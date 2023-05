Loạt chung cư tăng giá mạnh trong 2 năm qua

Từ thời điểm tháng 4/2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, giá căn hộ tại nhiều toà chung cư Hà Nội bắt đầu chuyển động theo chiều hướng gia tăng.

Đơn cử như tại các toà chung cư CT ở Mễ Trì Thượng (dọc đường Đại lộ Thăng Long), dù đã xây dựng và bàn giao gần 10 năm, xuống cấp khá nghiêm trọng nhưng giá tăng trung bình từ 100-200 triệu đồng/căn. Một căn hộ hơn 90m2, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh từng được chào bán với giá 2,35 tỷ đồng. Trước đó, căn hộ này chỉ có giá khoảng gần 2 tỷ đồng.

Tại dự án Sudico Mỹ Đình, giá căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh từng ghi nhận tầm giá 1,85-1,95 tỷ đồng/căn năm 2021 thì đến cuối năm 2022, mức giá tăng lên tới 2,1-2,4 tỷ đồng. Tương tự, với căn hộ 3 phòng 2 vệ sinh từng có giá 2,6-2,7 tỷ đồng đã tăng lên mức 3,5-3,6 tỷ đồng/căn.

Tại toà chung cư Vinhomes Green Bay, năm 2021, mức giá được chào bán ra trên thị trường dao động 50-55 triệu đồng/m2. Đến hiện tại, một căn hộ hơn 70m2, 2 phòng ngủ được rao bán với giá 4,3 tỷ đồng, tương đương với giá hơn 60 triệu đồng/m2.

Tại các toà chung cư thuộc dự án VOV Mễ Trì, mức giá tăng trung bình từ 100-300 triệu đồng. Nếu ở thời điểm đầu năm 2022, chỉ với tài chính 2,5-2,7 tỷ đồng, người mua có thể lựa chọn căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, diện tích từ hơn 80-100m2, thì đến tháng 9/2022, mức tài chính thấp nhất 3 tỷ đồng.

Tại dự án The Matrix One, năm 2021, đơn giá trung bình 1m2 được môi giới chào bán dao động 50-55 triệu đồng/m2. Đến hiện tại, mức giá tại toà chung cư này ở ngưỡng 65-70 triệu đồng/m2.

Tương tự, căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án Golden Palace cũng tăng từ mức 2,9-3,1 tỷ đồng/căn lên mức 3,1-3,25 tỷ đồng/căn.

Tại toà chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), đầu năm 2022, giá căn chung cư diện tích hơn 60m2 dao động 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, giá căn hộ tương tự chào bán 1,8 tỷ đồng.

Chung cư Mỹ Đinh Pearl cũng ghi nhận mức giá 10-15%. Năm 2021, tài chính 3,5 tỷ đồng, người mua có thể chọn được căn chung cư 3 phòng ngủ. Nhưng đến giữa năm 2022, mức tài chính này chỉ lựa chọn tìm kiếm căn hộ 2 phòng ngủ.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2023 của Batdongsan ghi nhận, giá bán căn hộ trung cấp và bình dân lần lượt tăng 4% và 3%

Đơn cử như căn hộ thuộc các dự án 219 Trung Kính, HomeCity nằm trên địa bàn phường Trung Kính ghi nhận mức tăng trung bình cao hơn, khoảng 10% so với năm ngoái, dao động mức tăng là từ 200-300 triệu đồng/căn, từ mức giá trung bình 3,2-3,3 tỷ đồng/căn 70m2 năm ngoái lên mức trung bình 3,4-3,5 tỷ đồng/căn thời điểm hiện tại.

Hay tại khu vực Nam Trung Yên, với các dự án có tuổi đời khoảng 5 năm đổ lại, mức giá tăng so với năm ngoái đạt khoảng 100-200 triệu đồng/căn như các dự án CT10 Nam Trung Yên, A14 Nam Trung Yên.

Khảo sát của trang này cũng ghi nhận, các căn hộ nằm trên đường Tố Hữu như Bắc Hà, Ecolife, Roman Plaza, The Pride…mức tăng thấp nhất, đạt khoảng 100 triệu đồng/căn. Thậm chí, có những dự án được định vị là trung cao cấp nằm trên trục đường này, giá bán vẫn đang đi ngang so với năm ngoái. Một số dự án nhà ở giá rẻ thuộc Hà Đông như khu đô thị Thanh Hà, Yên Nghĩa, The Vesta Phú Lãm, mức tăng trung bình ghi nhận đạt từ 3-5% so với giữa năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng ghi nhận biến động tăng của một số dự án như Vinhomes Metropolis (Ba Đình) tăng khoảng 3,5% (lên mức 99,1 triệu đồng/m2), Lạc Hồng Westlake (Tây Hồ) tăng khoảng 3,6% (lên mức 36,1 triệu đồng/m2), Mandarin Garden 2 (Hoàng Mai) tăng khoảng 4,1% (lên mức 43,9 triệu đồng/m2).

Giá chung cư đang được dự báo còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu nhà ở thực tại thành phố lớn như Hà Nội chưa có tín hiệu giảm.