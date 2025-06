"Loài xâm lấn" từ Trung Quốc đang gây điên đảo toàn cầu: Nhưng dù sợ đến mấy, chẳng ai có thể ngăn chặn

"Loài xâm lấn" từ Trung Quốc

Ở Trung Quốc, họ gọi nó là Hải âu - Seagull, vì vẻ ngoài khá giống. Nó bóng bẩy và góc cạnh, với đèn pha sáng, thiết kế vát xuống giống như đôi mắt láu lỉnh.

Tất nhiên, đây là một chiếc ô tô. Một chiếc xe đô thị giá rẻ kiểu dáng nhỏ nhưng mang tầm vóc to lớn.

Có mặt tại Trung Quốc từ năm 2023 và trở nên rất được yêu thích, mẫu xe này vừa ra mắt tại châu Âu với tên gọi Dolphin Surf (có lẽ vì người châu Âu không thích hải âu bằng người Trung Quốc).

Khi được bán ra tại Anh, giá dự kiến ​​sẽ vào khoảng 18.000 bảng Anh - rất rẻ đối với một chiếc xe điện tại thị trường phương Tây.

Đây sẽ không phải là mẫu xe Trung Quốc có giá thấp nhất: Dacia Spring, được sản xuất tại Vũ Hán bởi Renault và Dongfeng, và Leapmotor T03, được sản xuất bởi liên doanh giữa công ty khởi nghiệp Trung Quốc Leapmotor và Stellantis, đều có giá thấp hơn.

Nhưng Dolphin Surf là ​​"loài xâm lấn" khiến các thương hiệu lâu đời lo ngại nhất, theo BBC. Đặc biệt khi công ty đứng sau chiếc xe này đã tạo ra những rung chấn lớn trên thị trường quốc tế.

BYD hiện là công ty lớn nhất tại Trung Quốc. Công ty đã vượt qua Tesla vào năm 2024 để trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) bán chạy nhất thế giới và kể từ khi thâm nhập thị trường châu Âu cách đây hai năm, công ty có sự phát triển mạnh mẽ.

"Chúng tôi muốn trở thành số một tại thị trường Anh trong vòng 10 năm", Steve Beattie, giám đốc bán hàng và tiếp thị của BYD UK cho biết.

BYD là một phần trong kế hoạch mở rộng hơn nữa của các công ty và thương hiệu Trung Quốc mà một số người tin rằng có thể thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Mối lo ngại về xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc có thể tràn ngập thị trường quốc tế gây tổn hại đến các nhà sản xuất đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2024. Liên minh Sản xuất Mỹ cảnh báo sự kiện này có thể "dẫn đến sự tuyệt chủng" đối với ngành công nghiệp Mỹ.

"Tiêu chuẩn chung của ô tô Trung Quốc thực sự rất, rất cao", Dan Caesar, giám đốc điều hành của Electric Vehicles UK nói. "Trung Quốc đã học cách sản xuất ô tô cực kỳ nhanh".

Nỗi sợ mang tên Trung Quốc

Đối với người tiêu dùng, sự phát triển của ngành xe điện Trung Quốc là tin tốt, khi mang đến cho họ nhiều xe điện chất lượng cao và giá cả phải chăng hơn. Nhưng người trong cuộc lại tỏ ra lo lắng.

Theo BBC, bất kể xe hơi Trung Quốc có hấp dẫn như thế nào so với các đối thủ châu Âu, một số chuyên gia vẫn tin rằng công chúng nên cẩn trọng vì lý do an ninh.

Hầu hết các xe hiện đại đều có kết nối internet theo một cách nào đó – ví dụ như cho phép định vị vệ tinh – và điện thoại của tài xế thường được kết nối với hệ thống xe hơi.

Tất cả điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng ô tô có thể bị hack và được sử dụng để cài phần mềm gián điệp, theo dõi cá nhân hoặc thậm chí có thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng một cái chạm bàn phím.

Đầu năm nay, một tờ báo Anh đưa tin rằng các chỉ huy quân sự và tình báo đã được lệnh không thảo luận công việc chính thức khi đi xe điện; người ta cũng cáo buộc những chiếc xe có linh kiện Trung Quốc đã bị cấm vào các địa điểm quân sự nhạy cảm.

Sau đó vào tháng 5, một cựu giám đốc của cơ quan tình báo MI6 tuyên bố rằng công nghệ do Trung Quốc sản xuất trong một loạt các sản phẩm, bao gồm cả ô tô, có thể được điều khiển và lập trình từ xa. Ông Richard Dearlove cảnh báo các nghị sĩ rằng nguy cơ này có khả năng "làm tê liệt London".

Về phần mình, Trung Quốc luôn phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng những lo ngại trên là "hoàn toàn vô căn cứ và vô lý".

Joseph Jarnecki, nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Royal United Services Institute, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn như vậy có thể không cao.

"Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tồn tại trong thị trường cạnh tranh cao. Không ai trong số họ muốn làm tổn hại đến khả năng phát triển và xuất khẩu quốc tế bằng những cáo buộc về rủi ro an ninh", ông nói.

Dù muốn hay không, công chúng có thể phải chấp nhận rằng ngành công nghiệp ô tô điện phát triển cho thấy công nghệ Trung Quốc đang ăn sâu vào mọi thứ.

"Kể cả khi bạn có một chiếc ô tô được sản xuất tại Đức hay nơi khác, thì nó vẫn có thể chứa khá nhiều linh kiện từ Trung Quốc", Dan Caesar nhận định.

"Thực tế là hầu hết chúng ta đều có điện thoại thông minh và nhiều thứ từ Trung Quốc, từ Mỹ, từ Hàn Quốc mà chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó. Đang có những gieo rắc nỗi sợ hãi về những gì Trung Quốc có thể làm. Tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong tương lai".