Xuất hiện công ty địa ốc có tài sản vượt 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 240 tỷ sau kiểm toán

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, VEF) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2024 với doanh thu thuần hơn 4,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2023 và tăng hơn 243 tỷ đồng so với báo cáo chưa kiểm toán. EPS đạt 5.655 đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho lợi nhuận sau thuế của VEF tăng sau kiểm toán do doanh thu tài chính tăng thêm gần 292 tỷ đồng lên 1.254,5 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm sau kiểm toán.

Báo cáo tài chính trước kiểm toán quý 4/2024

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản của doanh nghiệp này hơn 105.100 tỷ đồng, tăng gấp 10,7 lần so với đầu năm. Trong số các doanh nghiệp đang niêm yết, hiện quy mô tài sản VEFAC chỉ còn kém hai doanh nghiệp khác trong ngành bất động sản khác là Vinhomes và Novaland.

Chiếm phần lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp là khoản phải thu ngắn hạn hơn 63.600 tỷ đồng, tăng gần 59.400 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho hơn 22.100 tỷ đồng là bất động sản để bán đang xây dựng với chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng, chi phí lãi vay, và các chi phí liên quan khác của dự án Vinhomes Global Gate.

VEFAC được biết đến là công ty con của Vingroup (mã chứng khoán: VIC), với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 83% vốn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này là chủ dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh khởi công ngày 30/8/2024.

Ngoài ra, VEFAC còn đang triển khai dự án là Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Vinhomes Global Gate) với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng.

Hôm 16/1, UBND Hà Nội đã phê duyệt cho VEFAC chuyển mục đích sử dụng hơn 6,8 ha sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa. Dự án này đã được chấp thuận đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào cuối năm ngoái.

Theo quy hoạch 1/500, hơn 4 ha diện tích đất tại dự án dành cho khu chức năng kết hợp thương mại dịch vụ, kinh doanh văn phòng với 4 tầng hầm. Trường học liên cấp được bố trí tại ô đất ký hiệu GD, rộng hơn 8.800 m2. Còn lại là đất cây xanh, giao thông.