Loạt biệt thự ở KĐT Hoàn Sơn, Bắc Ninh bị biến thành chung cư mini cho thuê

Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Điện tử VOV, tổng quy mô của hai toà nhà này có gần 200 căn hộ, trong đó riêng tòa Villa Hoàn Sơn mới hoàn thiện, có quy mô tới 120 phòng. Mặc dù trước mặt toà nhà có biển thông báo nhà trọ chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy do UBND xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du cấp, tuy nhiên, nhân viên Hanoi By Night Villa Hoàn Sơn vẫn bất chấp lệnh cấp “chèo kéo khách” sẵn sàng vì lợi nhuận kinh tế đã đánh đổi nguy hiểm tính mạng của người thuê tại đây.