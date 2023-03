Loài vật xấu xí ở biển Việt Nam nhưng lại làm giới giàu có mê đắm: Ngon hơn cả "vua hải sản", giá đắt cũng không có để bán

Đặc sản hiếm gặp

Ngoài những cái tên "quen thuộc" như bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế, gần đây bọ biển cũng trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng. Đây là loài vật được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại các vùng biển ở Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi... Theo giới ngư dân, đây là loài gần như quý hiếm nhất trong giới hải sản.

Với hình thù kì lạ, loài bọ này sống dưới đáy biển sâu. Do đều là đánh bắt từ tự nhiên nên phần thịt bên trong của bọ biển ăn dai, chắc, ngọt và béo ngậy và được nhiều thực khách đánh giá ngon hơn cả "vua hải sản" tôm hùm. Do thị trường nội địa tiêu thụ không mạnh, nên bọ biển hay được xuất khẩu sang nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Đây là lí do khiến giá bọ biển thường xuyên duy trì ở mức cao, ít nhất trên 1 triệu đồng/kg, còn thời kì cao điểm có thể lên tới 4 triệu đồng/kg nhưng vẫn không có để bán.

Bọ biển là loài khó khai thác, chủ yếu chỉ có thể bắt trong mùa vụ từ tháng 3 đến tháng 5. Một con trung bình nặng khoảng 1kg, con to nặng trên 2kg, còn lại chủ yếu ở mức 1,5kg.

Loài vật ít ai biết

Mặc dù có vẻ ngoài kì lạ và kích thước lớn, nhưng giới khoa học vẫn chưa biết nhiều điều về loài bọ biển. Chúng vẫn còn là bí ẩn đối với khoa học mặc dù được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1879. Được biết, bọ biển có khả năng sống ở độ sâu 500 mét trở lên dưới bề mặt đại dương.

Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh), loài bọ biển lớn nhất được ghi nhận cho tới nay là loài Bathynomus giganteus và có kích thước "to hơn bàn tay người lớn một chút". Cá biệt, có những con có thể dài tới hơn 30 cm tính từ đầu đến đuôi.

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, do khan hiếm thức ăn dưới đáy biển, động vật thường phải kiên nhẫn và chờ đợi trong thời gian dài để có được đồ ăn. Điều này có thể đồng nghĩa với việc động vật phải chờ đợi trong nhiều năm. Tốc độ trao đổi chất của loài bọ biển cực kỳ chậm - một con bọ khổng lồ được nuôi ở Nhật Bản được cho là đã sống trong 5 năm mà không cần ăn.

Lí giải về kích thước của chúng, các nhà nghiên cứu cho rằng ở dưới đại dương sâu thẳm, các loài động vật cần mang nhiều oxy hơn, nhờ đó cơ thể chúng có thể trở nên to hơn và chân dài hơn. Một yếu tố khác có thể làm tăng kích thước cơ thể là động vật sống càng sâu thì càng có ít kẻ săn mồi. Điều này có nghĩa là động vật có thể phát triển đến kích thước lớn hơn một cách an toàn.

Sinh vật này không có nhiều kẻ thù tự nhiên bởi lớp vỏ bề ngoài rất cứng. Thịt của chúng cũng ít hơn so với những loài tương tự khác như tôm, cua. Vì vậy sẽ không có nhiều loài vật khác muốn ăn thịt bọ biển.

Giá trị của bọ biển

Chế biến bọ biển khá khó đối với những đầu bếp không lành nghề. Do phần mai và vỏ khá dày, nên bọ biển có khá ít thịt, chủ yếu nằm dưới mai. Một con bọ 1kg khi tách ra có thể chỉ được chưa tới 0,5kg thịt. Tuy nhiên, khi nướng, hấp hoặc luộc, thịt bọ biển rất chắc, thơm ngon, ngọt thanh, béo ngậy và "đáng tiền". Không chỉ vậy, những tin đồn về lượng dinh dưỡng dồi dào trong bọ biển cũng khiến giới nhà giàu tò mò, muốn ăn thử một lần cho biết.

Khi tới các vùng biển như Quảng Ngãi, khách có thể chọn những con bọ biển vẫn còn sống để đầu bếp xử lí. Nếu được nướng trên lửa, bọ biển sẽ tỏa ra mùi đặc trưng của biển cả, khiến thực khách bất ngờ. Gia vị chấm bọ biển không cần cầu kỳ để đỡ át mất hương vị của thịt bọ, chủ yếu được chế biến từ muối ớt, rau răm. Nhiều "dân nhậu" còn thưởng thức bọ biển cùng chút rượu nhẹ, cảm giác hương vị hòa quyện vô cùng thỏa mãn, đánh thức mọi giác quan. Đó chính là lí do nhiều người có điều kiện không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món ăn vô cùng độc đáo này.