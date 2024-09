Thị phần Hoà Phát lên kỷ lục, biên lợi nhuận được dự báo tăng vào nửa cuối năm trong khi Nam Kim, Hoa Sen giảm

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

Theo Vietcap, mặc dù nhu cầu đã cải thiện trong 7 tháng đầu năm 2024 từ mức cơ sở thấp của năm 2023, sự phục hồi không đồng đều giữa các công ty sản xuất thép trong nước vẫn giữ nguyên. Trong 7 tháng đầu năm 2024, doanh số bán thép xây dựng của HPG đã tăng 34% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng trưởng của ngành là 13%, và giúp nâng thị phần lên mức kỷ lục 37,9%.

Mặc dù tăng trưởng doanh số thép cuộn cán nóng (HRC) trong 7 tháng đầu năm 2024 của HPG thấp hơn so với thép xây dựng, nhưng HRC vẫn đạt được mức tăng trưởng mạnh ở mức 17%.

Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu thấp từ Trung Quốc đã làm giảm giá thép, nhưng chi phí đầu vào lại giảm nhanh hơn so với giá đầu ra. Vietcap giảm giả định về giá bán trung bình và biên lợi nhuận cho các sản phẩm thép của HPG nhưng kỳ vọng việc chi phí đầu vào thấp hơn (quặng sắt và than cốc) sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm lên mức cao hơn so với nửa đầu năm 2024.

Theo Vietcap, việc xuất khẩu thép giá rẻ của Trung Quốc đang khiến giá bán của các sản phẩm định hướng xuất khẩu như HRC và tôn mạ giảm mạnh hơn. Từ đầu năm đến nay, giá HRC của Việt Nam đã giảm 19% (giống với mức giảm 19% của HRC Trung Quốc). Giá bán trung bình thép xây dựng của HPG, được bảo vệ bởi mức thuế 16,3%-21,3% đối với thép nhập khẩu, chỉ ghi nhận mức giảm 4% kể từ đầu năm đến nay, thấp hơn so với mức giảm 16% của thép thanh Trung Quốc. 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

Vietcap dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2024 của HSG ở mức 20% so với năm trước. Cụ thể, Vietcap dự báo doanh thu năm tài chính 2024 của HSG ở mức 38.000 tỷ đồng, với sản lượng bán tôn mạ và ống thép tăng 11%, bù đắp cho dự báo ASP giảm 11%.

Do quy trình sản xuất và chuỗi giá trị ngắn của các nhà sản xuất tôn mạ (bao gồm HSG), Vietcap cũng dự báo xu hướng giảm hiện tại của giá thép sẽ khiến biên lợi nhuận gộp của HSG sẽ giảm từ 11,7% trong quý 3 năm tài chính 2024 còn 11,4% trong quý 4 năm tài chính 2024.

Trong xu hướng giảm của giá HRC, biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép hạ nguồn thường giảm do chênh lệch giá thấp hơn, đến từ ASP đầu ra thấp hơn (do thường được điều chỉnh dựa trên giá giao ngay) và chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao hơn (do hàng tồn kho được mua vào với giá cao hơn).

Tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu dự kiến sẽ giảm từ 2,8% trong quý 3 năm tài chính 2024 xuống còn 2,1% trong quý 4 năm tài chính 2024 do giá cước vận tải đang quay về mức bình thường (mặc dù vẫn ở mức cao so với trước đây). Tỷ lệ đòn bẩy thấp hỗ trợ trong bối cảnh giá hàng hóa liên quan đến thép đang giảm.

CTCP Thép Nam Kim (NKG)

Vietcap dự báo biên lợi nhuận gộp của NKG dự kiến giảm trong bối cảnh giá thép giảm trong nửa cuối năm 2024.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 vượt dự kiến, Vietcap dự báo biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến (giá thép cuộn cán nóng (HRC) đầu vào giảm mạnh hơn dự kiến, dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2024) bù đắp cho dự báo doanh thu thấp hơn (do dự báo giá bán trung bình giảm lấn át mức tăng trong dự báo sản lượng bán hàng).

Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 tăng 467% so với cùng kỳ từ mức nền thấp trong năm 2023, với tổng sản lượng bán hàng năm 2024 dự báo đạt 1 triệu tấn tôn mạ và ống thép và nâng dự báo biên lợi nhuận gộp thêm 80 điểm cơ bản, bù đắp mức giảm 13% trong dự báo giá bán trung bình năm 2024 do giá thép giảm từ đầu năm đến nay vì sự cạnh tranh gia tăng từ xuất khẩu thép giá rẻ của Trung Quốc.