khiến bao người mê mẩn. Nhắc đến đây có lẽ rất nhiều người đoán ra vì loại quả này vốn rất quen thuộc với người dân Việt và đó chính là quả na.

Quả na (hay còn gọi là mãng cầu ta) là loại quả có hình tròn, to, nhiều hạt, khi chín sẽ có cùi trắng và hương vị ngọt thanh. Loại quả này vốn là một trong những trái cây nhiệt đới ngon có nguồn gốc ở vùng châu Mỹ, tuy nhiên ngày nay na đã được trồng phổ biến khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời điểm này chính là mùa na chín vậy nên nếu bạn ghé qua các khu chợ cho đến dạo chợ mạng đều có thể bắt gặp những trái na thơm ngon được bày bán rất nhiều.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có 2 loại na chủ yếu là na dai và na bở. Đúng như tên gọi, na dai có thịt quả dai, chắc, khi ăn có vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Na dai được ưa chuộng bởi hương vị dễ chịu và dễ bảo quản. Khác với na dai, na bở có thịt quả mềm, dễ tách, hương vị ngọt đậm đà hơn.

Từng bị lãng quên nay lại được săn đón, giá 200.000 đồng/kg vẫn 'cháy' hàng

Mùa na về, trên mạng xã hội lại bắt đầu nổ ra tranh luận team na dai và team na bở. Có lẽ rất nhiều người thích ăn na dai và thường nghĩ loại na này sẽ có giá cao. Thực tế, giá na dai trên thị trường hiện nay được bán rất hợp lý, dao động khoảng 25.000 - 45.000 đồng/kg. Thế nhưng na bở lại có giá bán đắt gấp nhiều lần na dai, lên tới 200.000 đồng/kg mà vẫn "cháy hàng". Trong đó, loại na bở size 6-8 quả/kg có giá 90.000 - 110.000 đồng/kg; size 4-5 quả/kg (loại vừa) có giá 140.000 - 160.000 đồng/kg; size 2-3 quả/kg (loại vip) loại to, đẹp mã có giá 180.000 - 200.000 đồng/kg.

Dù trước đây, na bở dường như là loại quả không được nhiều người chú ý, nhưng giờ đây, loại na này lại được dân tình săn đón ráo riết. Thậm chí với mức giá bán như hiện tại, na bở còn đắt hơn sầu riêng và một số loại trái cây nhập khẩu đắt tiền khác. Một phần thịt na bở ngọt thanh nên được nhiều người yêu thích, phần còn lại na bở chủ yếu là trồng vườn, cho nên số lượng cung không bao giờ đủ, khách muốn có được loại quả này có khi phải đặt hàng trước tận cả tháng trời, do đó đây cũng là lý do khiến loại quả này trở nên đắt lại càng thêm đắt.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, na đích thực là "vị thần cho sức khoẻ"

Dù là na dai hay na bở thì quả na vẫn là thức quả quen thuộc của người Việt, thông thường na có thể ăn sống hoặc chế biến thành món tráng miệng, sinh tố đều rất ngon. Hơn hết, loại quả này còn là một "siêu thực phẩm" bổ dưỡng, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe vậy nên cứ mùa na chín dân tình lại đổ xô đi mua thưởng thức.

Quả na không chỉ chứa cả "kho vitamin C" tự nhiên, mà còn sở hữu nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như chất chống oxy hóa, khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, da dẻ hồng hào và tràn đầy sức sống. Ăn na thường xuyên còn giúp tim khỏe mạnh nữa đấy, vì nó có khả năng "đánh bay" cholesterol xấu trong cơ thể. Nếu bạn bị viêm họng hay đau bụng, hãy thử ăn một quả na nhé, nó sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng khó chịu đấy.

1 quả na trung bình có thể cung cấp 1/5 lượng Vitamin C mà cơ thể cần hằng ngày, là nguồn vitamin C dồi dào và an toàn.