Loạt doanh nghiệp biến động 'ghế nóng' chủ tịch trước đại hội cổ đông

2 lần rời ghế

Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH) vừa công bố việc thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm người đại diện pháp luật. Theo đó, HĐQT VPH đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Võ Anh Tuấn. Đồng thời bầu ông Võ Nguyễn Như Nguyện thay thế vị trí ông Tuấn kể từ ngày 22/3/2023.

Thông báo trên đi kèm với lá đơn từ nhiệm chức chủ tịch của ông Võ Anh Tuấn. Hiện ông này chỉ đảm nhận vai trò thành viên HĐQT.

Dàn lãnh đạo của Vạn Phát Hưng (ảnh: DN).

Ông Võ Anh Tuấn (sinh năm 1959) - người vừa rời ghế chủ tịch chính là nhà sáng lập ra Vạn Phát Hưng. Năm 2016, ông Tuấn cũng từng thôi giữ chức vụ, sau đó lại quay lại và đảm nhiệm vị trí này cho tới hiện tại. Về chủ tịch mới, ông Võ Nguyễn Như Nguyện (sinh năm 1988) là con trai của ông Tuấn.



Vạn Phát Hưng là doanh nghiệp địa ốc có tiếng với hàng loạt dự án bất động sản ở TPHCM. Bức tranh kinh doanh năm 2022 của Vạn Phát Hưng không mấy sáng sủa khi kết quả thu về sụt giảm mạnh. Trong đó, doanh thu đạt 162 tỷ đồng, giảm 45%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 con số đạt được năm trước.

Một doanh nghiệp khác có chủ tịch hai lần đệ đơn từ nhiệm, đó là Công ty CP Thiết bị Điện (THI). Hôm 16/3, công ty này cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Ngọc Thảo vì lý do cá nhân.

Đây là lần thứ hai ông Thảo đệ đơn từ nhiệm. Trước đó, ông này cũng từng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT sau 8 tháng kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2021 với lý do quỹ thời gian cá nhân có hạn.

Năm 2022, công ty này trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng hệ quả từ dịch bệnh kéo dài những năm trước đó. Đồng thời do EVN đã có một số thay đổi về chính sách khi có nhu cầu mua sắm thiết bị điện, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả tăng cao, nhu cầu của khách hàng sụt giảm.

Kết quả, doanh thu đạt được là 1.566 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% so với kế hoạch và giảm 25% so với năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt được là 47 tỷ đồng, chỉ bằng 44,67% so với năm trước và đạt 30% so với kế hoạch.

Thay cựu chủ tịch bị khởi tố

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 vừa công bố, Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đã miễn nhiệm ông Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch TVC, người vừa bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán) và ông Bùi Minh Tuấn khỏi HĐQT.

Đồng thời thông qua việc bầu thành viên HĐQT với bà Phạm Thanh Hoa và bà Phạm Thị Thanh Huyền. Hai nhân sự này đều là người thân của ông Tùng, trong bà Huyền là chị gái và bà Hoa là em gái.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền (trái) và bà Phạm Thanh Hoa (ảnh: Vietstock).

Sau đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 1 ngày, HĐQT TVC đã thông qua bổ nhiệm bà Huyền giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



Trước đó, vào ngày 12/12/2022, ông Tùng bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến nhóm cổ phiếu “họ Louis” xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land, Chứng khoán Trí Việt…

Cũng giữa tháng 3 này, Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố ông Bùi Minh Hưng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, HĐQT Viconship đã trình đại hội cổ đông ngày 10/3 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với ông Nguyễn Việt Hòa.

Công ty CP Phát triển Nhà Khánh Hoà cũng ghi nhận biến động nhân sự “thượng tầng” với vị trí tân Chủ tịch HĐQT được trao cho bà Đào Thị Minh Hương từ ngày 15/3, thay thế ông Ngô Văn Ích. Tại Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT cũng được công bố. Việc từ nhiệm này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Một doanh nghiệp là Công ty CP dịch vụ Vận tải và Thương mại cũng có tân Chủ tịch là ông Tạ Mạnh Cường. Ông Cường thay vị trí cho ông Nguyễn Bảo Trung.

Ông Nguyễn Minh Huy trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 10/3/2023.

Sắp tới, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 8/4, lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 cũng dự kiến trình cổ đông việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.