Loạt DN thép, BĐS, dệt may, bảo hiểm báo KQKD Q3/2024: Hòa Phát giữ doanh thu trên 30.000 tỷ, doanh thu Phát Đạt hơn 2 tỷ nhưng lãi 51 tỷ

Quý 3/2024, tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đạt doanh thu hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Hòa Phát đã trở lại mặt bằng doanh thu trên 30.000 tỷ đồng trong 4 quý liên tục.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận hơn 105.000 tỷ đồng doanh thu (tương đương hơn 4 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024.

Không chỉ Hòa Phát, tính đến ngày 12/10 đã có nhiều DN lớn trên sàn chứng khoán tiết lộ KQKD quý 3/2024. Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã: SGR) công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu thuần hợp nhất gần 58 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Saigonres cho biết doanh thu thuần tăng do tăng doanh thu dự án. Trừ đi các chi phí, SGR lãi sau thuế 42,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng, giảm 99% so với năm ngoái. Song, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận hơn 51 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục là nguồn thu chính của công ty này.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, vào ngày 24/6, Phát Đạt đã chuyển nhượng 25% cổ phần tại BIDICI cho ông Nguyễn Trà Giang, với giá trị gần 770 tỷ đồng.



Chủ trương chuyển nhượng vốn tại BIDICI đã được HĐQT Phát Đạt thông qua ngày 20/6. Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 111,7 triệu cổ phần tại BIDICI (chiếm 49% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng công ty không thấp hơn 130% mệnh giá. Như vậy, sau thương vụ chuyển nhượng trên, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại BIDICI giảm từ 49% xuống 24%.

Ban lãnh đạo Tổng CTCP Bảo hiểm AAA cho biết trong 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm 2024.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex, mã: FMC) công bố doanh số chung tháng 9/2024 đạt gần 30,2 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Với doanh số chung vượt 30 triệu USD trong 3 tháng liên tiếp, Sao Ta có quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử hoạt động, xét trên khía cạnh doanh số.

Công ty Chứng khoán MB (MBS ) ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 49% so với cùng kỳ lên 806 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi ròng thu về đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 3/2023 nhưng giảm khoảng 17% so với quý 2 liền trước, ngắt chuỗi 6 quý liên tiếp tăng trưởng dương trước đó.

Tại buổi làm việc của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngày 30/09, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) cho biết: 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất Tập đoàn ước đạt 16.207 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt ước đạt 2.850 tỷ đồng và 2.386 tỷ đồng, đồng loạt đạt 69% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã chứng khoán VGT ) cũng đã công bố ước tính doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 13.036 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 490 tỷ đồng, tăng tới hơn 70%. Với kết quả trên, Vinatex ước thực hiện được gần 73% chỉ tiêu doanh thu và hơn 89% mục tiêu lợi nhuận năm.

Thuỷ sản Nam Việt (Navico, mã chứng khoán NAV) vừa có dự báo doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2024 hơn 69 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 15 tỷ đồng, giảm 3%.