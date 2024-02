Loạt cổ phiếu “hot” có thể mang “niềm vui” cho nhà đầu tư mệnh Hỏa trong năm Giáp Thìn 2024

Theo phong thuỷ ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024 (hành Hỏa) sẽ là một năm tương đối thuận lợi đối với nhà đầu tư mệnh Hỏa. Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng những cổ phiếu có cơ bản tốt thuộc ngành mang hành Hỏa và Mộc sẽ rất phù hợp với nhà đầu tư mệnh Hỏa năm nay khi có Mộc tương sinh cho và Hỏa góp phần vững vàng cho hành Hỏa.

Trên cơ sở (1) Ưu tiên các ngành đang có mức tăng trưởng cao nhờ hưởng lợi từ chính sách Chính phủ hay hưởng lợi từ việc mức tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn ở mức cao trong các năm tới; (2) Ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành để tận dụng tối đa sự tăng trưởng của ngành, BSC đã đưa ra 5 cổ phiếu hợp với nhà đầu tư mệnh Thuỷ theo cả 2 trường phái tấn công (DCM, POW, MWG) và phòng thủ (DGC, FPT).

Các cổ phiếu tấn công có dự phóng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 lớn hơn 20%. Các cổ phiếu phòng thủ có mức định giá hợp lý, rẻ, với P/E, P/B xấp xỉ trung bình 3 năm gần nhất, hoặc trả cổ tức ổn định, thị phần ở mức tốt trong ngành.

Đạm Cà mau (DCM) là một công ty sinh hóa, chuyên sản xuất phân bón và các hóa chất khác, đồng thời cung cấp phân tích thử nghiệm hóa học. Theo BSC, nhà máy urê sẽ hết khấu hao vào quý 4/2023, giúp DCM tiết kiệm khoảng 160 tỷ đồng chi phí vào năm 2023 và khoảng 1.000 tỷ đồng/năm các sau đó (+42% PAT cho năm 2024).

DCM có sức khỏe tài chính vững mạnh, sở hữu lượng tiền mặt lớn. Công ty hiện tại không có nợ vay và đang nắm giữ gần 9.200 tỷ đồng tiền mặt & đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương 66% vốn hóa thị trường. Lượng tiền mặt lớn cũng đảm bảo cũng giúp cho DCM duy trì cổ tức tiền mặt ở mức cao trong vòng 2 năm qua (30% trong năm 2023 và 18% trong năm 2022).

Hóa chất Đức Giang (DGC) cung cấp các sản phẩm hóa chất: phân bón, phốt pho, axit photphoric và phụ gia thức ăn chăn nuôi, trong đó sản phẩm chính là phốt pho vàng. BSC kỳ vọng giá phốt pho vàng sẽ phục hồi trong năm 2024 (+15%) nhờ (i) Nhu cầu Phốt pho vàng cải thiện do nhu cầu bán dẫn phục hồi và (ii) Dự kiến nguồn cung phốt pho ở Trung Quốc sẽ bị siết chặt do chi phí năng lượng cao và chính sách kiểm soát năng lượng ở Trung Quốc.

Tiềm năng tăng trưởng trung hạn đến từ: (i) dự án Nghi Sơn - Đức Giang triển khai sẽ giúp DGC hoàn thiện hơn chuỗi giá trị sản phẩm và (ii) tăng trưởng công suất thông qua chiến lược M&A với cơ sở lượng tiền mặt lớn: sau khi thông qua 2 thương vụ mua lại phần lớn cổ phần của 2 công ty là CTCP Ắc quy Tia Sáng và Công ty Phốt pho 6, DGC tiếp tục hướng đến các thương vụ M&A nhằm gia tăng chuối giá trị và duy trì lợi thế dẫn đầu trong mảng phốt pho.

PV Power (POW) là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện năng hàng đầu điện tại Việt Nam. Theo BSC, sản lượng điện được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 19% yoy và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 7,8% lên mức 11% trong năm 2024 nhờ (1) Nhiệt điện than và điện khí được huy động nhiều do ảnh hưởng của El nino; (2) Nhà máy Vũng Áng 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2 hoạt động ổn định trở lại sau đại tu trong năm 2023; (3) Nhà máy Vũng Áng 1 được ưu tiên huy động nhờ giá than đang có xu hướng giảm và được dự báo giảm 5% trong năm 2024.

Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận bất thường cho quý 1.2024 sẽ bao gồm (1) bồi thường bảo hiểm 300 tỷ VND cho sự cố ở nhà máy Vũng Áng 1; (2) doanh thu tỷ giá 155 tỷ VND từ nhà máy Nhơn Trạch 2 khi không được huy động đủ sản lượng Qc

FPT là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên thị trường công nghệ thông tin quốc tế, khi đã đồng hành cùng khách hàng đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Theo BSC, động lực tăng trưởng từ 2 thị trường Nhật và APAC kỳ vọng duy trì mạnh mẽ trong 2H.2023/2024 nhờ (1) giải pháp CNTT tiết kiệm chi phí (2) nhu cầu chi tiêu CNTT lớn tại Nhật/APAC.

Chi tiêu CNTT tại thị trường Mỹ cho tín hiệu hồi phục, dựa trên (1) chỉ số chi tiêu cho CNTT T8 ở Mỹ = 14,6 tăng 11,7 điểm so với T7 và trở lại gần vùng đỉnh của năm 2023 (2) làn sóng sa thải nhân sự CNTT tại Mỹ kết thúc, tổng nhân sự CNTT bị sa thải T8 = 7.452 người (-30% mom, -42% yoy).

Bênh cạnh đó, Khối giáo dục tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao trong 2H.2023/2024 nhờ (1) nhu cầu nhập học lớn do thiếu hụt nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao tại Việt Nam (2) FPT duy trì mở rộng thêm các cơ sở giáo dục ở các tỉnh địa phương ở Việt Nam.

Thế Giới Di Động (MWG) sở hữu (1) chuỗi Thế Giới Di Độngvà điện máy xanh chiếm ~ 50% thị phần điện máy và ICT và (2) chuỗi bách hóa và chuỗi dược phẩm nằm trong top 3 thị phần về quy mô và giá trị bách hóa và dược phẩm hiện đại tại Việt Nam.

Theo BSC, MWG sẽ duy trì tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận từ các chuỗi bán lẻ. Trong đó (1) TGDĐ + ĐMX sẽ duy trì về thị phần và cải thiện biên lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa chi phí; (2) BHX đạt điểm hiệu quả hoạt động vào năm 2024 ở mức biên LNHĐ 1,5% so với mức nền thấp -3,7% (2023e) - nhờ giảm khấu hao và tối ưu hóa vận hành.

Ngoài ra, việc bán chiến lược BHX thành công sẽ giúp cho thị trường nhận định lại chính xác hơn về định giá của BHX nói riêng và của MWG nói chung: Với việc vốn hóa của MWG hiện tại chỉ khoảng 65 nghìn tỷ đồng tương đối thấp khi BHX được định giá khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 30.000 tỷ đồng) trong việc bán chiến lược, qua đó sẽ là câu chuyện hấp dẫn cho dòng tiền đầu tư đổ vào doanh nghiệp nhằm đưa định giá của công ty lên mức hợp lý hơn.