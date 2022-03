Loạn phân lô bán nền trái phép ở Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị dừng tách thửa

Mới đây, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã trực tiếp đi khảo sát thực địa để làm rõ tình trạng làm đường trên đất nông nghiệp và phân lô, bán nền trái phép ở một số khu vực trên địa bàn.

Qua khảo sát thực địa cho thấy, thửa đất nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ diện tích hơn 21.600 m2 do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (được cấp giấy CNQSDĐ tháng 9/2020). Đến tháng 12/2021, bà Th. ủy quyền khu đất cho ông Nguyễn Lam T., đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cho tách thành thửa.

Tháng 1/2022, khu đất được tách thành 41 thửa. Tuy nhiên, khu đất trên thực tế không canh tác nông nghiệp mà có dấu hiệu bị chủ đất cắm cọc phân lô và đổ đá làm đường trên đất nông nghiệp. Đây là hành vi sử dụng đất sai mục đích.

Chính quyền thị trấn Đất Đỏ và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã đo đạc, kiểm tra hiện trạng để xử lý hành vi vi phạm của chủ đất. Trước đó, ngày 14/3, sau khi có chỉ đạo của huyện xử lý đối với chủ thửa đất này, UBND thị trấn cũng đã tiến hành phá dỡ các con đường tự mở, trả lại hiện trạng ban đầu khu đất.

Còn tại thửa đất số 1764, tờ bản đồ số 1, TT. Đất Đỏ do ông Phạm Minh C. làm chủ. Ông C. đã tách thành 26 lô đất và quy hoạch là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, khu đất này có một con đường cấp phối rải đá dăm do chủ đất tự mở, trên đất có treo bảng bán đất. UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn làm việc, xử lý và khắc phục trả lại hiện trạng trước ngày 25/3.

Tại xã Long Tân, thửa đất số 19, tờ bản đồ số 31 rộng hơn 10.000 m2 do ông Lê Tấn P. làm chủ. Theo phản ánh, chủ thửa đất này đã tự ý làm đường trải đá dăm để tách thửa trên đất trồng cây lâu năm. Báo cáo của UBND xã Long Tân cho biết, ngày 17/3, xã đã kiểm tra và phát hiện việc đổ đá làm đường trên đất nông nghiệp tại khu vực này. Xã đã mời chủ sử dụng đất lên làm việc và người này đã khắc phục bằng cách trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tương tự, tại thửa đất số 1107, tờ bản đồ số 15 cũng xảy ra tình trạng tương tự và xã đã buộc chủ sử dụng đất trả lại hiện trạng ban đầu.

Tiếp tục khảo sát tại thửa đất số 187, tờ bản đồ số 9, xã Phước Long Thọ do ông Nguyễn Công K. là chủ sử dụng đất, lãnh đạo huyện ghi nhận, trên thửa đất có một con đường đất đang làm dở dang. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, thửa đất là đất trồng cây hàng năm và không có đường. Vì vậy, con đường mà chủ sử dụng đất tự mở là sai mục đích,...

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, qua khảo sát cho thấy, các thửa đất trên đều là đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm và có tình trạng làm đường trên đất nông nghiệp trái quy định. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành xử lý nghiêm những sai phạm này. Trong ngày 24/3, cơ bản chủ sở hữu các thửa đất này đã chấp hành việc khắc phục hậu quả để trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết thêm, đối với các chủ đất đã làm đường trên đất nông nghiệp trái quy định, huyện chỉ đạo địa phương lập biên bản và buộc chủ đất phải trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Đối với tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp trái phép, huyện đề nghị Sở TNMT và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiến nghị UBND tỉnh không cho tách thửa đối với các lô đất nông nghiệp không có đường. Đối với các chủ sở hữu đất nằm trong danh sách sai phạm trong giao dịch đất đai, huyện sẽ đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng không giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

