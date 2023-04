Loạt bí quyết thành công của các tỷ phú hàng đầu hành tinh: Ông trùm dầu mỏ John Paul Getty tiết kiệm từng cắc, tỷ phú Henry cho rằng cần nắm bắt triệt để cơ hội

Theo đuổi thành công là mục tiêu của tất cả mọi người. Chẳng ai là không muốn bản thân có thành tựu, có chỗ đứng nhất định trong xã hội và được mọi người tôn trọng.

Tuy nhiên, trong thế giới rộng lớn, rất ít người có thể trở nên kiệt xuất. Vậy tại sao cùng là con người, cùng sống trên trái đất mà có người lại tạo dựng được đế chế cho riêng mình, sống một cuộc đời rực rỡ. Nhưng có người dù tìm kiếm cả đời, cố gắng nỗ lực hết sức vẫn không thể thành công?

Hãy cùng theo dõi bí quyết thành công đến từ 4 tỷ phú kiệt xuất dưới đây, có thể sẽ cho bạn cảm hứng trong công việc và cuộc sống.

Ông trùm dầu mỏ khét tiếng J. Paul Getty

J. Paul Getty là tỷ phú người Mỹ nổi tiếng thế kỷ XX. Ông là "cha đẻ" của đế chế dầu mỏ khét tiếng Getty Oil. Theo tạp chí Fortune năm 1957, J. Paul Getty là người giàu nhất nước Mỹ và đến năm 1966, ông được Guiness công nhận là giàu nhất hành tinh.

Xuất thân là sinh viên kinh tế, J. Paul Getty biết cách làm sao để kiếm ra tiền và ông luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức với công việc. Tuy nhiên, bên cạnh khối tài sản khổng lồ J. Paul Getty cũng nổi tiếng với biệt danh "tỷ phú keo kiệt", luôn mặc cả mọi thứ.

Với tính cách keo kiệt, cuộc đời của Getty khi về già khá cô độc. Ông còn đặc biệt bị hoang tưởng khi cho rằng mọi người tiếp cận mình chỉ vì khối tài sản kếch xù. Sau khi chết, ngôi mộ của Getty cũng không được mở công khai cho người thăm quan mà được lặng lẽ chôn ở bang California.

J. Paul Getty từng nổi tiếng với câu nói: "If you owe the bank $100 million, that's the bank's problem". Tạm dịch là "Nếu bạn nợ ngân hàng 100 USD thì đó là vấn đề của bạn. Còn nếu bạn nợ ngân hàng 100 triệu USD thì đó lại là vấn đề của họ". Vì nếu nợ ít thì bạn sợ ngân hàng, còn khi nợ cả núi tiền thì ngân hàng phải sợ bạn.

Ông cũng có cho mình 3 bí quyết để thành công riêng:

1. Bất kể bạn là ai, đang làm công việc gì thì chỉ có duy nhất 1 cách giúp kiếm được nhiều tiền đó là sở hữu công ty riêng. Và muốn làm chủ thì trước hết bạn phải có kiến thức sâu rộng, hiểu biết toàn diện, có tầm nhìn trong mọi vấn đề mới tạo ra thành công được.

2. Hãy học cách tiết kiệm cho công ty hay chính bản thân trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy kiên trì khi làm việc, công ty sẽ không thể phát triển ngay trong hôm nay chỉ bởi sự cố gắng của bạn mà đòi hỏi một quá trình nỗ lực hết mình.

3. Chăm chỉ không bao giờ thừa. Bạn không thể vận hành công ty như cách mình đi làm thuê 1 ngày 8 tiếng. Mà thành công của các doanh nhân thường đến từ thời gian buổi tối hoặc cuối tuần nhờ sự chăm chỉ, cố gắng.

Tỷ phú giàu nhất Philippines Henry Sy

Tỷ phú Henry Sy sinh ra tại Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc. Đến năm 12 tuổi, ông sang Philippines sống cùng người cha nghèo khó bán hàng tạp hóa của mình. Mặc dù cuộc sống vất vả, ông phải phụ cha bán hàng kiếm tiền nhưng trong học tập, ông đã bộc lộ tố chất thông minh hơn người.

Hành trình khởi nghiệp của Henry Sy bắt đầu với số lượng giày ít ỏi bày bán ở vỉa hè tại Azcarraga. Khi công việc kinh doanh phát triển, nhận thấy triển vọng ông đã sang Mỹ nhập một số loại giày giá rẻ về bán ở Philippines.

Henry Sy luôn tìm kiếm các cơ hội trong thách thức, tại thời điểm đầu thập niêm 80 khi Philippines đối mặt với khủng hoảng kinh tế và chính trị thì Henry Sy lại tiến hành xây dựng SM City North EDSA – trung tâm mua sắm đầu tiên tại nước này. Và đây đã trở thành địa điểm thu hút số lượng khách khổng lồ tới mua sắm.

Ông cũng cho xây dụng siêu thị SM Mall of Asia, siêu thị lớn nhất châu Á vào năm 1997 khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu bùng nổ.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes công bố năm 2017, Henry Sy, nhà sáng lập 93 tuổi của tập đoàn SM đứng thứ 94, giữ vị trí người giàu nhất Philippines 10 năm liên tiếp với khối tài sản khoảng 12,7 tỷ USD. Trong danh sách 10 trung tâm mua sắm hàng đầu thế giới, tập đoàn SM đã chiếm gần 1/3.

Vậy bí quyết thành công của ông là gì? Ông có 5 điều tâm đắc, được đúc kết như sau:

1. Phải hiểu chính bản thân, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho công việc và cuộc đời. Và khi đã có mục tiêu hãy dũng cảm theo đuổi đến cùng.

2. Hãy biết tận dụng triệt để mọi nguồn lực và cơ hội.

3. Luôn yêu thương những người xung quanh. Hãy luôn nhớ dù doanh nghiệp của bạn kinh doanh gì thì tất cả đều phục vụ nhu cầu của con người và mang đến lợi ích cho xã hội.

4. Đừng quá đề cao cái tôi bản thân mà hãy thể hiện những mặt tốt của mình để mọi người tự nhìn nhận và đánh giá.

5. Cố gắng chăm chỉ làm việc, cống hiến cho cuộc sống và hết mình theo đuổi mục tiêu mà bản thân mong muốn.

Tỷ phú Henry Sy

Nhà báo nổi tiếng Edward Willis Scripp

Edward Willis Scripps là nhà báo nổi tiếng người Mỹ. Ông đã cùng chị gái là Ellen Browning Scripps, sáng lập nên đế chế truyền thông mà bây giờ là Công ty E. W. Scripps.

Ông luôn giữ cho mình lối tư duy thông thái với 5 bí quyết thành công đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được:

1. Nếu hoàn cảnh bắt buộc bạn phải đi trên con đường mà bản thân không mong muốn hay kinh doanh thứ mà nhiều người đã chọn thì hãy làm nó theo một cách khác với người khác. Hãy cố gắng từng ngày vì sẽ luôn có một cánh cửa mở rộng với bạn.

2. Hãy luôn nhắc nhở bản thân cố gắng, đừng nản chí trước thất bại. Bạn có thể rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá từ thất bại của chính mình và những người xung quanh.

3. Hãy mạnh dạn theo đuổi điều mà bản thân mong muốn. Một người có thể thành công trên bất kỳ lĩnh vực nào, miễn là bản thân muốn, cố gắng đạt được.

4. Điều vất vả với chúng ta là lao động trí óc. Vì vậy, hãy cố gắng luyện tập để não bộ quen với sự nỗ lực, học cách kiểm soát hành vi và tập trung cho mục tiêu nhất định. Điều này sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn.

"Bậc thầy đầu cơ" Wall Bernard Baruch

Bernard Baruch tên đầy đủ là Bernard Mannes Baruch. Ông là một chuyên gia tài chính của Mỹ, được mệnh danh là phù thủy đầu cơ nổi tiếng cuối thế kỷ XIX.

Năm 1889, khi vừa tốt nghiệp đại học New York, ông trở thành nhân viên chạy vặt cho công ty Houseman & Company – một công ty môi giới chứng khoán ở phố Wall. Và ông cũng bắt đầu tham gia giao dịch chứng khoán tại đây.

Sau mấy năm nghiên cứu và đánh giá trị trường, Bernard Baruch đã bắt đầu phát triển chiến lược riêng trong việc giao dịch các cổ phiếu. Ông có tầm nhìn chứng khoán mà ít người có được. Chính điều này đã giúp ông trở thành triệu phú ở độ tuổi 30 và được khắp phố Wall biết đến với biệt hiệu "con sói cô độc".

Bí quyết thành công của ông rất đơn giản. Ông theo đuổi chiến lược bán đỉnh, tức là bán cổ phiếu đi sớm 10%. Ông cũng có 12 bí quyết cho cuộc sống và sự nghiệp rực rỡ của mình:

1. Hãy luôn lịch sự khi cư xử với tất cả mọi người.

2. Học không bao giờ là đủ.

3. Sống phải có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng.

4. Luôn giữ tâm trạng tốt.

5. Học cách thành thật với chính mình.

6. Dùng sự chân thành để đối xử với người khác sẽ giúp bạn đổi lại được chân tình.

7. Tìm và duy trì hứng thú với việc mà bạn đang làm.

8. Đừng tiếc nuối quá khứ, hãy sống vì hiện tại.

9. Giành lời khen cho người khác khi họ xứng đáng.

10. Đừng bao giờ thiên vị.

11. Độc lập, tự chủ sẽ giúp bạn thành công.

12. Rèn luyện thói quen đọc sách và coi nó như công việc không thể thiếu hàng ngày.